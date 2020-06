Il primo fine settimana del mese di giugno è ormai alle porte con l'oroscopo che si preannuncia positivo per la maggior parte dei segni zodiacali. In particolare per Cancro, carico di nuove energie, e per un ammaliante Acquario la settimana si concluderà in maniera avvincente. I nati sotto il segno della Bilancia potranno finalmente trovare quell'equilibrio tanto ricercato mentre il segno dei Gemelli potrà contare sul sostegno della dea bendata.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - i nati sotto questo segno potranno continuare a godere di giornate a dir poco strepitose.

La fortuna, nonostante qualche piccolo intoppo, non abbandonerà l'Ariete per tutto il prossimo weekend rendendo indimenticabili i momenti trascorsi con la propria famiglia ed il proprio partner.

Toro - una carica di positività non da poco permetterà al Toro di farsi strada e superare molti colleghi nell'attività professionale ritrovandosi sempre più vicino al raggiungimento dei propri obiettivi. Attenzione a non strafare, nonostante il buon umore ed il sorriso vi trasmettano nuove energie.

Gemelli - come già anticipato, secondo quanto previsto dall'oroscopo del prossimo fine settimana, la fortuna bacerà anche il segno dei Gemelli rendendolo in grado di fare qualsiasi cosa. In amore non ci saranno ostacoli e sul lavoro nessun intoppo impedirà ai nativi di dare il massimo e portare a casa non poche soddisfazioni.

Cancro - anche il Cancro, così come il Toro, verrà investito da una nuova carica di energia che gli permetterà di affrontare qualsiasi avversità. Ci si sentirà veramente energici ed in grado di fare ogni cosa al punto da non dover chiedere neanche un attimo di riposo. Meglio sfruttare questo momento per fare qualcosa di costruttivo senza sprecarlo.

Leone - qualche piccola imperfezione macchierà le prossime giornate rendendo questo segno forse un po' più irascibile del solito. Attenzione a non portare troppo per le lunghe discussioni e battibecchi e, soprattutto, a non alzare troppo la voce contro chi non lo merita. L'amore va coltivato dolcemente senza tirare troppo la corda.

Vergine - anche per questo segno zodiacale, finalmente, potrà arrivare qualche attimo di felicità. Il sorriso si dipingerà sul volto di coloro nati sotto la luce della Vergine quasi come per magia e riuscirà finalmente a rendere più allegro il fine settimana. Trascorrere un po' di tempo in compagnia delle persone care potrebbe risultare davvero tonificante.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - quel tanto atteso e ricercato equilibrio giungerà finalmente al cospetto della Bilancia. Un oroscopo così positivo non lo si vedeva da giorni e riuscire a ritrovare quell'armonia che si credeva perduta non è certamente cosa da poco. Dare libero sfogo alla fantasia non è certo una cattiva idea.

Scorpione - le difficoltà non sono mai state un problema per lo Scorpione ed in questo weekend, con una nuova carica di energia e di positività, lo saranno ancora meno.

Ogni ostacolo potrà essere completamente sorvolato ed i propri obiettivi raggiunti con quasi fin troppa facilità.

Sagittario - la settimana appena trascorsa è riuscita a far risalire il Sagittario dal periodo buio post-quarantena. Finalmente si potrà osservare il mondo da un'angolazione diversa e godere di ciò che questo ha da offrire. A differenza dei giorni precedenti questo periodo potrà donare un oroscopo a dir poco strepitoso.

Capricorno - la fortuna sembra essere nell'aria anche per i nati sotto al segno del Capricorno. La gioia di poter stare finalmente con la propria famiglia risulterà essere quasi incontenibile ed il sorriso non potrà essere distrutto da niente e nessuno. Buone notizie in arrivo anche dal "pianeta lavoro".

Acquario - il fascino di questo segno gli permetterà di avvicinarsi sempre più ai propri obiettivi anche semplicemente chiedendo favori od ammiccando ai propri colleghi. Da tempo non si vedeva un sorriso così sfavillante. Attenzione a non approfittarne troppo.

Pesci - attenzione ai piccoli intoppi che potrebbero palesarsi lungo il cammino, riuscire a superarli con troppa "velocità" non aiuterà di certo. Soffermarsi a ragionare, specialmente quando se ne ha l'opportunità, non è mai considerata una cosa sbagliata.