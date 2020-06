L'oroscopo del 23 giugno avrà in serbo molte novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, troveremo: Sole, Luna e Mercurio in Cancro, Venere in Gemelli, Marte e Nettuno in Pesci, Urano in Toro, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Saturno in Acquario.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 23 giugno dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 23 giugno: Ariete affascinante e solitudine per Cancro

Ariete: il vostro fascino riuscirà ad attirare una persona speciale. Sarà importante non fingervi diversi da quello che siete e dare spazio a tutte le vostre risorse.

Le vostre capacità immaginative vi spingeranno a sperare, precocemente, in un futuro insieme. Vedrete in ciò una possibilità concreta di realizzare i vostri sogni. L'oroscopo, però, consiglia di lavorare prima sulla vostra autostima in modo da non dover contare, necessariamente, su un'altra persona.

Toro: compilerete una lunga lista di cose da fare, ma il tempo vi sembrerà troppo poco per portarle a termine. Questa situazione potrebbe causare un accumolo di stress eccessivo. L'oroscopo consiglia di selezionare con attenzione le attività che necessitano di priorità assoluta e quelle che possono essere rimandate o delegate. Il partner, purtroppo, potrebbe non mostrare un grande supporto emotivo verso di voi: sarà concentrato sulle sue problematiche e poco empatico nei confronti degli altri.

Gemelli: vi convincerete di avere il fato contro di voi e cercherete in tutti i modi di attrarre maggiore fortuna. Avrete dubbi su determinate azioni perché temerete di non riuscirete ad avere i risultati sperati. L'oroscopo consiglia di non mettere troppa carne al fuoco e di vivere la quotidianità senza troppe paranoie.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

La fortuna è una ruota che gira e arriverà anche il vostro turno. Dal punto di vista sentimentale, potreste approfondire la conoscenza con una persona importante, ma non sarà ancora il momento giusto per dichiararvi.

Cancro: non vi sentirete molto contenti dei vostri rapporti sociali e proverete a compensare la mancanza di persone con attività che vi rendano felici.

Sarà importante analizzare attentamente chi vi circonderà perché forse potreste rendervi conto di essere meno soli di quanto immaginate. L'amore non avrà un ruolo principale in questa giornata: non darete molto peso alle coccole o al romanticismo. Il partner, forse, ci rimarrà un po' male, ma riuscirà a comprendere le vostre necessità.

Oroscopo del 23 giugno: tristezza per Leone e problemi di coppia per Scorpione

Leone: vi sentirete avviliti e lotterete per combattere la noia di questa giornata. Deciderete di organizzare attività che vi rendano allegri e spensierati e che possano essere condivise con gli altri. Vi divertirete nel trascorrere tempo con gli amici, ma dovrete fare attenzione a non trascurare il lavoro.

Questo, infatti, potrebbe essere il momento giusto per avere ottimi risultati. L'oroscopo suggerisce di non abbandonare nessuna delle vostre idee perché in una di esse potrebbe nascondersi un piano brillante e vincente.

Vergine: farete fatica a domare il vostro carattere ribelle. Non tollererete alcun tipo di sopruso e proverete, con tutti voi stessi, a combattere situazioni di ingiustizia. L'oroscopo suggerisce di non alimentare eccessivamente questo lato di voi perché potrebbe portarvi a vivere esperienze poco piacevoli. La soluzione migliore sarà trovare un punto di equilibrio e selezionare con attenzione le battaglie da portare avanti. Il partner non condividerà questo vostro bisogno, ma sarà disposto a supportarvi emotivamente e a starvi accanto.

Bilancia: sul luogo di lavoro, dovrete affrontare delle situazioni poco piacevoli con i colleghi. Vi troverete in contrasto a causa di punti di vista differenti. L'oroscopo consiglia di non dare adito ad accuse infondate. Sarà fondamentale mantenere la calma e cercare di non reagire in modo brusco. Inoltre, non perdere la concentrazione, vi aiuterà a portare a termine le vostre mansioni e a guadagnare punti agli occhi del capo. Considerate anche che alla base di queste incomprensioni potrebbero esserci questioni che vanno oltre il lavoro.

Scorpione: farete fatica a rapportarvi con il partner. Non sarà facile fargli comprendere il vostro punto di vista. Cercherete di spiegargli i sentimenti che starete provando, ma noterete una certa resistenza da parte sua.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi del tempo per pensare. Scegliere impulsivamente potrebbe recarvi più danni che benefici. Sarà importante dare valore al dialogo e cercare di comunicare in modo chiaro e conciso. Dal punto di vista lavorativo, otterrete buoni risultati, però, non smetterete di puntare in alto.

Previsioni astrologiche di martedì 23 giugno: Sagittaario socievole e Pesci fantasioso

Sagittario: avrete voglia di ampliare la vostra cerchia di amici. Cercherete di stringere rapporti con nuove persone, ma non sceglierete a caso. Vorrete instaurare amicizie profonde e durature che possano arricchire positivamente la vostra vita. Dal punto di vista lavorativo, a causa della stanchezza, subirete una piccola battuta d'arresto.

L'oroscopo suggerisce di tenere duro perché il momento della vostra rivalsa non sarà lontano. Il sorriso del partner vi riempirà il cuore di gioia.

Capricorno: proverete una grande nostalgia verso il passato. Vi concentrerete sull'infanzia e sull'adolescenza, mentre darete meno peso al presente. Ciò che vorrete davvero sarà riconquistare la serenità che un tempo vi contraddistingueva. L'oroscopo consiglia di concentrarvi sul lavoro, senza costringervi a rinunciare alle vostre passioni preferite. Inoltre, i rapporti sociali avranno un peso molto importante perché vi consentiranno di condividere emozioni e sensazioni con gli affetti più cari.

Acquario: darete un ruolo prioritario alla cura del vostro benessere personale.

Non vi limiterete a elogiare la salute del corpo, ma anche quella della mente. Cercherete di convincere amici e parenti nel provare il vostro stesso stile di vita, ma non tutti avranno una reazione positiva. L'oroscopo suggerisce di non esagerare, parlate delle vostre posizioni in merito solo se notate una certa curiosità da parte dell'interlocutore. Il partner, forse, desidererà vivere momenti di tenerezza con voi. Sarà importante non deluderlo.

Pesci: darete spazio alla vostra fantasia per creare qualcosa di bello e originale. Il partner potrebbe non condividere il vostro carattere da sognatori e spingervi a rimanere con i piedi per terra. Però, sarà proprio dalla vostra immaginazione che riuscirete a tratte un punto di forza.

Sul lavoro le idee originali e rivoluzionari vi faranno emergere rispetto agli altri e gli amici non potranno fare a meno di restarvi accanto. Forse, durante le ore serali, riceverete una sorpresa che vi farà battere il cuore.