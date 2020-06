Nell'oroscopo della settimana che va dal 15 al 21 giugno, ricomincerà il giro della Luna. L'astro argenteo infatti entrerà nel segno dell'Ariete, promettendo la massima disponibilità dal punto di vista sentimentale, mentre i nativi Bilancia daranno una svolta alla loro vita quotidiana, soprattutto sul posto di lavoro. Pesci tenderà ad andarci piano con le spese per non ritrovarsi al verde proprio nel momento del bisogno, mentre Cancro si darà tanto da fare affinché la propria reputazione al lavoro continui ad essere più che positiva. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la settimana che va dal 15 al 21 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 15 al 21 giugno 2020 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Gli influssi della Luna tra le giornate di lunedì e martedì vi permetterà di recuperare il terreno perso nella settimana precedente, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Infatti ammettere le proprie colpe e mostrare maturità verso la vostra anima gemella sarà l'atteggiamento giusto per risollevare la vostra storia d'amore e tornare a vivere bei momenti insieme. Se siete single sarete abbastanza felici della compagnia che avrete al vostro fianco in questo periodo. Sul fronte lavorativo accettare i vostri limiti non sarà una debolezza, dunque continuate a lavorare come avete sempre fatto, perché va bene così.

Voto: 8+

Toro: ci saranno buone opportunità in questa settimana di creare collegamenti e vivere nuove ed esaltanti esperienze. L'oroscopo prevede soprattutto per i single nuovi incontri, piuttosto promettenti che dureranno a lungo, anche se non sarà per forza amore. Se avete una relazione fissa ci sarà una sorta di rinnovamento all'interno del vostro essere che vi stimola e farà sentire meglio non solo voi, ma anche la vostra anima gemella.

Se siete single e avete dei dubbi, provate a parlarne con qualcuno che possa comprendervi in maniera disinteressata. Per quanto riguarda il settore professionale, lavorerete tranquillamente, con disinvoltura e piena coscienza di quel che farete, grazie anche a Mercurio in sestile. Voto: 8

Gemelli: oroscopo della settimana ottimo per voi nativi del segno.

Potrete contare su un'ottima configurazione astrale, con il Sole e Venere in congiunzione al vostro cielo, che andranno ad esaltare soprattutto la sfera sentimentale. Ad amplificare ulteriormente la vostra storia d'amore ci penserà la Luna nel weekend, che vi regalerà sensazioni ed emozioni fortissime. Dunque se siete single, non tiratevi indietro e se state corteggiando bene la persona che vi piace, questo potrebbe essere il momento adatto. Nel lavoro una pausa a volte non farebbe male, cercate solo di non delegare i colleghi per ogni vostro compito per non risultare delle persone antipatiche o scansafatiche. Voto: 7+

Cancro: oroscopo della settimana che non sarà particolarmente entusiasmante per voi nativi del segno.

In amore ogni tanto qualche battibecco è possibile, il vero problema sarà che non prenderete tali discussioni molto bene, rischiando dunque di combinare qualche guaio. Cercate di non essere impulsivi e se necessario, fermatevi un momento a riflettere. Se siete single avere delle relazioni di coppia molto brevi non vorrà dire che avete amato veramente una persona, altrimenti non sareste single. In ambito lavorativo cercherete di tenere alto l'onore e vi darete da fare affinché riusciate a svolgere alla perfezione le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto: 7-

Leone: con la Luna in trigono rispetto al segno dell'Ariete, l'oroscopo della settimana sarà molto buono soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Il vostro rapporto con il partner sarà abbastanza sincero e generoso, instaurando un buon affiatamento di coppia. Se siete single lunedì sarà la giornata giusta per dire quello che volevate dire da tempo ad una persona in particolare. Se si tratta di qualcosa di negativo, cercate comunque di non essere troppo duri. Nel lavoro se siete sicuri di ciò che state facendo, non avete nulla di cui lamentarvi. Il vostro ambiente sarà più sereno e avrete modo inoltre di acquisire un po’ d'esperienza. Voto: 8-

