Venerdì 12 giugno 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna, Nettuno e Marte stazionare in Pesci, nel frattempo Giove assieme a Plutone sosteranno sui gradi del Capricorno. Saturno continuerà il moto in Acquario, così come Urano che proseguirà il domicilio nel segno del Toro. In ultimo, il Sole, il Nodo Lunare e Venere rimarranno stabili in Gemelli, come Mercurio che permarrà nel segno del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Bilancia, meno entusiasmante per Toro e Vergine.

Cancro affettuoso

Ariete: a rilento. Le numerose retrogradazioni odierne avranno presumibilmente un impatto poco conciliante verso i nativi, rallentando i loro progetti lavorativi in essere, specialmente per la terza decade che avrà a che fare con imprevisti di natura burocratica.

Toro: umore sottotono. Quel sorriso capovolto stampato sul loro volto potrebbe non essere il miglior biglietto da visita per chi si appresterà a fare la loro conoscenza. Fortunatamente, però, partner e amici, conoscendo il loro carattere a volte burbero, non vi porranno molta attenzione.

Gemelli: fiacchi. Il bottino energetico dei nati del segno sarà probabilmente scarno, facendo scegliere alcuni tra loro per staccare la spina dalla professione, con un giorno di ferie, per dedicarsi esclusivamente a loro stessi. Così facendo, ricaricheranno le pile in modo da partire più energici che mai già dal weekend.

Cancro: affettuosi. Marte formerà uno sfavillante trigono con Mercurio nella loro orbita che farà, c'è da scommetterci, balzare in primo piano le faccende di cuore in casa Cancro.

Venerdì, quindi, dove la trascuratezza puntualizzata dall'amato bene nei giorni precedenti sarà rimpiazzata da un clima reciprocamente affettuoso.

Leone mondano

Leone: mondani. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere rappresentato dal divertimento, indi per cui molti tra loro opteranno per organizzare una cena in casa loro assieme agli amici più cari, che si rivelerà divertente e rigenerante allo stesso tempo.

Vergine: finanze flop. Il bilancio economico dei nati Vergine andrebbe posto sotto attenzione questo venerdì, evitando lo scialacquare di denari dell'ultimo periodo, in modo da scongiurare sgradite sorprese finanziarie a fine giugno.

Bilancia: lavoro a gonfie vele. La prima e seconda decade del segno potrà, con ogni probabilità, puntare su ottime doti comunicative che gli permetteranno di mettersi in luce al cospetto dei vertici aziendali.

Scorpione: nodi al pettine. Un'annosa faccenda che pareva oramai dimenticata, avrà buone chance di riemergere d'improvviso in queste 24 ore, mettendo i nati del segno nelle condizioni di affrontarla una volta per tutte. Sarà bene, però, mettere in campo meno irruenza e più sincerità.

Compromessi per il Sagittario

Sagittario: scendere a compromessi. In ambito amoroso i nati del segno potrebbero avere a che fare con un venerdì controverso, dove sarà necessario accettare qualche compromesso esternato dal partner, in onore del quieto vivere.

Capricorno: sgambetti. I nati Capricorno in questa giornata avranno, c'è da scommetterci, a che fare con qualche collega che proverà a mettergli i bastoni tra le ruote in maniera subdola.

Per contrastare questo sgambetto lavorativo, però, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Acquario: sinceri. Saturno si congiungerà a Plutone nella prima casa andando a toccare le corde della lealtà nativa, specialmente nel nido domestico, dove metteranno presumibilmente in campo un'apprezzata schiettezza con la dolce metà ed i figli.

Pesci: comunicazione top. Mercurio strizzerà l'occhio alla congiunzione Marte-Luna odierna, rendendo fluida e scorrevole la comunicazione per i nati Pesci, i quali potranno probabilmente appianare vecchie ruggini con le persone care con estrema naturalezza.