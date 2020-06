La nuova settimana inizia in maniera leggermente sottotono per la Bilancia, che soprattutto dal punto di vista fisico potrebbe risentire di un calo di energie e accusare dei malesseri. Il 28 giugno Marte entra in Ariete, garantendo al segno una fine del mese interessante ed emozionante. Nervoso il Toro. Il Leone potrebbe avere dei ripensamenti, in particolar modo sul lavoro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: la nuova settimana inizia leggermente sottotono per il segno. Qualcuno potrebbe accusare un forte calo di energie e risentire di alcuni malesseri fisici. Potrebbe essere necessario iniziare delle cure specifiche. Weekend sereno e romantico, ideale per i nuovi incontri. Bene il lavoro, con Marte che domenica 28 entra nel segno.

Toro: quest’ultima settimana di giugno potrebbe portare delle agitazioni all'interno del rapporto di coppia, c’è nervosismo nell'aria e le incomprensioni potrebbero nascere alquanto facilmente. Ma nel weekend si recupera. È un buon momento per il lavoro e gli affari, al contrario siate cauti per quanto riguarda le spese.

Gemelli: gli influssi della Luna favoriscono il segno per quanto riguarda gli affari e l’ambito lavorativo. È il momento ideale per concludere una trattativa o avviare un nuovo progetto. Le stelle vi proteggono in amore e anche i nuovi incontri sono favoriti, soprattutto nel fine settimana quando Marte in ottima posizione vi rende passionali e romantico.

Cancro: l’oroscopo lascia presagire una settimana molto impegnativa, ma anche estremamente interessante e soddisfacente per la sfera lavorativa e pratica. È il momento ideale per avanzare delle proposte, chiudere delle trattative o completare una vendita. Weekend leggermente sottotono a causa di Marte in opposizione.

Leone: la settimana inizia leggermente sottotono, qualcuno potrebbe rivalutare alcune scelte prese precedentemente soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Le stelle consigliano cautela dal punto di vista economico e di evitare le spese superflue. Serenità in amore, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: le prossime giornate saranno più vantaggiose delle precedenti per il segno, che finalmente può tirare un sospiro di sollievo e ritrovare un po’ di serenità. Le stelle favoriscono i nuovi contatti, sia in ambito lavorativo che sentimentale, è un buon momento per allargare le proprie conoscenze e provare nuove esperienze. Riposo nel weekend.

Bilancia: la nuova settimana inizia in maniera faticosa per il segno, qualcuno potrebbe risentire di alcuni malesseri e dolori fisici.

Si recupera con l’avvicinarsi del weekend, anche se le stelle consigliano di evitare gli sforzi. È un buon momento per l’amore e i rapporti interpersonali e gli incontri sentimentali. Alti e bassi nel lavoro.

Scorpione: con gli influssi caldi della Luna la nuova settimana si apre con una forte carica erotica. La passione è viva, anche i single potranno fare nuovi incontri. Bene la sfera lavorativa.

Sagittario: è un inizio settimana sottotono, ma a partire da mercoledì 24 giugno si recupera. È un buon momento in ambito lavorativo, anche se le stelle consigliano cautela. Qualcuno infatti potrebbe cercare di mettervi i bastoni fra le ruote. Bene l’amore, Marte sensuale lascia presagire un weekend interessante sia per le coppie che per i single.

Capricorno: l'oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate faticose dal punto di vista fisico, qualcuno infatti potrebbe accusare dei fastidi alle vie respiratorie. Il consiglio delle stelle è quello di sottoporsi a un controllo medico o di iniziare delle cure specifiche se necessario. Al contrario un buon momento per avviare nuovi affari o presentare un progetto di tipo professionale. Marte contro potrebbe rendere il weekend piuttosto faticoso.

Acquario: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno per quanto riguarda la sfera professionale, al contrario l’ambito economico e i rapporti familiari potrebbero creare dei momenti di nervosismo e tensione. Cercate di agire con cautela, evitando di prendere decisioni improvvise, ma soprattutto di dire qualcosa di cui potreste pentirvi.

Marte in buona posizione garantisce un recupero durante il weekend.

Pesci: l’ultima settimana di giugno 2020 inizia con una buona ripresa fisica per il segno che trova le energie e la voglia di fare. In ambito lavorativo si può ottenere qualcosa in più, anche se i risultati desiderati potrebbero essere ancora un po’ lontani. È un momento di recupero in amore, la passione si accende e le coppie che hanno vissuto dei momenti di crisi possono trovare dei chiarimenti. Anche gli incontri sono favoriti.