L'Oroscopo di domani, martedì 30 giugno, mette in risalto un evento abbastanza importante in Astrologia: l'ingresso della Luna in Scorpione. In primo piano dunque i sentimenti e l'amore in generale. Curiosi di scoprire quali saranno i segni favoriti del giorno? Intanto ricordiamo che a essere messi sotto analisi in questa sede sono i simboli astrali appartenenti alla prima sestina zodiacale, ossia quelli compresi dall'Ariete alla Vergine.

A ricevere domani il prezioso appoggio da parte di astri altamente performanti (in questo caso valutati con le cinque stelle della buona sorte) saranno Ariete, Gemelli e Vergine.

Per quanto concerne la parte negativa del periodo, le previsioni zodiacali di martedì annunciano un periodo abbastanza difficile agli amici appartenenti al segno del Toro: al simbolo astrale di Terra è previsto uno stressante periodo da considerare "sottotono". Bene, a questo punto passiamo pure alla classifica quotidiana per poi iniziare a svelare le predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 30 giugno

Il rapporto quotidiano restituito dall'Astrologia in merito alla giornata di martedì è disponibile per essere visionato. A catalizzare attese e curiosità riguardo la positività o la negatività attribuita al periodo, come al solito è la classifica stelline quotidiana, al momento generata sulla giornata del 30 giugno 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina. Questo martedì avranno la meglio Ariete, Gemelli e Vergine, meritatamente classificati a cinque stelle, quindi alla testa della nostra scaletta.

In buona posizione altresì, troviamo quest'oggi Cancro e Leone con, purtroppo, il Toro con preannunciate difficoltà.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: Nessuno;

★★: Toro.

Previsioni di domani 30 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

Il prossimo martedì sarà ottimo per voi Ariete. Dunque, giornata da considerare positiva in tutti i sensi. In relazione agli altri, datevi da fare se avete intenzione di portare a termine una qualche eventuale situazione o discussione ancora aperta. In amore altresì, l'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che sarà un buon giorno per fare o disfare: potrete contare su una bella intesa sentimentale, il che renderà molto piacevole il periodo insieme a chi amate. Single, sarà la giornata adatta per ritrovare un po' di armonia con gli amici; alcuni tra questi saranno più simpatici e disponibili che mai. Sul lavoro si profila una bellissima giornata per molti di voi nativi. Importantissime novità potrebbero bussare alla porta di chi è autonomo nella professione: notizie inaspettate dovranno essere prese in grande considerazione, perché richiederanno tutta la vostra attenzione.

Per la salute, ottimo sarà l'equilibrio tra forma fisica e benessere mentale. Il corpo risponderà perfettamente al ritmo intenso di questa giornata.

Frase del giorno : "È certo che al mondo nulla è necessario agli uomini quanto l’amore" (Johann Wolfgang Goethe).

Voto: 9+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Giornata decisamente negativa, valutata dall'Astrologia del momento con le due stelle dei periodi da "ko". In amore ci potrebbero essere le solite beghe fra i componenti della famiglia; avete le vostre ragioni ma non per questo dovete essere irremovibili dalle vostre posizioni. Ai ferri corti anche con il partner che pretenderà il rispetto delle regole proprio da voi, autonomi e indipendenti al massimo grado.

Single, dovrete cercare di reagire alla noia concedendovi una vacanza divertente, tutta giocata all'insegna della trasgressione. È da tempo che non vi lasciate andare, iniziate a farlo e vi sentirete bene. Riguardo il lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede che qualcuno forse tenterà di mettervi alle strette. Potreste essere invogliati a pendere una qualche decisione: non cedete, ma prendete tutto il tempo necessario. In merito al settore salute, la vitalità manca, solo che non avete le idee tanto chiare su cosa fare per vivere in serenità il periodo: seguite il buon istinto.

Frase del giorno : "L’aforisma non coincide mai con la verità: o è una mezza verità, o una verità e mezzo" (Karl Kraus).

Voto: 5+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★.

Giornata da considerare molto buona, certamente migliore di tantissime altre già vissute. Potrebbero nascere dal nulla ottime occasioni per mettere a frutto intenzioni o progetti a breve e medio termine. In amore la vostra situazione astrale promette un'ottima intesa con la persona amata. Se non tanti, abbastanza e molto belli alcuni momenti da condividere con il partner. Dovreste quindi approfittate di ogni attimo per pianificare un futuro che possa rivelarsi ancora più gratificante per entrambi. Single, questo cielo vi parla di grandi novità, soprattutto per la sfera famigliare. Amicizie emozionanti o avventure stuzzicanti saranno, specialmente per quei solitari non più tanto giovani, pane quotidiano.

