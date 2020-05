Mercurio, arrivato ad aiutare la Vergine già alla fine del mese di maggio, continua a proteggere i nativi del segno anche a giugno, favorendoli soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e le questioni pratiche. È un buon momento per avviare degli affari o delle compravendite, ma anche per ampliare la propria rete di contatti. Marte infastidisce, procurando qualche preoccupazione dal punto di vista fisico. Venere non è in posizione contraria, è un periodo sereno per i rapporti di coppia e le relazioni familiari. Anche gli incontri sono favoriti, ma potrebbero capitare delle strane situazioni.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di giugno 2020 per il segno della Vergine, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di giugno 2020 per la Vergine

Amore: come anticipato l’oroscopo di giugno 2020 non lascia presagire un mese faticoso per quanto riguarda l’amore, c’è serenità e armonia nei rapporti di coppia e nelle relazioni familiari. La passione si riaccende e si ha più tempo da dedicare alla cura delle persone care. Qualcuno potrebbe iniziare a a parlare di progetti per il futuro, una casa più grande, il matrimonio o l’arrivo di un figlio. Anche gli incontri sono favoriti durante il nuovo mese, tuttavia Venere potrebbe sottoporvi occasioni strane, incontri intriganti ma con qualcuno già impegnato o molto diverso da voi per svariati motivi.

Sta dunque a voi scegliere se abbandonarvi alla passione, anche se per poco, o continuare a cercare qualcuno capace di farvi battere il cuore, ma anche di affascinarvi dal punto i vista mentale.

Lavoro: l’oroscopo di giugno 2020 lascia presagire un mese veramente vantaggioso dal punto di vista lavorativo.

Dopo avervi ostacolato durante i mesi precedenti, Mercurio è pronto a risarcirvi, assicurandovi la sua protezione e agevolandovi dal punto di vista della comunicazione e del lavoro di gruppo. È un momento impegnativo, sono molto le questioni di cui occuparsi, le giornate trascorrono frenetiche tra convegni, appuntamenti e videoconferenze, ma vi offrono anche le carte necessarie a crescere e migliorarvi.

Salute: per quanto riguarda la salute e il fisico, quello di giugno sarà un mese faticoso per la Vergine, non mancano infatti i momenti sottotono e le tensioni. Il Sole è in una posizione difficile, ma è Marte che crea maggiori problemi, procurandovi stanchezza e nervosismo. Anche i giovani, soprattutto quelli alle prese con situazioni stressanti, come esami universitari o nuovi incarichi, potrebbero risentire dei cali di energie. Le stelle consigliano di rivolgersi a qualcuno di competente, anche al fine di aiutare la memoria e il sistema nervoso, che quasi sempre è il vostro punto debole.