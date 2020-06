L'oroscopo di giovedì 18 giugno avrà in serbo entusiasmanti novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, troveremo: Sole e Venere in Gemelli, Luna e Urano in Toro, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Saturno in Acquario.

Scopriamo, nei dettagli, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 18 giugno dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 18 giugno: Ariete concentrato sul lavoro e Cancro puntiglioso

Ariete: vi sentirete come una foglia nel vento. Vi farete trascinare da situazioni che non vi renderanno fieri di voi stessi.

Tenderete a tornare sui vostri passi e ad allontanarvi da chi non ha fatto bene al vostro cuore. Dal punto di vista lavorativo, farete appello a tutte le vostre risorse. Per non pensare alle fragilità dei sentimenti, vi getterete a capofitto nelle mansioni da svolgere e punterete ad emergere rispetto ai colleghi. In molti resteranno stupidi dalla vostra costanza.

Toro: tenderete a essere molto puntigliosi, soprattutto sulle cose che vi staranno a cuore. Non permetterete a nessuno di ferire i vostri sentimenti e avrete sempre la risposta pronta. Durante le ore pomeridiane, vi concentrerete sull'amore di coppia. Il rapporto che vi lega diventerà sempre più forti se saprete coltivarlo con amore e attenzione.

Ci saranno diverse cose da chiarire, ma niente che non si possa affrontare davanti a una cenetta romantica e a un buon bicchiere di vino.

Gemelli: avrete bisogno di staccare la spina dalla vita di città. Avvertirete il bisogno di trovare un'oasi perfetta per le vostre esigenze. Un posto tranquillo dove poter riposare e portare avanti i vostri obiettivi.

Forse, non riuscirete a trovare un luogo fisico con queste caratteristiche, ma potrete crearlo nel vostro cuore. Dovrete usare impegno e fantasia e non aver paura di delegare le mansioni meno importanti. Una volta raggiunta la pace interiore tornerete più grintosi che mai!

Cancro: avrete un senso della giustizia molto sviluppato.

Sul posto di lavoro, tenderete a essere precisi e a far notare azioni non corrette. Questo vostro atteggiamento scoraggerà i colleghi ad approcciarvi a voi. L'oroscopo consiglia di passare sopra alle questioni delegabili o senza alcuna importanza. In amore, sarete poco restii a lasciarvi andare: preferirete procedere con calma nella relazione amorosa e non dare troppa confidenza all'altro.

Oroscopo del 18 giugno: libertà per Leone ed equilibrio per Scorpione

Leone: affronterete dei discorsi importanti con il partner. Ribadirete il vostro bisogno di libertà e non permetterete alle sue parole di farvi cambiare idea. La vostra personalità emergerà in tutto il suo splendore e vi spingerà a stringere nuove amicizie.

Adorerete essere circondati da persone positive e che sappiano portare qualcosa di bello nella vostra vita. Qualcuno tra le vostre vecchie conoscenze potrebbe nutrire sentimenti di gelosia verso di voi e cercare di ricontattarvi.

Vergine: vi sembrerà di aver perso la bussola. Vi guarderete attorno alla ricerca di una direzione da prendere, ma tutto attirerà la vostra attenzione. Il problema sarà causato dalle molteplici idee che avrete nella vostra mente. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare chiarezza prima di agire. Il rapporto con il partner subirà un brusco peggioramento. Ci saranno dei comportamenti che proprio non riuscirete a mandare giù. Nonostante i tentativi di mascherare le emozioni, il vostro disappunto verrà a galla.

Bilancia: darete un valore molto importante all'autonomia. Non sopporterete l'idea di chiedere aiuto agli altri perché vi sembrerà di non essere all'altezza di determinate situazioni. Lotterete per conquistare la vostra indipendenza, soprattutto a livello economico, e non vi farete influenzare da chi vi punterà il dito contro dicendo che state sprecando le vostre giornate dietro a pochi euro. L'amore non avrà un posto prioritario in questa giornata.

Scorpione: sarete alla ricerca del vostro equilibrio interiore. Darete maggiore spazio alla razionalità più che all'intensità dei sentimenti. Proverete a fare luce tra i vostri sogni più profondi e vi renderete conto che la strada da intraprendere sarà ricca di ostacoli.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di scegliere con attenzione le persone da avere accanto. Un errore, in questo senso, potrebbe causare delle piccole battute d'arresto. Ci sarà spazio per l'amore di coppia, ma a piccole dosi.

Previsioni astrologiche di domani 18 giugno: Capricorno radioso e Pesci in stato meditativo

Sagittario: sarete indomabili come non mai. Non avrete un carattere facilmente plasmabile e questo potrebbe infastidire chi avrà scopi poco benevoli. Andrete dritti per la vostra strada e vi concentrerete su amici e famiglia. Cercherete di essere un aiuto prezioso per le persone che vi circonderanno, ma non metterete in secondo piano il vostro benessere personale. Adotterete una piccola routine quotidiana per la cura del corpo e della mente: vi farà sentire rinvigoriti.

Capricorno: sarete luminosi come il sole! Con la vostra esuberanza e allegria riuscirete a conquistare tutte le persone che vi saranno attorno. Sarete particolarmente fortunati in amore e, se non avrete paura di esporvi, potrebbe essere il momento giusto per approfondire una conoscenza molto particolare. Gli amici ameranno starvi accanto e faranno a gara per ricevere la vostra attenzione. Voi sarete consapevoli del vostro fascino e ben disposti a usarlo a vostro vantaggio.

Acquario: pace e tranquillità non faranno per voi! Sarete alla ricerca di avventure che possano stimolare il vostro animo dinamico e intraprendente. Non vorrete affrontare questo percorso da soli, ma proverete a coinvolgere gli amici più stretti.

Con un po' di pazienza riuscirete a trovare chi condividerà con voi la vostra stessa visione della vita. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non abbandonare mai la prudenza: sarà l'elemento che vi farà agire con razionalità.

Pesci: tenderete a far emergere una parte molto spirituale della vostra personalità. Vi avvicinerete a pratiche meditative e allo yoga. Il vostro obiettivo sarà quello di guardarvi dentro e di conoscere al meglio tutte le sfaccettature del vostro carattere. Forse avrete un po' di timore a parlarne con i vostri amici, ma ci sarà una persona, in particolare, che sarà disposta ad ascoltarvi. L'oroscopo di domani consiglia di non perdere di vista gli aspetti più pratici della quotidianità.