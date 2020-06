L'oroscopo di venerdì 26 giugno riserverà molte novita e sorprese per i diversi segni zodiacali. Nel cielo di domani, tra i transiti di maggiore interesse, sarà possibile osservare: Luna in quadratura a Venere, Giove in congiunzione a Saturno, Giove in congiunzione a Plutone e, infine, Saturno in congiunzione a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi riserverà l'Oroscopo di domani 26 giugno per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 26 giugno: relax per Ariete e Cancro in cerca di corteggiamento

Ariete: sarà il momento giusto per prendervi una pausa e godervi i frutti del vostro lavoro.

Inutile continuare a mantenere ritmi troppo elevati perché rischierete solo di crollare. Un'ottima idea potrebbe essere quella di dedicare del tempo alla cottura di deliziosi manicaretti. Magari, potreste invitare amici e partner per una serata divertente e allegra. Sarete di buona compagnia e tutti verranno contagiati dal vostro ottimismo. Attenzione ai piccoli disturbi di stomaco.

Toro: avrete bisogno di ampliare la cerchia delle vostre amicizie. Ultimamente, vi siete resi conto di essere circondati da persone sulle quali non potete contare ciecamente. L'oroscopo consiglia di non forzare i vostri comportamenti: presentatevi per quelli che siete davvero e tutto andrà per il meglio. Sarete alla ricerca di una persona empatica per poter condividere esperienze e desideri.

Non sopporterete chi vi mancherà di rispetto o chi ostenterà arroganza.

Gemelli: avrete voglia di rendere la vostra storia d'amore più vivace e dinamica. Non sopporterete l'idea di vivere nella noia e nella monotonia. Per voi, il partner sarà un punto di riferimento insostituibile e sarete pronti a donargli tutta la vostra dolcezza.

Davanti a una possibile mancanza di attenzioni, però, tenderete a chiudervi in voi stessi e a diventare scontrosi con la persona amata e con gli amici. Attenzione a non avere pretese eccessive.

Cancro: sarete alla ricerca di una persona che sappia corteggiarvi nel modo giusto. Non desidererete saltare le tappe, ma vorrete godervi ogni singolo momento vissuto insieme.

Forse, il potenziale partner avrà l'impressione di non essere ricambiato nei sentimenti. L'oroscopo di domani consiglia di non nascondere totalmente il vostro interesse. Lanciate qualche piccolo segnale che gli permetta di capire la strada che vorrete intraprendere. Dal punto di vista lavorativo, invece, dovrete mostrare maggiore decisione per avere successo.

Previsioni zodiacali di venerdì 26 giugno: giornata in famiglia per Vergine e Scorpione sicuro di sé

Leone: vi porrete come obiettivo principale il successo. Al momento, non sarete molto soddisfatti dei risultati lavorativi, ma sarete certi di poter migliorare con l'impegno e la pratica. Sarete alla ricerca di un vostro equilibrio e non rinuncerete alle uscite con gli amici o ai momenti divertenti in famiglia.

Stringere un rapporto stretto con i colleghi vi consentirà di acquisire maggiore motivazione e di affrontare con più leggerezza le frustrazioni, ma attenzione a possibili invidie.

Vergine: avrete bisogno di trascorrere del tempo di qualità con la famiglia. Ci saranno questioni delicate da risolvere che vi metteranno alla prova. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere mai la pazienza e di impostare la comunicazione su uno scambio reciproco di dubbi e perplessità. Un atteggiamento pacato sarà molto apprezzato dai vostri famigliari e vi consentirà di riportare la serenità e l'armonia tra le mura domestiche. Potrebbe essere d'aiuto anche dedicarvi a giochi di società o alla visione di un film.

Bilancia: sentirete il bisogno di approfondire il legame emotivo con il vostro partner. Non vi accontentare di portare avanti una relazione superficiale, ma vorrete conoscere esattamente i sentimenti del suo cuore. L'oroscopo consiglia di fare attenzione perché non tutte le persone sono disponibili a scoprirsi completamente, soprattutto durante le prime fasi di una storia d'amore. La cosa migliore potrebbe essere quella di sondare il terreno con qualche domanda provocatoria e osservare la reazione del partner

Scorpione: la vostra sicurezza vi farà apparire degni di fiducia. Sul lavoro, un simile atteggiamento, vi permetterà di occupare posizioni di rilievo e di farvi notare dagli altri. In ambito sociale, forse, qualcuno potrebbe pensare che siate un po' scontrosi ed egocentrici, ma in realtà avrete modo di dimostrare tutto il contrario.

Cercherete equilibrio nel rapporto romantico, però, probabilmente dovrete affrontare qualche piccola discussione. L'importante sarà riuscire a far tornare il sereno.

Astrologia di domani 26 giugno: Sagittario geloso e legami d'amicizia per Capricorno

Sagittario: la situazione con il partner subirà una piccola battuta d'arresto. Non sarete del tutto convinti della sua sincerità e lo metterete sotto pressione. Domante continue e ripetitive potrebbero indurlo a chiudersi in se stesso e a definirvi troppo esagerati. L'oroscopo consiglia di non farvi guidare dalla gelosia: provate ad analizzare gli eventi in modo obiettivo. Il consiglio di un amico sarà fondamentale, ma attenzione a non sceglierne uno troppo emotivo.

Capricorno: cercherete di dare vita a un gruppo di amici compatto ed affiatato. Adorerete essere al centro dell'attenzione e proverete a farvi notare usando la vostra personalità. Forse, qualcuno potrebbe farvi storcere il naso perché non vi considererà abbastanza. Sarà importante non manifestare simili atteggiamenti negativi per non rovinare lo spirito del gruppo. L'oroscopo suggerisce di individuare subito le persone con le quali potrete stabilire un feeling indissolubile.

Acquario: la spensieratezza vi accompagnerà per tutta la giornata. Vi sentirete di poter conquistare il mondo grazie alla vostra buona predisposizione per gli altri e per l'ambiente circostante. Con il partner, non avrete alcun tipo di problema.

Vi relazionerete con lealtà e voglia di sperimentare. La persona amata si sentirà contagiata dalle vostre buone intenzioni e tenderà a ricambiare con dolcezza e affetto. Dal punto di vista lavorativo, dovrete aspettare tempi più favorevoli per ottenere risultati.

Pesci: sarete degli ottimi confidenti perché la vostra sensibilità vi permetterà di entrare in connessione con le parole dei vostri amici. Saprete ascoltare e dare consigli preziosi. L'oroscopo, però, consiglia di non assorbire le emozioni negative come una spugna perché ciò vi si potrebbe ritorcere contro. Usare le vostre doti comunicative per spostare le conversazioni su argomenti più piacevoli e spensierati. Ne trarrete giovamento sia voi che il vostro interlocutore.