L'astrologia della settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 giugno prevede che la prima sestina zodiacale sia caratterizzata dal passaggio del Sole dalla costellazione dei Gemelli a quella del Cancro, favorendo la concretizzazione dei progetti avviati da questo segno che, allo stesso tempo, beneficeranno anche dell'apporto di Mercurio.

Nei gradi dei Gemelli sosterà il pianeta Venere che, con il Nodo lunare, dovrà fare i conti con alcune emozioni contrastanti che causeranno un po' di confusione.

Per quanto riguarda la seconda sestina zodiacale, il protagonista della settimana sarà il segno del Capricorno.

Giove e Plutone saranno nella sua costellazione, consentendo così ai nativi del segno di sentirsi intraprendenti e pronti anche per le giornate lavorative più difficoltose. L'Acquario avrà nei suoi gradi il pianeta Saturno.

Toro organizzato, tensioni per la Vergine

Ariete: nel corso della settimana, il lavoro risentirà di qualche ostacolo di troppo o di alcune ingerenze poco gradite. Ci saranno anche delle pressioni che purtroppo procureranno dello stress, rendendovi facilmente irritabili. Non ci sarà molto spazio per l'amore, ma avrete senza dubbio accanto una persona che proverà a sostenervi.

Toro: sarà una settimana in cui darete importanza all'aspetto organizzativo del lavoro per poi passare alla concreta attuazione.

Avrete tutte le energie necessarie per farvi valere in ambito professionale, ma qualora doveste intraprendere un nuovo affare, potreste cominciare a coglierne i frutti per la fine della settimana.

Gemelli: la prima parte della settimana sarà all'insegna della monotonia sul lavoro e di una fase di stallo in amore.

Invece, nella seconda metà del periodo potreste avere un po' di nostalgia del passato che potrebbe rendervi di cattivo umore.

Cancro: l'ottimismo che vi pervaderà nella seconda metà della settimana vi farà essere più spigliati ed intraprendenti anche per le questioni professionali e finanziarie. Qualche progetto riuscirà già a concretizzarsi nel fine settimana, ma fate attenzione alle distrazioni fin troppo "seducenti".

Leone: ottimo periodo per il lavoro, soprattutto per le professioni che vi consentono di esprimere al meglio la vostra energia. Arriveranno i guadagni tanto attesi e ci saranno i presupposti per un generale miglioramento delle condizioni economiche. Per quanto riguarda gli affari, saranno favoriti gli investimenti che finora erano rimasti nel cassetto.

Vergine: potrebbero sorgere dei contrasti in famiglia per una presa di posizione che non gradirete affatto. Sul lavoro, qualche collaborazione potrebbe non andare a buon fine per differenze di vedute. Avrete un pochino di stress ma niente che non si possa risolvere con del divertimento o dello shopping.

Sagittario sottotono, Acquario euforico

Bilancia: molte tensioni potrebbero allentarsi durante la settimana, soprattutto nei confronti dei vostri affetti e in particolare verso il partner.

Cercate di non essere troppo diretti per non rovinare i delicati equilibri ritrovati all'interno della cerchia affettiva, così come quella lavorativa.

Scorpione: dovrete affrontare diverse situazione spiacevoli, ma solo in alcuni casi penserete che sia il caso di arrendersi. Per il resto, sarete sempre pronti a dare il meglio di voi stessi anche se subentrerà dello stress difficile da superare.

Sagittario: non avrete molto l'ottimismo dalla vostra parte, anzi, si potrà dire che il vostro umore toccherà quasi il fondo. Il lavoro potrebbe essere una buona fonte di distrazione, anche perché sarete alle prese con un progetto oppure con un affare tutt'altro che facile da portare a termine.

Capricorno: avrete una nuova motivazione professionale che vi aiuterà a lavorare a nuovi progetti e con molto più entusiasmo, anche se alcuni tentativi di collaborazione potrebbero risultare disastrosi.

Sul fronte amoroso si riscontrerà una certa stabilità, anche se ci sarà qualche crepa nell'affiatamento di coppia.

Acquario: sarà una settimana in cui sfoggerete il vostro look e il vostro magnetismo molto più efficacemente del solito con il partner, favorendo l'intimità. I single avranno incontri emozionanti. Nel weekend potrebbero sorgere delle problematiche lavorative da risolvere.

Pesci: avete rimandato troppo a lungo delle situazioni da risolvere, dunque vi dovrete rimboccare le maniche e concentrarvi al massimo delle vostre capacità. Questo impegno potrebbe portarvi ad essere meno attenti verso la persona amata, ma avrete comunque degli sporadici momenti di relax per farvi "perdonare".