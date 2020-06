L'oroscopo di venerdì 19 giugno avrà in serbo tantissimi colpi di scena per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani sarà possibile osservare: Sole, Luna e Venere in Gemelli, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Urano in Toro e infine Saturno in Acquario.

Scopriamo nei dettagli cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 19 giugno di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 18 giugno: Toro schivo, tensione per Cancro

Ariete: riuscirete a creare un'atmosfera molto romantica. Condividerete intensi momenti di passione con il vostro partner e cercherete di rafforzare il feeling che vi lega.

Sarà un momento speciale perché vi permetterà di capire chi avete affianco. Forse, verrete chiamati a risolvere i problemi sentimentali dei vostri amici. Farete fatica a dare consigli sensati perché sarete presi completamente dalla vostra relazione di coppia. L'oroscopo di domani consiglia, però, di non trascurare gli impegni, soprattutto lavorativi.

Toro: ci saranno delle situazioni che vorrete evitare di affrontare. Tenderete a essere sfuggenti, soprattutto nei rapporti sociali. Proverete a rimanere concentrati solo su voi stessi, ma l'impresa non sarà affatto facile. Le previsioni zodiacali consigliano di trovare il giusto equilibrio in modo da non trovarvi in difficoltà. Il partner cercherà di comunicare con voi in tutti i modi, ma sarete restii ad ascoltarlo.

Preferirete parlare del più e del meno, scherzare, ridere, ma senza entrare nello specifico dei sentimenti.

Gemelli: vi sentirete poco considerati dalle persone che fanno parte della vostra vita. Cercherete di farvi notare, ma forse non userete la tecnica migliore. Il vostro atteggiamento scontroso e altezzoso attirerà l'attenzione su di voi, ma non nel modo desiderato.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

L'oroscopo consiglia di provare a mitigare simili comportamenti e di sostituirli con qualcosa di piacevole, ma altrettanto evidente. Il partner, in questo, vi sarà di grande aiuto perché non permetterà alla solitudine di affliggervi.

Cancro: vorreste lasciarvi andare con il partner, ma vi sentirete tesi e poco inclini ad abbandonarvi a momenti di romanticismo.

L'oroscopo suggerisce di pensare a vecchie esperienze passate: potrebbe essere accaduto qualcosa che ha lasciato il segno nel vostro cuore. La cosa migliore sarà non forzarvi, ma provare a conoscere la persona amata in tutte le sue sfaccettature. Se si creerà una salda sintonia di coppia, vi verrà naturale sentirti più a vostro agio.

Oroscopo del 18 giugno: Vergine desiderosa di relax, scontri in famiglia per lo Scorpione

Leone: aumenterete il ritmo della vostra vita. Deciderete di impegnarvi per realizzare più cose in meno tempo. Forse, gli altri faticheranno a starvi dietro, ma voi sarete molto fieri di voi stessi. Avrete degli obiettivi importanti da realizzare e solo con velocità, impegno e decisione potrete farlo.

Il partner potrebbe non accettare questo nuovo stile di vita e spingervi a rallentare, ma voi sarete indomabili. L'oroscopo consiglia di agire secondo il vostro benessere e di alternare il lavoro a momenti di relax.

Vergine: proverete a ritagliarvi uno spazio tutto vostro. In famiglia, tutti vorranno la vostra presenza, ma voi avrete bisogno di dedicare tempo solo al vostro benessere. Sarà il momento giusto per rispolverare vecchie passioni e per dare vita a qualcosa di artigianale. Per non creare malcontento tra le mura domestiche, un'ottima soluzione potrebbe essere quella di coinvolgere i famigliari nelle vostre attività. Sarà un modo piacevole e divertente per passare del tempo utile insieme!

Bilancia: affronterete la vita con una ritrovata calma. Vi darete tempo per adattarvi alle situazioni e non permetterete a nessuno di mettervi fretta. Sul lavoro, cercherete di essere precisi e puntuali, ma preferirete svolgere le vostre mansioni senza fiato sul collo. In amore, vi guarderete attorno alla ricerca della persona giusta. Cercherete delle caratteristiche particolari e non sarà molto semplici trovarle negli altri. L'oroscopo consiglia di tenere gli occhi aperti perché, in ogni momento, il partner ideale potrebbe bussare alla vostra porta.

Scorpione: dovrete affrontare delle piccole discussioni in famiglia. Per voi sarà fondamentale far sentire la vostra voce e permettere agli altri di comprendere i vostri desideri.

Qualcuno potrebbe esercitare una pressione eccessiva su di voi delegando qualcosa che non spetta voi compiere. L'oroscopo consiglia di non abbassare la testa e di fare solo ciò che sentite di voler veramente realizzare. Una persona speciale vi aiuterà a risolvere questi problemi.

Previsioni astrologiche di domani 18 giugno: azione per il Sagittario, Capricorno concentrato sull'estetica

Sagittario: sarete stufi di guardare la vita degli altri mentre va avanti. Deciderete di buttarvi nella mischia e di far emergere la vostra personalità. L'incontro con persone speciali vi sarà di grande stimolo e vi permetterà di modificare il vostro punto di vista. Le previsioni zodiacali consigliano di non abbandonare i vecchi amici perché, in futuro, potreste pentirvene.

Sarà più facile creare uno spazio per loro nella vostra nuova routine. Non sarete ancora pronti per un amore stabile.

Capricorno: tenderete a dare troppa importanza ai canoni estetici. Questo vi farà sentire insicuri di voi stessi e vi spingerà a cercare la perfezione. Le parole di una persona speciale vi permetteranno di comprendere il vostro errore. Sarà una consapevolezza molto importante che vi accompagnerà in tutti gli ambiti della vostra vita. Inoltre, il partner vi farà sentire bellissimi e privi di difetti. Starà solo a voi trovare il coraggio di credere alle loro dichiarazioni.

Acquario: dovrete affrontare una situazione complessa sul luogo di lavoro. Vi troverete a gestire troppe mansioni rispetto a quelle stabilite.

Da una parte questo vi farà sentire lusingati, ma dall'altra potrebbe far aumentare enormemente il livello di stress. L'oroscopo suggerisce di chiedere aiuto ai colleghi e di affrontare l'argomento con il vostro datore di lavoro. Non sarà necessario mostrare un atteggiamento ostile, ma avrete più successo se vi esprimerete con modi pagati e gentili.

Pesci: vi sentirete bloccati nella vostra quotidianità. Avrete voglia di aggiungere un po' di brio alla giornata, ma non sarà facile trovare l'elemento giusto. L'oroscopo consiglia di approfondire il rapporto con alcune persone: non c'è niente di più bello di una storia d'amore per dare colore alla vita- Sul luogo di lavoro, sarete allegri e fantasiosi.

Proverete a mettere in pratica determinate idee e avrete un notevole successo. Questa sarà la strada giusta per farvi notare.