La seconda settimana del mese di giugno, ovvero quella che va da lunedì 8 a domenica 14, è finalmente alle porte e non può che presentarsi con un oroscopo pieno di novità.

Il periodo che sta per arrivare porterà un po' di malumore al segno dell'Ariete, così come potrebbe sorgere qualche complicazione imprevista per i nati sotto al segno del Sagittario. Per quanto riguarda il Leone, invece, qualche astro si frapporrà tra questo segno e gli obiettivi prefissati, creando non poche difficoltà. Positività in arrivo per la Bilancia, più passionale che mai.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come è già stato anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete dovranno prepararsi ad affrontare l'arrivo di un periodo non proprio positivo. Qualche nota di malumore potrebbe compromettere il susseguirsi delle prossime giornate ed alterare quel perfetto equilibrio creato nei giorni scorsi.

Toro - questo nuovo oroscopo preannuncia aria di novità per il Toro. Sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sia per quanto riguarda la sfera sentimentale e relazionale, potrebbero sopraggiungere notizie importanti da non dover tralasciare. L'arrivo di una nuova opportunità lavorativa o di una nuova fiamma porterà il sorriso.

Gemelli - c'è aria di cambiamenti all'orizzonte.

In alcune occasioni risulta necessario decidere di cambiare radicalmente la propria vita modificando non solo le abitudini ma anche i rapporti interpersonali. Chi nasce sotto al segno dei Gemelli è in grado di apprezzare il rischio ed affrontare quindi l'ignoto senza troppe preoccupazioni.

Cancro - i nati sotto a questo segno dovranno sfruttare le proprie energie per realizzare i propri sogni in questo preciso periodo.

La fortuna sembra aver deciso di correre in aiuto di questo segno. Attenzione a non strafare, la fortuna c'è, ma ciò non vuol dire buttarsi in una situazione senza analizzarne bene i rischi.

Leone - è prevista una settimana per nulla leggera da digerire. Gli astri in opposizione potrebbero portare all'insorgere di problematiche non previste in grado di allontanare sempre più il raggiungimento dei propri obiettivi.

Affidarsi a terze persone non sempre risulta essere così remunerativo.

Vergine - solitamente risulta essere abbastanza difficoltoso fare adirare una persona nata sotto a questo segno, ma quando si versa quella goccia che fa traboccare il vaso è consigliabile fuggire e mettersi al riparo. La pazienza di questo segno non deve mai essere sottovalutata, specialmente in un periodo come questo.

Consigli dell'oroscopo, da Bilancia a Pesci

Bilancia - una sensualità come quella che può vantare la Bilancia in questo periodo capita molto raramente. Non solo il partner, ma tutti coloro che finiranno nel suo mirino non sapranno resistere al suo fascino. Qualche nota di passione potrà finalmente essere mostrata al resto del mondo, purché si presti molta attenzione a non finire nel volgare.

Scorpione - un oroscopo migliore di questo non lo si poteva immaginare, con la stragrande maggioranza degli astri pronti a sostenere lo Scorpione in ogni sua decisione, che possa essere questa positiva o negativa. L'importante, specialmente in questo periodo, è provare a muovere qualche passo in avanti.

Sagittario - i nati sotto al segno del Sagittario, in questa seconda settimana di giugno, potranno prepararsi ad affrontare finalmente un nuovo inizio. che si tratti della carriera lavorativa o semplicemente di un percorso di studi, l'importante è non farsi trovare impreparati. La fortuna gioca un ruolo fondamentale.

Capricorno - nonostante qualche astro in opposizione sarà utile non arrendersi.

Il Capricorno non è famoso per interrompere i propri compiti e lasciarsi in sospeso. Una testa così dura, in senso positivo, spinge tutti i nati sotto a questo segno al raggiungimento degli obiettivi prefissati ad ogni costo.

Acquario - i nativi del segno potranno prepararsi all'arrivo di qualche cambiamento importante. Le notizie volano, in questo periodo, e qualche sfumatura di positività potrebbe raggiungere questo segno senza troppi problemi.

Pesci - se i giorni appena trascorsi non sono stati tra i migliori del periodo, adesso è finalmente arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo. La fortuna ha deciso di abbracciare anche il segno dei Pesci facendogli dono di importanti occasioni in grado di stravolgere completamente il futuro.