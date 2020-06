Venere in Oroscopo rappresenta il secondo pianeta del sistema solare ed è molto vicino alla Terra. È un astro molto luminoso, ecco perché viene chiamato “stella della sera”. La presenza di molteplici nuvole chiare fa sì che esse riflettano questa luce, rendendo il pianeta molto scintillante. In astrologia esso rappresenta l’amore, gli affetti e il benessere, il modo di vivere i sentimenti e la capacità di ciascun simbolo zodiacale di aprirsi alle emozioni. Se in aspetto favorevole questo pianeta regala charme e fascino, in dissonanza invece è capace di produrre difficoltà in campo sentimentale e noie sul lavoro.

Venere: ecco il suo significato in astrologia

Nell'oroscopo, Venere acquista ampio rilievo poiché è il pianeta dedicato all'amore. Oltre a far approfondire gli affetti con slancio, questo astro potenzia l’apprezzamento di tutto ciò che è bello. Quindi oltre ad acuire sentimenti profondi e una grande armonia in ciascun simbolo dello zodiaco che lo riceve in aspetto benevolo, Venere elargisce anche tanta creatività, un apprezzamento dell’arte e della musica. Riscontriamo che il transito di questo pianeta produce effetti diversi se posizionato in un segno zodiacale di Fuoco, di Terra, di Acqua o di Aria. Nei primi si rafforza la passionalità e l’amore diventa sensuale e magnetico. Nei secondi viene potenziato il senso pratico, ma anche la possessività.

Nei segni contraddistinti dall'elemento Aria, Venere dà campo libero alla fantasia, mentre nei simboli di Acqua acuisce la sensibilità. In dissonanza, quindi in opposizione o in aspetto planetario di quadratura, l’astro dell’amore leso causa litigi, noie sentimentali, problemi in famiglia o sul lavoro.

Venere nei primi sei segni dello zodiaco

Nel simbolismo astrologico, l’entrata di Venere nel segno moltiplica all'ennesima potenza le caratteristiche dei simboli che la ricevono. In Ariete, l’astro dell’amore produce ampia sensualità, anche se si riscontra una certa incostanza nei sentimenti. In ambito lavorativo, nuovi entusiasmi fanno affermare le idee con maggiore convinzione.

Se leso, l’astro della bellezza può portare all'adulterio. In Toro invece l’amore diventa più marcato e audace, si ama tutto ciò che è bello e si desidera maggiore concretezza. In campo professionale sono favorite le entrate economiche. In quadratura o opposizione, la sensualità diventa eccessiva e si avverte ostinazione nel desiderare ciò che non si ha. Per quanto riguarda il segno zodiacale dei Gemelli, terzo simbolo nell'oroscopo, dolcezza e charme non mancano di certo, anche se il tutto va vissuto con un po’ di superficialità. Viene potenziata la simpatia e l’intelligenza briosa, utile per progredire in ambito lavorativo. In dissonanza, ciò comporta indecisione nei confronti dell’amore e fissità su alcune idee vane.

Per il Cancro, Venere risulta molto dolce e versatile, potenzia gli affetti e approfondisce sensazioni premurose in famiglia. La fantasia viene potenziata e risulta tutta da investire in ambito professionale per progredire. Se lesa, Venere causa litigi e instabilità amorosa. Nel segno zodiacale del Leone, molto aperto a vivere i piaceri con slancio, l’astro dell’amore favorisce la vita sentimentale, garantendo sensualità e amore per il lusso. Viene potenziato l’estro creativo utile per rendere il lavoro più originale. In aspetto disarmonico, potrebbero sorgere delle difficoltà e la tendenza a idealizzare l’amore. Infine per la Vergine, l’astro del benessere garantisce buona riuscita in amore e in ambito professionale, anche se viene potenziata più la razionalità che il sentimentalismo.

Se lesa, Venere produce tribolazioni e difficoltà varie.

Venere in domicilio nella seconda sestina di segni zodiacali

Nel domicilio astrologico della Bilancia, Venere è in esaltazione e acuisce gli affetti in maniera armonica e più stabile. Il senso estetico è molto spiccato così come l’amore per il bello. In ambito lavorativo, produce fermezza nel portare avanti i progetti con coraggio. Se leso, l’astro dell’amore causa fragilità affettiva. In Scorpione, l’astro è in caduta e non esprime in pieno le sue potenzialità amorose. Ma comunque acuisce la sensualità e produce un atteggiamento magnetico e intuitivo, utile anche per primeggiare in campo lavorativo. In dissonanza, questo pianeta può produrre delusione.

Per quanto riguarda il Sagittario, Venere regala simpatia, charme e una grande apertura mentale. Sono favorite le arti letterarie e i rapporti con l’estero. In dissonanza, si riscontra una certa ipocrisia e complicazioni sentimentali. Nel Capricorno così dedito al lavoro, l’astro dell’amore tende a potenziare più il raziocinio che il sentimentalismo. Vi è fermezza nel portare avanti i progetti in ambito lavorativo e fedeltà in amore. Al contrario, l’astro in dissonanza causa testardaggine e situazioni affettive sfavorevoli. Invece Venere in Acquario potenzia la simpatia, l’originalità, la frenesia di portare avanti idee innovative. La vita affettiva risulta piacevole, mentre in aspetto dissonante, possono avvenire separazioni e complicazioni in ambito professionale.

Infine nel domicilio astrologico dei Pesci, viene potenziata la ricchezza interiore e vi è una forte carica sentimentale così come la sfera professionale diventa più armonica. Se lesa, Venere provoca apprensione esagerata nei confronti dell'amore.