Vergine: potrebbero arrivare alcune soddisfazioni e ottenimenti personali che aumenteranno la vostra autostima sul settore professionale. Riuscendo dunque a piazzare grandi successi, potrebbero arrivare interessanti svolte, soprattutto se si tratta di lavori che richiedono un forte utilizzo mentale.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la Luna in buona posizione nel fine settimana, garantirà un po’ di romanticismo, oppure un recupero d'intesa di coppia qualora ci siano dei litigi. Se siete single sarete alla ricerca di equilibrio e tranquillità, magari in casa. Voto: 7,5

Bilancia: oroscopo della settimana abbastanza discreto per voi nativi del segno, grazie soprattutto ad una concreta configurazione astrale. Per quanto riguarda la vostra relazione di coppia, il periodo sarà convincente, con un'ottima vitalità che scorrerà in voi e che vi spingerà nel romanticismo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single per il momento la vostra routine va benissimo e non avete nulla di cui lamentarvi.

In ambito lavorativo la Luna in buona posizione amplificherà la resa dei vostri progetti nel fine settimana, quando questa si troverà in trigono dal segno dei Gemelli. Voto: 8

Scorpione: potreste decidere di dare più spazio alla vostra relazione di coppia in questa settimana. Largo ai sentimenti dunque, con momenti che andranno ben oltre il romanticismo, momenti che sicuramente non dimenticherete. Se siete single vi sentirete molto attraenti e vi potrebbe venir voglia di mettere alla prova il vostro fascino con molta disinvoltura, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro prima di avviare nuove attività, portate a termine quelle iniziate, altrimenti non otterrete buoni risultati.

Voto: 8+

Sagittario: settimana tra alti e bassi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, probabilmente per via di una Luna che ora tenderà a darvi una mano e ora no. Le giornate di lunedì e martedì saranno buone per sviluppare sentimenti positivi nella vostra relazione di coppia, oppure per conoscere nuove persone qualora siate single. Il vero problema arriverà nel weekend quando questa sarà in opposizione, impedendovi di continuare a manifestare buoni sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro Saturno in sestile porta risultati discreti, ma niente di più. Voto: 7-

Capricorno: oroscopo della settimana discreto per voi nativi del segno, grazie a Giove e Marte rispettivamente in congiunzione e in trigono dal segno dei Pesci.

Lavorare in questa settimana sarà un'operazione alla vostra portata che, accompagnata da un pizzico di buona volontà, promette risultati soddisfacenti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia non vacillerà e sarà nel complesso positiva, non con momenti indimenticabili da far gridare al miracolo, ma in generale positiva. Se siete single i vostri modi di fare con gli altri saranno gentili e affettuosi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto: 7,5

Acquario: configurazione astrale ottima per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Oltre a Venere in trigono dal segno dei Gemelli, e Saturno in congiunzione, nel fine settimana verrà anche la Luna in trigono a farvi compagnia ed amplificare in meglio la vostra routine.

Se avete dunque una relazione fissa non risparmiatevi e riempite di coccole, di abbracci, di piacevoli sorprese e di amore la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single le buone maniere vi metteranno un passo avanti rispetto agli nella conquista della persona che amate. Nel lavoro il vostro impegno verrà adeguatamente ricompensato, spingendovi a continuare su questa strada. Voto: 8,5

Pesci: oroscopo della settimana nel complesso stabile per voi nativi del segno, grazie ad una configurazione astrale piuttosto stazionaria. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vivrete ancora una fase intermedia all'interno della vostra relazione di coppia, con momenti a tratti buoni e qualche piccola sbavatura, come del resto ogni relazione di coppia che si rispetti.

Se siete single penserete a stare bene e concedervi qualcosina in più, soprattutto coloro nati nella prima decade. Nel lavoro cercherete di mantenere un buon equilibrio tra dovere e piacere, con mansioni che andranno avanti bene e risultati tutto sommato buoni che andranno a certificare quanto di buono state facendo. Voto: 7,5