L'Oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno 2020 è pronto a mettere in chiaro l'andamento dei segni in relazione ai prossimi sette giorni: l'Astrologia dell'ultima settimana dell'attuale mese viene messa in relazione in questa sede coi segni della seconda sestina.

Ad avere massimo appoggio dalle stelle in questo periodo di fine giugno, tutti coloro nativi nel segno della Bilancia (voto 8), favoriti dalla splendida presenza nel settore della Luna nel segno. Intanto, buone prospettive si prefigurano anche per gli amici appartenenti al Sagittario (voto 7), sostenuti anch'essi alla grande dal positivo passaggio lunare visto poc'anzi.

Invece a fare da fanalino di coda, l'Acquario (voto 5), nel contesto sottoposto a diverse turbolenze planetarie.

Andiamo ai dettagli, analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 22 a domenica 28 giugno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Ottimo il periodo ma solo a partire da giovedì, con un venerdì e una domenica previsti al massimo della sfruttabilità. Sopra tutti in realtà, a fare la parte del leone sarà il giorno 27 giugno classificato con la "top del giorno".

Andiamo ad approfondire l'analisi settimanale giorno per giorno

Top del giorno sabato 27 giugno - Luna in Bilancia ;

sabato 27 giugno - ; ★★★★★ giovedì 25, venerdì 26, domenica 28;

★★★★ lunedì 22 giugno;

★★★ mercoledì 24 giugno;

★★ martedì 23 giugno 2020.

♏ Scorpione: voto 6.

In media discreto quasi tutto i frangente sotto analisi. Il periodo è stato valutato nelle previsioni della settimana con un voto della sufficienza: il sei appunto. A farsi sentire, la mancanza della giornata "top". Pazienza, recupererete con quelle segnalate a cinque stelle.

A voi il riepilogo con le stelline assegnate ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 22, mercoledì 24;

★★★★ martedì 23, giovedì 25, domenica 28;

★★★ sabato 27 giugno;

★★ venerdì 26 giugno 2020.

♐ Sagittario: voto 7.

Certamente non sarà proprio come nelle attese il periodo, anche se non certo da demonizzare (c'è chi sta peggio!). Intanto, l'oroscopo invita alla calma ed avere sangue freddo: prendete appunti segnando le giornate migliori (giovedì, venerdì e sabato), in rosso sottolineate quelle negative (lunedì e martedì) e agite di conseguenza.

La scaletta con i voti e le stelline dei prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 26 giugno;

venerdì 26 giugno; ★★★★★ giovedì 25, sabato 27;

★★★★ mercoledì 24, domenica 28;

★★★ lunedì 22 giugno;

★★ martedì 23 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. In linea con la scontata sufficienza, mediamente tutto il periodo. Valutati sulla media sufficienza dall'oroscopo settimanale, i prossimi sette giorni se presi con convinzione e spirito di iniziativa non lasceranno insoddisfatti. Cercate comunque di puntare il grosso delle aspettative su lunedì e domenica, entrambe a cinque stelle.

Il quadro generale espresso dalle stelline poste a seguire:

★★★★★ lunedì 22, domenica 28;

★★★★ martedì 23, venerdì 26, sabato 27;

★★★ mercoledì 24 giugno;

★★ giovedì 25 giugno 2020.

♒ Acquario: voto 5.

Negativo in generale il periodo, valutato nelle previsioni della settimana con il minimo voto in pagella. Visto il periodo un po' così, l'invito è quello di non dare nulla per scontato: valutate bene le situazioni "prima", monitorate con costanza "durante" e tenete alta l'attenzione al "dopo".

Ecco cosa esprimono le vostre stelline giornaliere:

★★★★★ martedì 23 giugno;

★★★★ lunedì 22, mercoledì 24, venerdì 26;

★★★ giovedì 25, domenica 28;

★★ sabato 27 giugno 2020.

♓ Pesci: voto 6. Valutato prettamente sulla media sufficienza, non sarà troppo male il periodo in arrivo per voi Pesci. Escludendo la parte iniziale del periodo, il resto diciamo che sarà alla portata di tutti. Servirà solo un poco di concentrazione in più sulle cose più importanti.

Andiamo a valutare meglio la settimana mettendo in rilievo le stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 26 giugno;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25, sabato 27, domenica 28;

★★★ martedì 23 giugno;

★★ mercoledì 24 giugno 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Già a disposizione per essere spulciata a dovere, puntuale come un orologio svizzero, ad attendervi la nuova classifica stelline della settimana da lunedì 22 a domenica 28 giugno, valida per l'intero comparto zodiacale. Punto centrale di interesse, le pagelle con i voti relativi ai dodici segni zodiacali. Prima di passare a visionare la scaletta, d'obbligo rimarcare il segno al "top della settimana": la Vergine.

Andiamo a scoprire i restanti segni e relativa valutazione inerente la classifica finale.

Le pagelle di tutti i dodici segni dello zodiaco:

1° Vergine , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Leone, voto 9;

3° Bilancia, voto 8;

4° Ariete, Toro, Gemelli, Sagittario, voto 7;

5° Cancro, Scorpione, Capricorno, Pesci, voto 6;

6° Acquario, voto 5.

Il riscontro astrale interessante l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 giugno 2020, dunque impostato sulla quarta e ultima settimana piena di giugno termina qui.

Ricordiamo il prossimo incontro con le previsioni, le stelline quotidiane e i voti relativi al periodo compreso tra il 29 giugno e il 5 luglio.