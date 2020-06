Saturno è il primo pianeta del sistema solare ed è munito di grandi dimensioni. Secondo pianeta tra i “giganti di gas”, è caratterizzato da un esteso sistema di anelli, un sistema di satelliti molto complesso che lo contraddistingue rendendolo affascinante e facilmente distinguibile dagli altri pianeti. Come un “guru” grandioso e deciso, questo pianeta detta legge in ciascun simbolo zodiacale, influenzandone le decisioni con il rigore, imponendo anche limitazioni e cambiamenti se necessario. I segni dello zodiaco che lo ricevono in transito o in aspetto favorevole, acquisiscono una nuova consapevolezza in tutte le sfere vitali.

Di seguito le caratteristiche e curiosità su Saturno.

Saturno: ecco il suo significato in astrologia

Saturno in Oroscopo risulta il maestro di vita di ciascun segno zodiacale. Visibile anche a occhio nudo, la bellezza di questo astro non ha prezzo grazie ai suoi anelli costituiti di roccia, ghiaccio e polvere che gli conferiscono un aspetto spettacolare. Questo astro è di colore giallo che spazia anche nel grigio e nel giallo. In astrologia Saturno acquista un significato incisivo e fondamentale per avviare una crescita spirituale e materiale. Ad esso si associa il rigore, si acuisce il senso del dovere e si pone al primo posto la disciplina, che va a influenzare così tutte le sfere vitali. In oroscopo impone un limite, al di fuori del quale non si può andare.

Così si avvia un processo di interiorizzazione che fa scrutare nella propria interiorità, a caccia di una nuova evoluzione costruttiva. Quindi se da un lato questo astro richiede sacrificio, dall’altro sprona ad attuare i progetti tenuti in cantiere per emergere sia in amore che in ambito lavorativo.

Se in dissonanza, Saturno produce rigidità e chiusura al cambiamento.

Saturno nei primi sei segni dello zodiaco

A seconda della posizione di Saturno nelle diverse case astrologiche dell’oroscopo, l’astro emana influenze diverse e decisive. In Ariete, cerca di smorzare la personalità irruente del segno garantendo maggiore riservatezza in amore e perseveranza nel portare avanti i progetti che lambiscono tutte le sfere vitali.

Se dissonante, l’individuo difficilmente dimentica l’offesa. Nel segno zodiacale del Toro, Saturno in aspetto armonico regala riflessività e concretezza. In amore questo simbolo diventa più realista e in ambito lavorativo un po’ lento nel prendere le decisioni importanti. In aspetto di quadratura o opposizione, l’astro potrebbe sprigionare testardaggine, avarizia e ristrettezza di vedute. In Gemelli, terzo segno zodiacale in oroscopo, Saturno garantisce circospezione, prudenza e resistenza morale. Buone possibilità lambiscono la carriera e in amore si è più fermi nei sentimenti. Se leso, questo pianeta può produrre cerebralismo sentimentale e indecisione. Nel segno del Cancro, viene potenziata la memoria, la volontà ma anche la testardaggine.

In amore sono portati avanti i valori tradizionali con devozione. Se dissonante, l’astro causa mancanza di senso pratico e assenza di tenerezza. Con aspetti armonici e in Leone, l’astro saturniano garantisce determinazione, ambizione e grande forza d’animo. La vita sentimentale è influenzata più dalla razionalità, ma comunque c’è una buona capacità di giudizio. Se leso, questo pianeta produce ostinazione e un’ambizione sfrenata. Infine nel sesto segno dello zodiaco, la Vergine, Saturno risplende di intelligenza e fa affermare in ambito lavorativo con determinazione e ampio senso pratico. In amore si riscontra tanta perseveranza nel raggiungere i risultati ambiti. In dissonanza questo astro potrebbe provocare contrarietà varie, ansietà e fanatismo.

Saturno in domicilio nella seconda sestina di segni zodiacali

In oroscopo e nel segno della Bilancia, Saturno si trova in esaltazione e garantisce buon equilibrio psicofisico, intelligenza pratica e riservatezza in amore. Sul lavoro c’è maggiore predisposizione per le attività artistiche e commerciali. Se leso, l’astro crea un carattere intransigente, sprigiona dispiaceri e disarmonia in coppia. Nel segno dello Scorpione, si evince un atteggiamento taciturno e freddo, un po’ misantropo in amore. Sul lavoro invece la resistenza fisica è tenace. In dissonanza questo pianeta provoca voglia di rivalsa, rozzezza e rancore. Nel nono segno della ruota dello zodiaco, il Sagittario, Saturno regala un atteggiamento più conservatore nei confronti delle sfere vitali, in quanto l’individuo non ammette di “saltare le tappe” ma procede in tutte le situazioni con prudenza.

Nell’opposizione astrale o nella invece si riscontra un eccessivo fanatismo capace di generare un’ambizione sfrenata e accecante. Per quanto riguarda invece il Capricorno, l’astro saturniano in domicilio avvia alla realizzazione pratica, garantendo successo sul lavoro, anche se non lascia trapelare le emozioni in ambito sentimentale. Se leso, produce tristezza e pessimismo. In Acquario, si nota come questo pianeta stimoli il coraggio e smorzi un po’ l’originalità eccentrica di questo segno che vuole bruciare le tappe subito. La determinazione non manca di certo in amore, ma si procede gradualmente. Se leso, porta con sé tradimenti da parte di amici e insoddisfazione in amore. Infine in Pesci, Saturno regala intuizione e fa risolvere eventuali attriti con la riflessione.

Dissonante, indebolisce la personalità e produce incomprensioni.