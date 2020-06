Nella settimana dal 6 al 12 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dall'Acquario all'Ariete, dove staziona Marte, mentre il Sole e Mercurio transiteranno sui gradi del Cancro. Urano permarrà nel segno del Toro, così come Saturno, Plutone e Giove che proseguiranno l'orbita in Capricorno. Infine, il Nodo Lunare assieme a Venere continueranno la sosta in Gemelli come Nettuno che rimarrà stabile in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Capricorno, meno entusiasmante per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasta. Il mese del compleanno si avvicina in casa Leone e, come se non bastasse, il corroborante transito di Marte in Ariete, già in atto da qualche giorno, renderà presumibilmente questa settimana pregna di buone occasioni che li renderanno entusiasti.

2° posto Capricorno: nuove responsabilità. Giovedì e venerdì avranno buone chance di essere giornate da segnare sul calendario per i nativi, in quanto vi saranno grandi possibilità che, grazie alla congiunzione Giove-Plutone, riceveranno nuove e gratificanti responsabilità nell'ambiente professionale. Ciò, inevitabilmente, porterà maggiore fatica fisica e mentale ma questo non ha mai spaventato il terzo segno di Terra.

3° posto Ariete: weekend top. Settimana in crescendo quella che si prospetta per i nativi, dove l'unica attenzione da porre sarà mercoledì quando un pizzico di nervosismo potrebbe mettere a repentaglio qualche rapporto lavorativo. Il weekend, invece, si rivelerà energico al lavoro e passionale in coppia, grazie sopratutto al sestile che la Luna nel segno formerà con Saturno.

I mezzani

4° posto Toro: partenza sprint. Sino a mercoledì i nativi potranno presumibilmente contare su un bottino energetico stracolmo, che gli permetterà di far avanzare celermente i loro progetti professionali in essere, se lavoratori autonomi.

5° posto Vergine: shopping. Eccezion fatta per il weekend, durante la settimana i nativi vorranno e potranno concedersi diverse sessioni di shopping dove, grazie al sestile Mercurio-Urano, ogni denaro speso sarà ben oculato.

6° posto Pesci: nuove idee. Le giornate centrali risulteranno, con ogni probabilità, foriere di nuove ed accattivanti idee per i nativi che, malgrado il Sole e Mercurio spingano per metterle in atto subito, dovranno essere concretizzate tra qualche tempo per trarne profitti maggiori.

7° posto Sagittario: a testa bassa.

Il parterre planetario settimanale risulterà, ad eccezione di domenica, pressoché neutrale per i nativi che opteranno probabilmente per lavorare alacremente, con la vana speranza che i pensieri uggiosi non li vadano a trovare. Meglio, invece, dedicare del tempo ad un nuovo hobby, come il fai da te ad esempio, che unisca l'utile al dilettevole.

8° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima, sino alla mattinata di sabato, parrà rasserenarsi e, come piacevole conseguenza, anche il dialogo con partner e figli diverrà più fluido. Lavoro in secondo piano.

9° posto Gemelli: mutevoli. Settimana in cui i nati potrebbero mutare opinione più frequentemente del solito, e se ciò passerà inosservato in amore, così non sarà al lavoro dove qualche collega, esausto, gli farà una sonora lavata di capo.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: pessimisti. Sette giorni da prendere con le pinze in casa Scorpione, dove ogni minimo ostacolo stimolerà probabilmente la loro indole pessimistica, specialmente nel weekend dove nel nido domestico la tranquillità sarà un lontano ricordo.

11° posto Acquario: menzogne. Le bugie, seppur veniali, dette dai nativi nei giorni precedenti potrebbero emergere durante questa settimana, creando un po' di scompiglio nelle loro relazioni interpersonali. Cospargersi il capo di cenere sarà la soluzione più saggia.

12° posto Cancro: bizzosi. Per scatenare l'ira nativa questa settimana basterà davvero poco, tanto che le persone care, capendo l'antifona, preferiranno lasciarli cuocere nel loro brodo.

Eventuali discussioni chiarificatrici avranno migliori chance di avere un epilogo positivo nelle giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna transiterà in Pesci.