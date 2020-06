L'Oroscopo di domani, di martedì 9 giugno è pronto a svelare come sarà la seconda giornata dell'attuale settimana. Nell'articolo di oggi andremo a trattare i soli segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale. Focus quindi in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di sapere chi tra questi avrà un giorno fortunato? Dunque, attenzione puntata tutta verso i comparti della quotidianità rappresentati dall'amore, dal lavoro e dalla salute, come sempre messi sul piatto della positività e negatività dall'Astrologia applicata alla normale quotidianità.

Prima di iniziare a dare un breve anticipo sui simboli astrali più fortunati e meno nel periodo, d'obbligo mettere in chiaro il prossimo transito lunare: questo martedì alle ore 02:54 del primissimo mattino assisteremo all'ingresso della Luna in Acquario, ovviamente proveniente dal comparto del Capricorno.

Secondo quanto esposto nell'oroscopo di martedì 9 giugno, oltre all'Acquario valutato al "top del giorno", spiccano altri due segni in odore di massima positività: Bilancia e Capricorno, in questo frangente classificati con cinque stelline fortunate. Per quanto riguarda la parte impegnativa del periodo intanto, ad essere interessati da turbolenze astrali abbastanza importanti saranno gli amici nativi in Scorpione, nel frangente considerati con il segno di spunta relativo ai periodi da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 9 giugno

Un nuovo martedì si intravede all'orizzonte pronto a regalare speranze, ma anche dubbi e incertezze.

A tal proposito risulta molto utile consultare la classifica stelline del giorno, in questo frangente impostata sulla giornata di domani 9 giugno. In apertura abbiamo già sufficientemente dato spazio ai segni migliori e peggiori del periodo, adesso pertanto non rimane che scoprire definitivamente il responso degli astri, per tutti i restanti segni, facendo un riepilogo dettagliato dell'attuale situazione astrologica.

Il responso dettato dalle effemeridi di martedì, interpretato dall'oroscopo di domani 9 giugno per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Acquario - Luna nel segno;

: Acquario - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★: Nessuno;

★★: Scorpione.

L'oroscopo del 9 giugno: la giornata di martedì

L'oroscopo di domani, martedì 9 giugno, svela una situazione astrale non troppo complessa, almeno per chi ha un po' di dimestichezza con la Carta Astrale.

In primo piano, come annunciato in apertura, l'ingresso della Luna nel campo dell'Acquario, proveniente dal settore del Capricorno: quest'ultimo continuerà ancora a godere, questo martedì, dei flussi positivi generati dalla stessa Luna. Invece sui gradi centrali della "Casa 8" appartenente a Gemelli ritroviamo ancora Sole e Venere, mentre in Cancro risulta stabile Mercurio. Anche Plutone e Giove restano fermi in Capricorno con Saturno sempre fisso in Acquario. In Pesci ritroviamo nuovamente Marte e Nettuno, in media positivi per il segno di Acqua che li ospita. In Toro domina incontrastato Urano, in sestile a Mercurio ma in quadratura alla Luna.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali di domani 9 giugno da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 9 giugno, indica che evolverà molto bene questa parte della settimana, certamente in linea con i vostri migliori desideri. Se saprete giocare le vostre carte senza eccedere, e senza aver fretta di concludere, prima di sera (forse) porterete a casa un'ottima soddisfazione. Amore: la vita di coppia godrà di un momento fortunato, per cui tutto (o quasi) dovrebbe andare per il verso giusto. Per molti Sagittario sarà tempo di dolci schermaglie che senz'altro si trasformeranno in entusiastici "duetti passionali", ovviamente rendendo felice la coppia. Single, la vita affettiva sarà al top e gli amici vi cercheranno di continuo.

Un consiglio generale: sarà importante parlarsi, capirsi e accettarsi per ciò che si è, ma sarà anche fondamentale sorridere alle eventuali difficoltà. Lavoro: non è questo il momento di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntate su iniziative concrete per consolidare ciò che avete. Salute: la Luna sollecita di iniziare una cura per combattere o prevenire eventuali problemi digestivi, molto spesso legati al cambio delle temperature o di stagione. Frase del giorno: "Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare." (Walter Bagehot). Voto: 9+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Con gli astri che nel periodo analizzato vi ritrovate, potreste senz'altro farvi prendere dall'ansia.

Purtroppo per voi Scorpione è previsto un giorno tutto o quasi impostato sulla semi-totale negatività. In molti accuserete una sensazione strana, quella cioè di non riuscire a controllare tutto e, nell'agire, potreste dimenticare qualche particolare importante. Amore: questo giorno vi metterà qualche bastone tra le ruote e non riuscirete a essere sempre lucidi e pazienti come sarebbe giusto e in qualche caso necessario. Cercate di buttare giù gli ostacoli con la forza della ragione e vi accorgerete che potete risolvere quasi tutto con un buon dialogo chiarificatore. Single, l'oroscopo di martedì pone una domanda: come mai siete così malinconici? Forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato e mai raggiunto?

Dai, lasciatevi alle spalle il passato e provate a voltar pagina: le sorprese piacevoli sono spesso dietro l'angolo... Lavoro: una risposta positiva ad una proposta vi darà il segnale di quanto la vostra attività sia apprezzata all'interno dell’ambiente nel quale operate. Salute: date il giusto peso ai segnali e alle richieste inviate dal vostro corpo assecondando con premura ogni esigenza. Frase del giorno: "Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio". (Simone de Beauvoir). Voto: 5+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 9 giugno al Sagittario annuncia un martedì garantito da una discreta positività, nel contesto giustificata dalle quattro stelle a corredo del segno.

