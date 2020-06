L'oroscopo di lunedì 22 giugno avrà molteplici novità per tutti i segni zodiacali, complice la concentrazione di astri. Nella volta celeste, sarà infatti possibile trovare: Sole, Luna e Mercurio in Cancro, Venere in Gemelli, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e, per finire, Urano in Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 22 giugno di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 22 giugno: Ariete amante della musica, forte determinazione per Toro

Ariete: sarà una giornata a ritmo di musica.

Amerete allontanare le preoccupazioni quotidiane tramite le vostre canzoni preferite. Saranno ottime per darvi la carica e per relazionarvi con gli altri in modo sereno e rilassato. Se riuscirete a coinvolgere il vostro partner, potreste organizzare un piccolo karaoke in casa e dedicarvi alla realizzazione di una deliziosa cenetta solo per voi due. Sarà bello poter aumentare il vostro feeling e condurre il rapporto a un nuovo livello di complicità.

Toro: vi sentirete molto vicini a realizzare i vostri sogni, ma continueranno ad apparirvi sfuggenti. Vorreste dare un tocco di colore alle vostre giornate e vivere la quotidianità per la quale avete tanto lavorato. L'oroscopo suggerisce di non arrendervi proprio ora, di continuare a lottare e a tenere attiva la vostra mente.

Una chiacchiera con l'amico del cuore vi aiuterà a fare il punto della situazione. I suoi consigli saranno forse determinati per una decisione fondamentale. Da non sottovalutare neanche il ruolo della famiglia.

Gemelli: affronterete con gioia l'inizio della nuova settimana. Vi sentirete carichi di energia e non vi tirerete indietro davanti ad alcun impegno.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Avrete tanta voglia di fare e potreste avvertire l'esigenza di stringere rapporti con nuove persone. Anche se avrete paura di fare una brutta figura, in realtà, sarete brillanti e spigliati e tutti non potranno fare a meno di sorprendersi per la vostra loquacità. Dal punto di vista emozionale, potreste avere qualche difficoltà nell'esprimere i sentimenti più profondi del vostro cuore, ma il partner vi aiuterà.

Cancro: vi farete guidare dall'istinto e dalle percezioni. Metterete il vostro cuore sopra ad ogni cosa e non vi fiderete di chi, a pelle, non vi darà una buona impressione. Il partner, forse, vi chiederà di ragionare maggiormente sulle situazioni che deciderete di affrontare, ma voi sarete irremovibili. Sul posto di lavoro, potreste trovarvi in difficoltà con i colleghi soprattutto a causa dei diversi punti di vista. Sarà importante accettare le parole di tutti, ma essere pronti a seguire la vostra strada.

Oroscopo del 22 giugno: Leone in cerca del partner, autostima a mille per Vergine

Leone: sentirete che è arrivato il momento giusto per dare spazio all'amore. Vi metterete alla ricerca di un partner ideale, ma non sarà facile accontentarvi.

Non vi basterà conoscere qualcuno di simpatico per far scattare la scintilla. Gli amici, desiderosi di aiutarvi, saranno ben felici di presentarvi qualcuno tra le loro conoscenze. Da una parte vi sentirete stufi e stressati, ma dall'altra troverete divertente relazionarvi con persone sempre differenti. Dal punto di vista lavorativo, deciderete di dare una svolta positiva alla vostra carriera.

Vergine: la fiducia in voi stessi non vi mancherà. Sarete pronti a concentrarvi su tutte le vostre risorse migliori e ad usarle al meglio per realizzare i vostri desideri. In famiglia, sarete molto amati e stimati. Tutti vi chiederanno consigli e cercheranno di coinvolgervi nella loro quotidianità. Verso la seconda metà della giornata, la situazione diventerà infuocata e vi abbandonerete a momenti intensi con il partner.

Non darete molto peso alla tenerezza, ma preferirete una dolce metà attiva e sicura di se stessa.

Bilancia: vi sentirete molto dolci. Non solo nei confronti della persona amata, ma anche degli amici più cari. Sarete disponibili al dialogo e le vostre capacità comunicative aiuteranno gli altri ad aprirsi con voi. Non rinuncerete a una buona dose di romanticismo e anche se il partner potrebbe non riuscire a creare la giusta atmosfera, riuscirete a godere al massimo dei momenti che trascorrerete insieme. Vi concederete anche del tempo per sognare e dare voce ai vostri desideri più profondi.

Scorpione: cercherete di lasciarvi alle spalle la maggior parte delle vostre preoccupazioni. Non sarà facile caricarvi di fiducia e ottimismo, ma sarà necessario perché solo così riuscirete a concentrarvi su questo lunedì.

La situazione al lavoro migliorerà notevolmente. Vi sentirete i protagonisti della scena e le vostre parole verranno ascoltate con grande partecipazione. Dentro di voi avvertirete il bisogno di dare di più e di mostrare tutte le vostre capacità. L'oroscopo di domani suggerisce di non eccedere con l'egocentrismo e di lasciare spazio anche agli altri.

Previsioni astrologiche di lunedì 22 giugno: novità per Sagittario e desiderio di emergere per Acquario

Sagittario: vi sentirete pronti a gestire le novità che caratterizzeranno questa giornata. Sarete ben disposti ad accettare cambiamenti, anche piccoli, perché questo vi farà sentire maggiormente stimolati. Amerete rendere partecipi i vostri amici e cercherete di coinvolgerli in tutto ciò che farete.

Forse, ci saranno delle piccole incomprensioni con il partner: potrebbe trovarsi nella condizione di rivelarvi qualcosa che non vi farà molto piacere. L'oroscopo consiglia di ascoltare attentamente e di non farvi prendere dal panico.

Capricorno: non avrete molta voglia di ricominciare la settimana perché, nella vostra mente, sarete ancora proiettati nel weekend. L'oroscopo consiglia di organizzare la vostra routine in modo da non trovarvi spiazzati. Una via per ritrovare le energie potrebbe essere quella di concedervi una bella passeggiata rilassante nel parco e un libro avvincente da leggere. Il rapporto con il partner si farà molto intenso e coinvolgente. Sarete fieri di voi stessi e della persona che avrete accanto, tanto che inizierete a pensare a un'evoluzione degna di nota.

Acquario: farete fatica ad attirare l'attenzione degli altri. Proverete a mettervi al centro di ogni situazione, ma ci sarà sempre qualcosa che vi oscurerà. La frustrazione accumulata potrebbe causarvi nervosismo e poca voglia di condividere i vostri pensieri con gli altri. L'oroscopo di domani consiglia di non chiudervi in voi stessi perché non farà bene né al vostro umore né al vostro cuore. Lo sport, una passeggiata rilassante, la scrittura di un diario potrebbero essere tutte attività che vi aiuteranno ad alleggerire la tensione.

Pesci: lotterete per trovare il vostro posto del mondo, ma non avrete voglia di inserirvi in una società fatta di ingiustizie e gelosie. Cercherete di dare vita alla vostra piccola oasi e, per prima cosa, punterete su quelle persone che riterrete insostituibili nella vostra vita.

Proverete a organizzare le vostre attività in modo che vi lascino del tempo da dedicare alle vostre passioni più profonde. Inoltre, sarete incuriositi da tutte quelle attività legate all'energia spirituale come la meditazione o lo yoga.