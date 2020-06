Domenica 7 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Giove e Plutone stazionare nel segno del Capricorno, mentre Saturno sosterà sui gradi dell'Acquario. Il Sole, Venere e il Nodo Lunare permarranno sull'orbita dei Gemelli, così come Urano che continuerà il moto in Toro. In ultimo, Marte e Nettuno rimarranno stabili in Pesci come Mercurio che proseguirà il domicilio nel segno del Cancro. Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Leone, meno roseo per Vergine e Cancro.

Sul podio

1° posto Gemelli: amore top. La congiunzione che Venere e Sole, nel loro domicilio, formeranno in decima casa potrebbe essere foriera di buone nuove sul fronte sentimentale dei nativi, come l'idea di convivere o di progettare una vacanza estiva.

Qualunque sia l'intento, però, la retrogradazione venusiana unita all'ostica Luna di terra odierna suggeriranno di non alzare troppo l'asticella dei desideri, bensì di fare i conti con la realtà economica del momento.

2° posto Leone: entusiasti. La Luna Nuova in Sagittario, nata nella tarda serata di venerdì, ha donato presumibilmente ai nati del segno un rinnovato entusiasmo, sia verso le faccende di cuore che professionali. Nella giornata a loro dedicata le loro energie saranno indirizzate per lo più verso i progetti lavorativi in essere, dove a raggranellare i risultati migliori saranno i liberi professionisti.

3° posto Sagittario: lavoro top. Da un lato vi saranno, con tutta probabilità, le vicende amorose che ultimamente hanno stranito non poco i nativi, ma dall'altro le faccende professionali avranno ottime chance di avanzare col vento in poppa.

Le effemeridi odierne favoriranno maggiormente i nati Sagittario di terza decade che operano alle dipendenze altrui.

I mezzani

4° posto Capricorno: cambio d'atteggiamento. Mutare un abitudine o un modo di approcciarsi al prossimo risulta spesso difficoltoso ai nati del segno, ma quest'oggi l'opposizione Luna-Mercurio potrebbe metterli di fronte ad un cambio di prospettiva in tal senso.

Non vi sarà uno stravolgimento del loro modo di fare, sia chiaro, ma saranno probabili piccoli accenni di cambiamento comportamentale che le persone care noteranno all'istante.

5° posto Ariete: testardi. Sole e Luna si snobbano e ciò potrebbe irretire i nati Ariete che avvertiranno pienamente l'influsso di Giove retrogrado di Terra.

Da questi movimenti planetari poco concilianti, però, ne verrà probabilmente fuori la tenacia che contraddistingue tale segno che, nel caso della prima decade, sfocerà in testardaggine se non si daranno un contegno.

6° posto Toro: affettuosi. Domenica in cui i nativi avranno, c'è da scommetterci, bisogno di dimostrare e ricevere affetto dall'amato e dai figli. Sarà così che quella gita fuori porta, rimandata per forze di causa maggiore, potrebbe finalmente trovare la luce, con grande soddisfazione soprattutto dei figli. Qualche grana professionale, invece, sarà probabile nel tardo pomeriggio ma facilmente aggirabile tenendo la bocca cucita.

7° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe assestarsi sulle note della serenità, dove la comunicazione sarà fluente e a giovarne sarà anche la simbiosi del manàge amoroso.

Ottime le effemeridi per i single del segno che in serata avranno buone possibilità di fare nuovi e stuzzicanti conoscenze affettive.

8° posto Scorpione: ripensamenti. Tornare su una scelta professionale fatta nelle settimane precedenti potrebbe essere ciò che dovrebbero aspettarsi i nati Scorpione questa domenica. Rimuginare sul passato e struggersi, di conseguenza, inutilmente sarebbe da evitare a fronte di uno sguardo più ottimistico verso le prossime tappe del loro percorso esistenziale.

9° posto Cancro: bizzosi. Basterà un nonnulla quest'oggi ai nativi per dare di matto, specialmente a casa, dove il partner potrebbe essere l'incolpevole bersaglio delle loro frustrazioni. Per quanto paziente possa essere l'amato, però, sarebbe meglio assumere un mood meno ostile in modo da sbollire la rabbia e non incrinare il rapporto amoroso.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: venali. L'arcigna opposizione tra i Luminari, per lo più condita dal sestile Urano-Mercurio, potrebbe far divenire i nati Vergine estremamente attenti alle questioni finanziarie, in maniera quasi maniacale. Gli amici stretti, rendendosi conto ci ciò, li etichetteranno presumibilmente come venali, soprattutto se ci saranno cene da pagare alla 'romana'.

11° posto Pesci: pessimisti. Il parterre planetario, in gran parte ostile, renderà probabilmente questa domenica zeppa di fastidiosi inconvenienti e difficoltà nel relazionarsi col prossimo. Anziché reagire, però, i nati Pesci potrebbero gettarsi nello sconforto più totale mettendo in campo un controproducente pessimismo che, di certo, non migliorerà la situazione.

12° posto Acquario: amore top. A causa delle pressanti faccende professionali che i nativi dovranno, con tutta probabilità, ultimare questa domenica sarà poco o nullo il tempo da dedicare alla coppia. Il partner potrebbe non gradire di essere relegato in secondo piano e mettere il broncio sino a tarda sera.