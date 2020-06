Sabato 13 giugno 2020 troveremo sul piano astrale Urano sostare nel segno del Toro, nel frattempo Giove assieme a Plutone stazioneranno sui gradi del Capricorno. Saturno permarrà in Acquario come il Sole, il Nodo Lunare e Venere che continueranno il domicilio in Gemelli. In ultimo, Mercurio proseguirà il transito in Cancro, così come Nettuno, la Luna e Marte che rimarranno stabili nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Scorpione, meno roseo per Acquario e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: volenterosi. Il weekend aprirà presumibilmente i battenti con una gran voglia di mettersi in gioco per i nativi, che potranno spaziare dai nuovi spunti professionali sino ad ammodernamenti dell'abitazione tramite il fai da te.

Sarà bene, però, dosare le energie in vista delle prossime giornate.

2° posto Cancro: chiamate extra. I nativi che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui avranno ottime chance di ricevere un proposta professionale questo sabato che, sebbene non sarà probabilmente accattivante finanziariamente, andrà ugualmente colta al volo.

3° posto Leone: lungimiranti. I Luminari si scontrano in cielo ed i nati Leone, non essendo coinvolti in prima persona, potranno e vorranno assumere un mood lungimirante, ponderando a dovere le prossime mosse lavorative da attuare nelle prossime settimane. Amore in stand-by.

I mezzani

4° posto Pesci: cambio look. La Luna nel loro domicilio formerà un sestile col terzetto Saturno-Giove-Plutone in sesta casa, andando presumibilmente a stimolare la voglia nativa di rinnovare il proprio look.

Sarà così che potrebbero prodigarsi nel prendere appuntamento dall'estetista e dal parrucchiere, facendo anche una capatina nel negozio d'abbigliamento di fiducia.

5° posto Ariete: sereni. Nel focolare domestico il clima volgerà, c'è da scommetterci, al bello ed anche i contrasti dei giorni precedenti potranno essere appianati con facilità, grazie ad un dialogo calmo ed insolitamente riflessivo.

Qualche grana professionale probabile per la prima decade.

6° posto Gemelli: a rilento. Le molteplici retrogradazioni odierne potrebbero smorzare gli effetti del duetto Luna-Venere, rallentando i progetti professionali dei nativi, sopratutto di chi tra loro svolge un lavoro autonomo a cui sembrerà di non avere spiragli di ulteriore crescita.

7° posto Bilancia: alti e bassi. Il tono umorale nativo quest'oggi sarà probabilmente condito da alti e bassi, dove a godere di maggior serenità sarà il feeling di coppia, mentre qualche imprevisto sarà possibile sul versante professionale.

8° posto Toro: relax. Il fine settimana è appena iniziato e già i nati Toro non vedranno presumibilmente l'ora di ritagliarsi del tempo esclusivamente per se stessi, dove rilassarsi e godersi l'affetto delle persone care. Lavoro in secondo piano.

9° posto Vergine: taciturni. Qualcosa sul versante amoroso potrebbe non quadrare questo sabato in casa Vergine, ed i nativi assumere, di tutta risposta, un atteggiamento taciturno che lascerà sgomento il partner.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: sotto esame. I lavoratori del segno avranno buone chance di subire, volente o nolente, una verifica da parte dei capi, se operano alle dipendenze altrui, o dai clienti, se svolgono una professione autonoma. I risultati che ne deriveranno potrebbero influenzare le loro prossime mosse professionali, quindi bisognerà porvi la giusta attenzione.

11° posto Sagittario: confusi. Coi valori predominanti di Aria ed Acqua che andranno sommandosi alle retrogradazioni, il parterre planetario si mostrerà avaro di influssi benevoli nei confronti dei nativi e ciò, come spiacevole conseguenza, li renderà presumibilmente confusi sul da farsi.

12° posto Acquario: destabilizzati.

Le manchevolezze, più evidenti nelle seconda e terza decade, che i nativi hanno avuto nell'ambiente professionale durante gli ultimi mesi sono passate in galleria grazie a tre Pianeti su tutti, ovvero Saturno, il Sole e Venere. Adesso, però, le configurazioni planetarie stanno per mutare ed anche i nativi dovranno rendere conto dei precedenti errori.