L'Oroscopo di luglio per i Gemelli si aprirà in maniera strepitosa, promettendo tante novità importanti sia nel settore professionale che sentimentale. I Gemelli vivranno un mese di luglio molto impegnativo, non mancheranno tante occasioni fortunate soprattutto nella sfera professionale. Saranno ricchi di fascino e di carisma grazie a Venere nel segno per tutto il mese, che li renderà simpatici e affascinanti. L'influsso benevolo di tanti pianeti porterà i loro progetti ad una conclusione fortunata. In amore i nativi vivranno un periodo veramente felice con il partner, mentre i single potrebbero in questo mese trovare l'anima gemella.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Il lavoro nell'oroscopo dei Gemelli

Voi amici dei Gemelli vivrete un mese di luglio veramente molto fortunato in campo professionale. Grazie a Venere nel segno per tutto il mese, a Mercurio in Cancro fino al 22 luglio, al Sole in Cancro fino al 22, a Marte in Ariete e a Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, vivrete un periodo ricco di successi. Voi alla ricerca di un nuovo lavoro dovrete fare tanti colloqui poiché in questo mese di luglio sicuramente troverete qualcosa. Se avete dei progetti da portare a termine, buttatevi a capofitto nel lavoro poiché sarà il momento giusto per spingere l'acceleratore e ottenere la loro realizzazione. Urano nel Toro vi porterà a fare tanti cambiamenti, utili alla vostra realizzazione personale e alla vostra crescita professionale.

Attenzione però all'influenza di Nettuno in quadratura nel vostro segno che vi porterà a essere distratti e ci potrebbe essere il rischio di non concretizzare i vostri progetti. Sarà un mese molto intenso in campo lavorativo, non ci sarà spazio per le distrazioni. Dovrete essere molto concentrati e pensare attentamente al lavoro, grazie alla benevola influenza di tanti pianeti sarete simpatici, empatici, molto emotivi e grazie a Venere e Mercurio dalla vostra parte, nessuno potrà resistervi.

Dovrete credere fino in fondo nelle vostre idee e in quello che farete poiché nessun ostacolo sul vostro cammino potrà fermarvi. Anche la quadratura di Nettuno nel segno sarà uno stimolo a superare con forza e decisione gli ostacoli e a raggiungere gli obiettivi che vi sarete prefissati. Il Sole nel Cancro fino al 22 vi darà un'enorme energia che indirizzata nel verso giusto porterà ad ottenere ottimi risultati.

La sfera amorosa dei Gemelli nelle previsioni astrali di luglio

Il mese di luglio garantirà a voi amici dei Gemelli tante occasioni fortunate in amore. Voi in coppia potrete vivere in questo mese tanti momenti meravigliosi con il partner. Venere nel segno per tutto il mese e Mercurio in Cancro vi renderanno affascinanti, simpatici e molto comunicativi e nessuno potrà resistervi. Il Sole in Cancro fino al 22 caricherà di un'energia esplosiva che vi farà sentire gioiosi e pieni di vita. In questo mese saranno favoriti anche i progetti di coppia più impegnativi come la convivenza, il matrimonio o il concepimento di un figlio. Per voi amici dei Gemelli alla ricerca dell'anima gemella, questo mese di luglio potrebbe essere quello giusto per trovare l'amore.

Infatti sarete ricchi di fascino e molto comunicativi, grazie a Venere e Mercurio. Tutti i vostri amici vi cercheranno per stare in vostra compagnia. In questo mese sarete anche molto simpatici ed empatici e soprattutto avrete un'incredibile comunicativa che vi porterà ad emergere in ogni situazione. Approfondite le vostre amicizie e fate nuove conoscenze poiché quasi sicuramente tra di loro potrebbe esserci la vostra anima gemella.