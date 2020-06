Martedì 30 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel segno della Vergine, mentre il Sole assieme a Mercurio sosteranno sui gradi del Cancro. Giove e Plutone permarranno nell'orbita del Capricorno, così come Saturno proseguirà il transito nel segno dell'Acquario. In ultimo, Urano rimarrà stabile nel domicilio del Toro, mentre il Nodo Lunare e Venere che continueranno il moto in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: lavoro top. Lo sfavillante trigono che la Luna di Terra formerà col duetto Sole-Mercurio potrebbe donare, oltre a un rinnovato entusiasmo, un'invidiabile loquacità ai nativi, specialmente a chi tra loro opera nel settore della comunicazione.

2° posto Toro: clienti. L'opposizione Luna-Urano questo martedì avrà buone chance di far entrare nuovamente in contatto i nati Toro con dei vecchi clienti, che parevano aver scelto la concorrenza. Unico neo sarà il denaro, al di sotto delle aspettative, che potrebbero offrire in cambio dei loro servizi.

3° posto Leone: organizzati. Il pragmatismo della Luna avrà conseguenze anche su questo martedì, nel quale le faccende professionali e pratiche saranno organizzate nei minimi dettagli. Probabili perplessità amorose per la terza decade.

I mezzani

4° posto Ariete: mondani. La voglia di divertimento che potrebbero avvertire i nati Ariete sarà probabilmente soddisfatta in serata, quando trascorreranno del tempo assieme alle amiche di sempre e le risate saranno le protagoniste.

5° posto Sagittario: amicizie. Saranno giorni controversi in casa Sagittario, specialmente quando Saturno gli volterà le spalle il 3 luglio, e questo martedì potrebbe cercare sostegno morale nelle storiche amicizie, che si riveleranno ancor più valide di quanto pensassero.

6° posto Vergine: ostinati.

A differenza dei compagni d'Elemento del Toro e Capricorno, i nativi dovranno, c'è da scommetterci, far fronte a qualche imprevisto supplementare, sia in amore che al lavoro, ai quali, però, risponderanno con una buona dose di determinazione.

7° posto Gemelli: revisioni finanziarie. Alcuni nativi in questa giornata si renderanno presumibilmente conto di essersi concessi, nelle settimane precedenti, qualche sessione di shopping di troppo, al quale questo martedì dovranno porre rimedio eliminando le spese voluttuarie.

8° posto Acquario: indecisi. Martedì i nati del segno saranno probabilmente alle prese con una decisione difficile da prendere, e il duetto poco conciliante di Marte e Mercurio non sarà particolarmente di sostegno. Sarà bene procrastinare tale scelta a giornate più lucide, mentalmente parlando.

9° posto Scorpione: amore flop. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto sul fronte amoroso dei nativi, tanto che molti tra loro opteranno per chiudersi in un reiterato mutismo che li accompagnerà sino a sera.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: puntigliosi. I Luminari si daranno battaglia in cielo ed a pagarne le conseguenze saranno, con tutta probabilità, i nativi che metteranno in campo, specialmente al lavoro, una puntigliosità senza eguali che farà storcere il naso a qualche collega.

11° posto Pesci: lavoro flop. Nell'ambiente professionale dei nativi potrebbe palesarsi qualche cambio inaspettato, come un nuovo referente o ufficio in cui dovranno adempiere alle loro mansioni, e ciò li destabilizzerà non poco riducendo, come spiacevole conseguenza, il loro stacanovismo.

12° posto Bilancia: relax. Malgrado le incombenze reclamino a gran voce la loro attenzione, i nativi preferiranno probabilmente dedicare del tempo al relax più assoluto, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.