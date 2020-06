Il weekend di sabato 27 e di domenica 28 giugno 2020 sarà molto rilassante per molti segni dello zodiaco, soprattutto per quelli che 'pretenderanno' di stare da soli per poter ricaricare le batterie e per fare qualcosa per se stessi.

Sul fronte amoroso i Gemelli sarà avvantaggiato da un Venere che cercherà di riparare la coppia dei nati di questo segno riappacificando ma anche progettando cose insieme. Anche il segno dei Pesci avrà qualche occasione, ma saranno comunque di gran lunga minori le possibilità di fare colpo su qualcuno.

A seguire, l'Oroscopo per i 12 segni per il weekend.

Discussioni per l'Ariete, ricordi poco piacevoli per Leone

Ariete: purtroppo una discussione all'interno della vostra relazione potrebbe degenerare a causa di una gelosia, e potreste arrivare ad allontanarvi per un po' di tempo.

Sarà bene essere il più tranquilli possibile.

Toro: anche se riuscirete a raggiungere gli obiettivi che avete perseguito da tempo, potreste risultare alquanto stressati e stanchi. Ciò potrebbe compromettere la serata di sabato all'insegna del divertimento ma anche della passionalità.

Gemelli: arriveranno i chiarimenti per il rapporto che intercorre fra voi ed il partner, ma anche una complicità ritrovata che vi farà ben sperare su una eventuale evoluzione positiva per la vostra unione.

Cancro: l'umore in rialzo sarà indice di una stabilità economica e professionale finalmente ritrovata e molto più produttiva. Il sabato dunque sarà dedicato esclusivamente all'aspetto pratico del lavoro, mentre la domenica vi concederete una giornata in famiglia.

Leone: i ricordi saranno quelli che più influenzeranno le vostre vicissitudini quotidiane, spingendovi ad annullare qualche appuntamento importante ed evitando qualche amico. Purtroppo la domenica in particolare sarà quella che avrà ripercussioni pesanti sul vostro umore.

Vergine: finalmente questo fine settimana vi concederete di più alla distensione, allo shopping e ad ogni cosa che vi faccia divertire, svagare ma soprattutto farvi staccare per un po' la spina dagli impegni.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Preferirete stare da soli.

Compromessi per il Capricorno

Bilancia: potreste arrivare a spendere troppo per regali o quant'altro, ma dovrete assolutamente risparmiare per un acquisto più importante e che potrebbe essere molto esigente in tal senso. Il partner avrà qualche bella sorpresa per voi.

Scorpione: ogni cosa che vi infastidirà o che potrebbe infastidirvi sarà totalmente bandita, difatti saranno poche le persone 'ammesse' nella vostra cerchia di amicizie dedite al divertimento come voi lo preferite.

Dimenticatevi dei problemi per un po'.

Sagittario: sarà un weekend in cui dovrete fare del vostro meglio sul lavoro concentrandovi al massimo, ma anche dedicarvi molto alla persona amata e darle della fiducia se state attraversando un momento alquanto critico per la vostra relazione.

Capricorno: purtroppo qualche piccolo compromesso vi darà molto fastidio, ma durante il fine settimana dovrete scendere a patti con qualcuno sul posto di lavoro anche se non sarà facile accettarlo. In famiglia si respirerà una atmosfera più serena.

Acquario: si arriverà ad una decisione molto forte nella vostra vita di coppia che ora non potrete rimandare. Ciò si tradurrà non soltanto in un dispendio di energie, ma anche di denaro se avete un progetto condiviso.

Pesci: sarete decisi a passare il weekend con la persona amata o se siete single ad aguzzare la vista per poter cercare qualcuno che possa interessarvi nonostante non abbiate propriamente Venere dalla vostra parte.