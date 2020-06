L'estate del 2020 per il segno dell'Ariete porterà una solarità del tutto nuova in amore, complice una Venere che terrà compagnia ai nati di questo segno per molte settimane estive. Anche gli affetti e le amicizie risentiranno positivamente di questa situazione rosea e piena di sorprese.

Ottimo il lavoro, i progetti in essere e le collaborazioni, anche se ci sarà qualche piccolo ostacolo da superare. I guadagni, però, non saranno eccellenti e si renderà necessario un controllo delle proprie finanze.

Amore

Gran parte dell'estate sarà positiva se avete intenzione di rafforzare la vostra intesa di coppia o fare qualche conquista promettente per un rapporto lungo e pieno di passione.

Infatti Venere sarà in sestile fino alle prime giornate di agosto, e sarà ampiamente favorevole, non soltanto per i rapporti di amore, ma anche per quelli di amicizia e per riparare qualche incrinatura con un membro della vostra famiglia. Marte inoltre sarà preponderante per la passionalità all'interno della coppia e sarà in grado di darvi tanta voglia di fare quando si tratterà di aiutare qualcuno di caro nei momenti di estrema difficoltà.

Purtroppo dal 4 agosto subentrerà una quadratura di Venere che potrebbe essere deleteria per alcune situazioni amorose già entrate in crisi da tempo e che non hanno saputo riconoscere le opportunità di risanare il proprio rapporto.

Soltanto la fine dell'estate vi porterà in dono alcune possibilità favorevoli per il settore sentimentale.

Lavoro

Venere darà una notevole spinta alla vostra carriera professionale, e Saturno non mancherà di prendere in esame i vostri sacrifici durante il corso della stagione estiva. Questi due pianeti basteranno a sostenere i vostri propositi lavorativi e a renderli ottimali, ma quando subentrerà il mese di luglio le cose potrebbero addirittura migliorare.

L'energia da questo mese in poi aumenterà sensibilmente, facendovi raggiungere quei traguardi che avete sperato di ottenere durante il lavoro arduo a cui vi siete sottoposti.

Anche se riuscirete a trovare un lavoro, nel caso dobbiate ancora averne uno, purtroppo non avrete molti guadagni. Quindi il consiglio sarà quello di risparmiare e di evitare di fare molto shopping o comunque un acquisto troppo oneroso, almeno per il momento.

Fortuna e salute

Giove in quadratura per tutta l'estate vi metterà in condizione di non avere molta fortuna sugli aspetti economici e finanziari. Perciò dovrete stare estremamente attenti a tutte quelle scelte che prevedono una perdita in denaro o a qualche firma che potrebbe essere molto 'fastidiosa' per il vostro conto in futuro.

La salute invece avrà finalmente l'energia tanto agognata, che vi permetterà di svagarvi un po' di più nonostante il lavoro, spesso e volentieri, vi assorba più del dovuto.