L'Oroscopo di martedì 30 giugno va ad analizzare il transito di Marte in Ariete che garantisce grande forza d'animo, passionalità in amore e dinamismo in campo professionale. Le sensazioni sentimentali prendono il volo anche grazie a Luna in Scorpione che rende la sfera affettiva molto magnetica e sensuale. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Marte in Ariete nell'oroscopo di martedì

Ariete: Marte dinamico nel segno si trova in domicilio e regala tanta determinazione e successo in campo lavorativo. La forza motrice che garantisce questo astro è intensa e l'amore diventa passionale, talvolta anche ingombrante poiché molto esuberante.

Apritevi di più al flirt voi single e al dialogo voi in coppia.

Toro: sigillati tra Marte e Venere, l'amore diventa molto passionale e disarmante. Siete alla ricerca di maggiori stimoli e di aprirvi a sensazioni eccitanti. Talvolta questo bisogno diventa dirompente e difficile da gestire. Non siate troppo impazienti quindi, altrimenti diventate ansiosi anche sul lavoro.

Gemelli: Venere nel segno favorisce l'amore, anche se Saturno tiene un po' a bada le emozioni. L'astro d'argento è in posizione favorevole e rafforza le unioni, facilitando nuove opportunità di avviare storie fortunate. La pazienza e la perseveranza sul lavoro sono premiate con successo.

Cancro: il satellite notturno non è nella posizione migliore per voi, così sentite un senso di solitudine e di tristezza; è un periodo di prova sia in amore sia in campo lavorativo, dove voi Cancro dovete fare delle scelte e avviare dei cambiamenti drastici, ma necessari per evolvere.

Leone: siete più obiettivi nei confronti della vita e analizzate le situazioni così come sono. Non andate alla ricerca di nuovi amori voi single, ma ben venga se capitano nuove opportunità. In coppia attuate il pieno controllo sulle emozioni. Alti e bassi sul lavoro.

Vergine: nuove energie portano a ricostruire ciò che in amore si è rotto.

Marte ha allentato il nervosismo passando in Ariete e così potete approcciarvi all'amore in maniera più tenace e serena. Luna è favorevole e produce tanto sexappeal e magnetismo. In ambito lavorativo siate pazienti e procedete gradualmente nelle situazioni che creano attrito.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vicinanza di Luna si fa sentire ed emana sensazioni forti e passionali. Saturno avvia un cambiamento della sfera amorosa lento ma inesorabile. Attenzione però a un'opposizione di Marte che provoca nervosismi. Voi single ricordate che ci sono delle sorprese piacevoli. In ambito lavorativo, non siate pigri e attenzione a eventuali nervosismi.

Scorpione: Luna nel segno avvia belle storie d'amore e rafforza quelle già in atto, in maniera sensuale e magnetica. Via libera all'amore dove i sentimenti volano, con Luna che acuisce il bisogno di dare voce e corpo a sensazioni profonde e dirompenti. Alti e bassi sul lavoro.

Sagittario: la nuova posizione di Marte in Ariete risulta favorevole e acquisite una marcia in più in amore.

Diventate così più tenaci nel portare avanti i progetti. Il tutto viene coronato da tanta passionalità e da un'introspezione che regala Luna in Scorpione. Così potete indirizzare le energie al meglio anche in campo lavorativo.

Capricorno: Marte in dissonanza può produrre un eccessivo nervosismo. Così in coppia potete apparire distanti e voi single irritabili e tesi. Forse salgono a galla sensazioni passate ossessive, che necessitano di essere rielaborate altrimenti diventano distruttive. Attenzione quindi anche a non perdere la pazienza sul lavoro.

Acquario: attenzione a una quadratura di Luna con Saturno che produce tristezza e mancanza di stimoli. Bando quindi alla noia e all'apatia, poiché Venere garantisce belle sorprese in amore.

Dovete solo integrarvi con gli altri con maggiore apertura mentale, sia sul lavoro che in amore. Buone possibilità di emergere in campo lavorativo.

Pesci: Luna dallo Scorpione produce una bella sensualità e sensazioni intense. Siete molto ricettivi alle effusioni altrui e voi single vi approcciate all'amore con minore tensione. Nuove opportunità si affacciano all'orizzonte per voi in coppia così come per voi alla ricerca di nuovi amori, ma dovete approfondire il tutto con maggiore fiducia in voi stessi. Buone possibilità in campo professionale.