Buona quindi e già pronta da sfruttare la giornata in esame, sicuramente in grado di rendere appetibile questa parte della settimana a tutto tondo con la normale routine. Amore: l'Astrologia del periodo invita a tenere un profilo attento ma non timoroso. Più di qualcuno tra voi Sagittario godrà di un momento positivo nel quale la comunicazione con il partner sarà al centro dell'attenzione. Date maggior risalto al buon dialogo, cercando di trascorrere più tempo insieme alla dolce metà. Single, nel privato arrendetevi ai sentimenti ed alle emozioni che suscita in voi la persona che sapete. Da poco qualcuno è entrato in punta di piedi nel vostro cuore e già sembra essere indispensabile più dell'aria che respirate.

Lavoro: anche se le cose non dovessero andare come vorreste, agite con prudenza e fermatevi a riflettere prima di fare ogni passo. Non siate impulsivi! Salute: sappiate favorire il benessere, mantenendovi informati sulla qualità del cibo che ingerite. Se vi va, leggete un libro sulla corretta alimentazione. Frase del giorno: "Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato". (William Shakespeare). Voto: 8+.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, martedì 9 giugno, prevedono decisamente performante il periodo, soprattutto negli affetti e nei rapporti sentimentali. Molti di voi Capricorno sarete invogliati ad intraprendere percorsi nuovi, forse più impegnativi ma in grado di regalare tantissime emozioni.

Diciamo che queste nuove configurazioni astrali tenderanno a far prevalere creatività, intuito e sensibilità. Amore: tutto a gonfie vele! Una grande serenità interiore e l'ottima forma fisica vi conforteranno e vi prepareranno a novità molto appaganti. Alcuni di voi potrebbero ritrovarsi al centro di corteggiamenti incrociati: occhio alle penne se già impegnati. Single, sarete pronti a dare una bella scossa alla vostra vita, soprattutto alle vostre abitudini. Migliorano in parte alcuni rapporti in generale a cominciare da quelli a scopo amoroso. Questo martedì non avrete incertezze. Lavoro: cercate di essere meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono critiche costruttive.

Sappiate anche accettare eventuali buoni consigli. Salute: modificando quello che non vi piace di voi, sia nell'aspetto esteriore che nelle vostre abitudini, sarete fortemente ricaricati nel fisico e nella mente. Frase del giorno: "Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose". (Albert Einstein). Voto: 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): 'top del giorno'. Il prossimo martedì sarà certamente più che positivo per voi Ariete. In previsione tanta fortuna in campo sentimentale con passionalità alle stelle. Il motivo di tutto questo "ben di Dio" già lo abbiamo spiegato precedentemente, ossia grazie all'arrivo della Luna nel comparto. Pertanto il cielo astrale del momento sarà a vostra completa disposizione, aiutandovi ad essere brillanti oppure a suscitare tanta simpatia.

Amore: grazie a un cielo generoso lascerete che la fantasia vi prenda la mano per escogitare qualcosa che vivacizzi il rapporto di coppia. Vi distinguerete per brio ed esuberanza, il vostro entusiasmo e la vostra positività coinvolgeranno il vostro lui o la vostra lei in tutti quei progetti che avrete in mente da un pezzo. Single, siete pronti ad approfondire le prossime amicizie? Per avere un'idea più chiara, indagate sulle reali motivazioni in merito al perché fare nuove conoscenze. Lavoro: l'oroscopo di domani invita alla calma. Alcuni tra gli impegni che bollono nella vostra pentola richiederanno molta concentrazione, tuttavia se sarete meno esigenti con voi stessi li porterete a buon fine. Salute: autodisciplina e ritmi regolari pagano sempre, in termini di benessere fisico e mentale, anche se talvolta bisognerebbe saper trasgredire. Frase del giorno: "L’anello più debole della catena è anche il più forte perché può romperla". (Stanislaw Jerzy Lec). Voto: 10.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. Secondo l'oroscopo di domani martedì 9 giugno, si presume possa evolvere discretamente questo vostro secondo giorno della settima. Dovete solamente avere un certo fiuto cercando soprattutto di cogliere il momento giusto per agire. In generale sarà una giornata parzialmente buona, anche se non certo utile per dare massimo sfogo a sogni e desideri. Alcuni tra i pianeti a voi favorevoli offriranno qualche spunto o nuove idee su cui puntare. Amore: dopo una accurata analisi dei vostri sentimenti e dopo aver ammesso i vostri errori con la persona amata, sarete pronti a ricominciare alla grande'. In massima parte, sia che siate legati oppure in cerca d'amore, coccole e romanticismo prenderanno il posto di quelle discussioni che fino a qualche tempo fa hanno caratterizzato la vostra relazione: finalmente ce l'avete fatta, adesso fate largo alla serenità. Lavoro: non siate invidiosi se qualcuno dovesse fare carte false nel tentare di mettersi in luce. In genere tali successi, come le meteore, non durano mai molto a lungo. Salute: favorite i passatempi che richiedono concentrazione e pazienza. La vostra mente deve sempre essere stimolata per poter rilassarsi a dovere. Frase del giorno: "Molte persone credono di pensare mentre stanno semplicemente riordinando i loro pregiudizi". (William James). Voto: 8-.