L’Oroscopo di giugno lascia presagire un mese turbolento per il Sagittario. Non è un buon momento per quanto riguarda i rapporti interpersonali, in amore, in famiglia e anche nel lavoro non mancano i contrasti, le discussioni e i momenti di nervosismo. La causa è soprattutto l’atteggiamento del segno, rigido e testardo, che in più occasioni sembra voler sfidare tutto e tutti. Per quanto riguarda la sfera professionale si possono riscuotere dei piccoli successi, il segreto sta nel concentrarsi sulle cose essenziali, lasciando da parte tutto ciò che è un di più o che vi distoglie dal vostro obiettivo finale.

Anche dal punto di vista fisico è un momento faticoso, durante cui le stelle consigliano di evitare gli eccessi, curare l’alimentazione e praticare dello sport. Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di giugno per il segno del Sagittario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di giugno 2020 per il Sagittario

Amore: il mese dei Gemelli lascia presagire un quadro astrale complicato per i nativi del Sagittario, che in amore e per quanto riguarda i rapporti interpersonali potrebbe trovarsi in situazioni difficili e “pericolose”. Qualcuno infatti potrebbe cedere alle tentazioni, ricavandone un gioia momentanea che si trasforma presto in un problema, soprattutto nel caso di coloro i quali vivono un rapporto di coppia.

Gli attacchi più diretti, e anche quelli che fanno più male, arrivano dal partner, dalla famiglia o potrebbero riguardare i rapporti con un ex. Al contrario questo cielo favorisce i single con incontri inaspettati, ma emozionanti.

Lavoro: Giove, Mercurio e Plutone proteggono il Sagittario per quanto riguarda la sfera pratica e professionale durante il mese di giugno 2020.

È un periodo in cui si possono ottenere delle soddisfazione, ma in cui occorre agire con cautela, evitando i passi azzardati, gli investimenti rischiosi e soprattutto gli sperperi economici. Il consiglio degli astri è quello di concentrare le proprie energie solo su ciò che può veramente portarvi un ricavo, lasciando da parte tutto il resto.

Il 21 per fortuna arriva il solstizio e la situazione migliora.

Salute: l’oroscopo di giugno 2020 lascia presagire un mese faticoso per il fisico, come anticipato infatti non mancano i contrasti e le discussioni e questo crea una certa tensione e stanchezza anche dal punto di vista psicofisico. Non mancano poi le questioni finanziarie da risolvere, qualcuno potrebbe trovarsi a gestire delle questioni economiche o legali complicate o dei guasti in ambito domestico. Dunque ci saranno stress e nervosismo, le stelle consigliano di concedersi dei momenti per se, per riposare il fisico e la mente.