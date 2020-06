La giornata di domani potrebbe portare dei contrasti per i Pesci, che si sveglieranno particolarmente di cattivo umore. Anche per il Sagittario potrebbe essere un momento faticoso, le stelle invitano ad essere cauti, qualcuno potrebbe accusare dei fastidi fisici. Fortunato lo Scorpione, che per quanto riguarda la sfera lavorativa potrebbe avere delle idee brillanti. Incontri favoriti per il Cancro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di venerdì 12 giugno 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 12 giugno 2020 per tutti i segni

Ariete: questa potrebbe essere una giornata faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Qualcuno potrebbe accusare lievi fastidi e vedersi costretto a rallentare i ritmi o rimandare degli impegni. Bene l'amore.

Toro: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno per quanto riguarda i rapporti interpersonali e i legami sentimentali. Con l'avvicinarsi del weekend i nativi del segno possono tirare un sospiro di sollievo e vivere con più leggerezza. Anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: le prossime 24 ore potrebbero riservare delle preoccupazioni ai nativi del segno, qualcuno potrebbe avere delle questioni finanziarie o legali da risolvere, come per esempio un divorzio in corso o una vendita da concludere.

Il sonno potrebbe essere agitato, non affaticatevi e cercate di favorire un recupero.

Cancro: le stelle lasciano presagire una giornata interessante, in particolar modo per l'amore e i nuovi incontri. Il vostro fascino risulta irresistibile, potrete attrarre a voi la persona dei sogni come un calamita.

Bene gli affari.

Leone: l'oroscopo del 12 giugno lascia presagire una giornata faticosa per il segno, consumato da alcuni dubbi. Le stelle si riferiscono soprattutto a coloro i quali hanno iniziato da poco una relazione o stanno cercando di recuperare un rapporto instabile. Meglio il fisico.

Vergine: il consiglio degli astri per questa giornata è quello di agire con prudenza, in ogni campo.

In amore è bene evitare le polemiche, per quanto riguarda la sfera pratica è meglio evitare di entrare a contatto con attrezzi o macchinari pericolosi. Controllate i cibi e le scadenze.

Bilancia: le giornate precedenti sono state leggermente sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Venerdì 12 giugno si recupera soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove qualcuno potrebbe ricevere un'interessante proposta.

Scorpione: la giornata inizia con grande forza ed energia per il segno. La voglia di fare non manca e in ambito lavorativo si può ottenere qualcosa in più, qualcuno potrebbe avere delle intuizioni brillanti.

Sagittario: le stelle invitano il segno ad essere prudente durante questa giornata, qualcuno farebbe bene a sottoporsi ad un controllo medico per prevenire possibili problematiche.

Recupero in amore. Alti e bassi nel lavoro.

Capricorno: l'oroscopo del 12 giugno 2020 lascia presagire una giornata ricca di energie e vitalità per il segno, che ne approfitta per mettere ordine all'interno di alcune questioni sia pratiche che sentimentali. Bene il fisico.

Acquario: le prossime 24 ore potrebbero essere alquanto impegnative per il segno, potrebbero esserci degli affari o delle vendite da concludere. La soluzione e vicina e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Serenità in amore, incontri favoriti.

Pesci: quella di venerdì 12 giugno potrebbe essere una giornata faticosa per il segno. Vi sentite agitati e nervosi, il vostro stare sulla difensiva potrebbe favorire la nascita di contrasti in amore e in famiglia, meglio evitare le polemiche e concedersi qualche momento di solitudine.