In campo lavorativo avrete più di un motivo per sentirvi soddisfatti. In effetti sarà un momento eccellente sotto il profilo finanziario. Quanto meno, tale vi sembrerà, perché vi sentirete ricchi e appagati anche con quello che avete. Salute: la vostra energia sarà alle stelle ed anche fisicamente vi sentirete in gran forma e questo vi aiuterà ad affrontare la giornata come si deve.

Frase del giorno : "La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha" (Oscar Wilde ).

Voto: 9.

L'oroscopo di martedì 30 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. In arrivo un martedì 30 giugno sereno ma allo stesso tempo discreto e senza fronzoli. La giornata in questo caso invita a sfoderare senza timore quel vostro risaputo savoir-faire, senz'altro vedrete arrivare piccole ma significative soddisfazioni.

In amore, l'oroscopo sulla giornata di martedì invita alla riflessione: qualcosa di inaspettato vi farà sorridere spazzando via tutte le vostre insicurezze. Le maggiori gioie di questa giornata proverranno dalla vita affettiva: riceverete tante effusioni e tenerezze come non succedeva da tanto tempo. Single, la forza d'urto dei vostri sentimenti non può rimanere confinata nel vostro intimo, quindi se siete innamorati dichiaratevi e godetevi la vita felici, insieme alla persona amata. Parlando di lavoro, se siete nel ramo commerciale, sicuramente lavorerete il doppio, grazie all'intraprendenza ed alle novità che offrirete alla clientela. Sarete così, iperattivi e porterete a termine quantità incredibili d'impegni.

Potrete inoltre osare di proporre alcuni cambiamenti strutturali, ottenendo un consenso unanime. Salute: non vi darà problemi, così assicura il Sole in trigono alla Luna. Divertitevi con qualche strappo alla regola, ma senza dimenticare l'equilibrio di un buon pasto sano.

Frase del giorno : "Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non sanno rispondere" (Oscar Wilde).

Voto: 8-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Partirà bene questa parte della settimana con un martedì abbastanza in linea con quanto atteso. Approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi alle cose o alle persone a voi care, evitando però di strafare: ricordate che sarete in giornata da quattro stelle.

In amore, l'oroscopo del giorno a chi è in coppia indica che quasi tutto andrà gonfie vele. Finalmente dopo tanto tempo sembrerà essere ritornata l'intesa con il partner e forse per la prima volta nella vostra vita vi sentirete compresi ed apprezzati. Single, se avete un sogno nel cassetto e quel sogno ha gli occhi del colore che vi fa battere il cuore, questo potrebbe essere il momento di buttarvi "senza rete". Assaporare il gusto di lasciarsi andare ad una conoscenza improvvisa e stimolante. Vivrete così dei momenti di serenità che permetteranno di affrontare anche i problemi più spinosi. Anche nel lavoro avrete transiti incoraggianti: se desiderate attuare un cambiamento importante, questo è un buon momento per iniziare a provare.

Salute: sarete propositivi e vivrete un'intensa giornata, con tante soddisfazioni.

Frase del giorno : "Uno scrittore professionista è un dilettante che non ha mollato" (Richard Bach).

Voto: 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. Giornata ottima, valutata nelle predizioni di martedì con le cinque stelle assegnate ai frangenti fortunati. Cosa volete di più dalla vita? Sfruttate la giornata dedicandovi alle cose che più vi stanno a cuore, senza pensarci due volte. In amore, l'oroscopo del giorno per questo martedì 30 giugno indica che finalmente avrete un po' di serenità familiare nella quale tuffarsi per riprendere le forze. Dimostrerete senza mezzi termini a chi amate, l'ardore che provate.

Risulterete in qualche caso persino travolgenti con un repertorio raffinato su cui fare affidamento. Single, Marte scalpitante, vi farà vibrare a folle velocità. Innanzitutto, con il pensiero lanciatissimo verso le soluzioni migliori e a breve raggio; quindi le emozioni ed i sentimenti. Il cuore si infiammerà, la passione divamperà e sul vostro viso comparirà quel sorriso particolare, tipico degli innamorati. Lavoro al top con la Luna amica pronta a rimettervi in pista: vi caricherà di energia e di progetti da realizzare nel più breve tempo possibile. La fortuna sarà dalla vostra parte, potrete contare su risultati speciali ed anche se non accadrà nulla di eclatante, avrete comunque buoni accordi, progetti portati a termine presto e bene. Salute: l'umore sarà alle stelle ed avrete un gran appetito.

Frase del giorno : "Anche quando i pianeti collidono, dal caos nasce una stella" (Charlie Chaplin).

Voto: 9.

