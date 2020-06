Luna in Scorpione diventa ancora una volta la protagonista dell'Oroscopo di mercoledì 1° luglio. Nuove sensazioni animano i segni zodiacali di Acqua, che avviano un'introspezione rigenerante per tutte le sfere vitali. Buono l'influsso di Marte in Ariete, che garantisce dinamismo e tanta determinazione in ambito lavorativo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: siete molto gioiosi e pieni di ottimismo con Marte e Venere che incrociano un bel sestile astrologico. Con questo stato d'animo positivo attirate a voi le persone e le conquiste per voi single saranno assicurate.

Anche in ambito finanziario la situazione è in netto miglioramento.

Toro: non lasciatevi influenzare da alcuni ricordi passati, ma apritevi al nuovo in maniera positiva, puntando su un dialogo che risulta costruttivo per l'amore. Mercurio è in posizione favorevole, quindi riuscirete a trovare le parole giuste per esprimere ciò che provate in ambito sentimentale. Alti e bassi sul lavoro.

Gemelli: Nettuno dai Pesci confonde un po' le idee e alcune occasioni sono state perse. Cercate di essere più lesti nei confronti delle opportunità amorose che giungono in maniera imprevedibile: afferratele al volo e otterrete successo. Un nuovo progetto è in cantiere, fortunato proprio come questo periodo.

Cancro: più che giudicare gli altri, cercate di accettare i punti di vista altrui e perfezionate i vostri.

Mercurio in opposizione a Giove vi rende un po' arroganti nei confronti dell'amore, ma una notizia potrebbe giungervi in maniera imprevedibile per portare un po' di sereno nel vostro cielo sentimentale. Alti e bassi sul lavoro.

Leone: in amore non analizzate solo i difetti di chi sta di fronte, ma valutate le nuove possibilità sentimentali in maniera più armonica puntando un riflettore anche sui pregi di una nuova fiamma amorosa che aspetta un vostro "sì".

In ambito lavorativo non siate eccessivamente polemici con i colleghi, piuttosto cercate un punto d'incontro tra le vostre opinioni e quelle degli altri.

Vergine: l'amore è altalenante con Venere che rema contro, ma Mercurio garantisce splendide novità che non tardano ad arrivare. Luna magnetica dallo Scorpione regala passionalità e tanto fascino.

Via libera alle conquiste amorose e accantonate per un po' il lavoro che procura anch'esso un po' di noie.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sono previste belle novità amorose. Aprite il cuore alle nuove sorprese e attingete a un maggiore spirito d'iniziativa che fa concretizzare i sogni con successo. Saturno vi esorta ad avere maggiore pazienza in ambito lavorativo, ma al tempo stesso a essere determinati in merito al successo che potrebbe arrivare.

Scorpione: Luna transita ancora nel segno e associa la sua acqua purificatrice con il vostro elemento Acqua. Così si avvia un lavoro karmico di rigenerazione interiore che lambisce sia l'amore che la sfera lavorativa. Diventate più profondi e magnetici, vivendo le sensazioni in modo disarmante.

In ambito lavorativo l'intuizione diventa preziosa per indirizzare al meglio le energie.

Sagittario: le emozioni si risvegliano grazie all'influenza del satellite notturno dallo Scorpione che favorisce gli incontri amorosi. Bandite le superficialità grazie all'influsso di Plutone dal Capricorno, che fa desiderare una storia solida e profonda. In ambito professionale pazientate ancora un po': il successo arriverà.

Capricorno: Giove risulta favorevole per il lavoro. Nella ricerca di un nuovo impiego avrete buone opportunità di trovarlo. In ambito sentimentale è previsto un chiarimento con una persona a cui tenete. Se non approfondite alcune questioni rimaste in sospeso, non riuscite ad aprirvi a nuovi inizi.

Acquario: Marte risulta benefico per favorire il dinamismo in tutte le sfere vitali. Approfittate di questa carica energetica che potenzia la vostra sensualità in amore, allargando le vedute mentali a 360°. Magari siete un po' irrequieti in amore e desiderosi di cambiare ciò che non va, per questo introducete nuovi stimoli rigeneranti. Occhio alle spese eccessive.

Pesci: siete un po' gelosi in coppia e possessivi nei confronti delle novità amorose, forse evitate di rilassarvi e apparite tesi. Lo stress è eccessivo in questo periodo, anche in ambito lavorativo, ma cercate un nuovo equilibrio e contate sul fatto che un futuro positivo vi aspetta. Luna preziosa dallo Scorpione emana tanto fascino e sensualità.