L'oroscopo della giornata di martedì 9 giugno prevede una certa voglia di fare per i nativi sotto il segno del Toro, che si terranno impegnati per tutta la giornata facendo qualcosa di produttivo, mentre un po’ di serenità in più per i nativi Vergine aiuterà i nativi del segno a ristabilire un buon legame con il partner. Un po’ di fortuna per l'Ariete permetterà di conoscere nuove persone, mentre Bilancia dovrà evitare di perdere troppo tempo con alcune mansioni al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 9 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 9 giugno 2020 segno per segno

Ariete: un pizzico di fortuna sul fronte sentimentale aiuterà voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì.

Vi sentirete più felici, al punto da contagiare il partner, coinvolgendolo a vivere tanti bei momenti insieme a voi. Se siete single e avete fatto nuove conoscenze, iniziate ad approfondire piano piano questi nuovi rapporti. Nel lavoro invece attenzione al pianeta Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, che potrebbe mettervi in difficoltà. Meglio evitare dunque le mansioni di gruppo per non risultare un elemento poco utile. Voto - 7+

Toro: secondo l'oroscopo della giornata di martedì, sarete pieni di energie da spendere per fare un po’ di tutto. Giove in trigono dal segno del Capricorno e Marte in sestile dal segno dei Pesci vi metteranno voglia di rendervi utili, di fare qualcosa di prodotto, sia che si tratti di un semplice hobby, sia che si tratti di lavoro vero e proprio.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single sarà il momento di esplorare nuove sensazioni, e non c'è miglior metodo se non quello di uscire a conoscere nuove persone. Se avete una relazione fissa le tradizioni questa volta potrebbero fare al caso vostro. Voto - 8,5

Gemelli: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Siete in ottima forma in questo periodo dal punto di vista sentimentale, quindi potreste provare a concludere qualcosa con qualcuno se vi decidete ad uscire di casa e, ovviamente, se siete single. Se invece avete una relazione fissa Venere vi renderà più affascinanti del solito, regalandovi una giornata di passione.

Nel lavoro Marte in quadratura non vi darà una mano anzi, dovrete fare attenzione in quanto potreste avere qualche difficoltà con le vostre mansioni. Voto - 7,5

Cancro: Mercurio si troverà in congiunzione al vostro cielo al vostro cielo in questa giornata di martedì, pronta a darvi una mano in ambito lavorativo. Ciò nonostante la Luna in posizione sfavorevole potrebbe mettersi in mezzo, creando un po’ di confusione nella vostra mente. Pensate bene a quel che fate prima di agire. Sul fronte sentimentale il periodo sarà discreto, con un buon affiatamento di coppia tra voi e il partner. Se dovete fare una sorpresa, cercate di non farvi scoprire dal partner. Se siete single presto arriveranno delle notevoli gratificazioni.

Voto - 7+

Leone: ci sarà molta armonia in famiglia in questa giornata di martedì, merito di una configurazione astrale che funziona, con il Sole e Venere in sestile dal segno dei Gemelli. Se state cercando di riconquistare la fiducia della vostra anima gemella, questa potrebbe essere la giornata adatta per darsi da fare. Se siete single non abbiate paura di iniziare una conversazione con una persona che non conoscete. Nel lavoro avrete una gran voglia di ripartire e proporre soluzioni professionali del tutto nuove. Voto - 8

Vergine: sarà una giornata molto buona per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì. In amore un po’ di serenità interiore potrebbe aiutarvi a ristabilire un buon legame con il partner qualora ci siano stati dei litigi, soprattutto per i nati nella terza decade.

Se siete single dedicherete maggiore attenzione alle amicizie in questa giornata, considerato che ultimamente non siete stati molto presenti. Sul fronte lavorativo Marte in opposizione vi consiglia di non essere troppo ambiziosi e di non perdere troppo tempo a fantasticare se non volete avere problemi. Voto - 7

Bilancia: ottimo cielo per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Con Venere e il Sole in trigono dal segno dei Gemelli, la sfera sentimentale si rivelerà ottimale, stuzzicando la passione e la fantasia della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single i vostri amici vi cercheranno spesso, ma dovrete tenere lontano persone che vogliono solo abusare di voi.

Nel lavoro attenzione a Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, che potrebbe rallentare la vostra tabella di marcia. Voto - 7+

Scorpione: una massiccia attività di promozione potrebbe aiutarvi a rilanciare la vostra attività professionale secondo l'oroscopo. Mercurio e Marte favorevoli rendono questo periodo potenzialmente soddisfacente per quanto riguarda il lavoro. In amore invece la vostra relazione di coppia procede bene, ma non ci saranno particolari momenti da ricordare. Diciamo che sarà una situazione di normalità. Se siete single le risposte giuste prima o poi arriveranno e verranno dal vostro cuore. Voto - 7,5

Sagittario: oroscopo di martedì un po’ sottotono per voi nativi del segno, probabilmente a causa del Sole e di Venere in opposizione.

In amore potreste non riuscire sempre ad essere lucidi o pazienti nei confronti dei vostri familiari o del partner, dunque moderate il vostro atteggiamento. Se siete single potreste non accorgervi di una persona che vi sta facendo il filo. Per quanto riguarda il lavoro sentirete la necessità di affermarvi, ma dovrete farlo ragionando per bene e non agendo d'impulso. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di martedì molto buono per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, grazie a Giove in congiunzione al vostro cielo. Cercherete di essere molto precisi in quel che farete, soprattutto per soddisfare le richieste dei vostri colleghi o dei vostri clienti. Sul fronte sentimentale se c'è stata una discussione di recente con il partner, sarebbe il momento di fare un passo indietro.

Se siete single invece potrebbe essere la giornata giusta per dimostrare quanto valete a una persona in particolare. Voto - 7,5

Acquario: sarete particolarmente flessibili in questa giornata secondo l'oroscopo di martedì, grazie anche ad una buona configurazione astrale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale apprezzerete di più voi stessi e i vostri familiari, respirando un'atmosfera decisamente positiva. Se siete single gli amici vi suggeriranno cose che non avevate considerato prima per trovare l'amore. Nel lavoro state attraversando un bel periodo e grazie alla vostra concentrazione porterete avanti con efficacia i vostri impegni. Voto - 9

Pesci: oroscopo di martedì abbastanza discreto per voi nativi del segno, con Marte in congiunzione e Mercurio in trigono dal segno del Cancro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale ascoltare gli altri sarà quasi un obbligo per voi nativi del segno e i vostri familiari saranno molto contenti del vostro modo di fare. Se siete single è arrivato il momento di vivere nuove emozioni, ciò nonostante cercate di mettere da parte orgoglio e paure. Nel lavoro il periodo sarà buono, ciò nonostante non sovraccaricatevi d'impegni per non rimanere indietro con le vostre mansioni e ritrovarvi dunque in difficoltà. Voto - 7,5