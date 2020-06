L'Oroscopo di martedì 9 giugno analizza il transito di Luna in Capricorno, che rende le emozioni più controllate. L'astro d'argento in questa casa astrologica molto ligia al dovere, risente di questa rigidità che soffoca la leggerezza dando campo libero a un modo di amare più pratico, concreto e piuttosto freddo. I segni zodiacali di Terra devono entrare in contatto di più con le emozioni. Buone opportunità invece si prospettano in ambito lavorativo. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Luna in Capricorno nell'oroscopo di martedì

Ariete: la presenza di Venere e Sole nel segno rendono l'atmosfera amorosa molto sognante e diventate più concilianti voi in coppia.

Siete molto seducenti, quindi via libera alla fantasia e voi single approfondite con maggiore slancio le amicizie. Siete alquanto chiusi al momento a causa di una quadratura marziana che sprigiona sensazioni nervose, ma occorre che allarghiate la cerchia delle conoscenze per concretizzare i desideri sentimentali. E' previsto successo in ambito lavorativo.

Toro: sentite forte un'insoddisfazione che fa cercare nuove vie d'uscita in amore. Capita che i bisogni emotivi di voi in coppia non siano più in linea con quelli del partner e voi single cerchiate di rivoluzionare la sfera sentimentale in maniera imprevedibile. Cercate di dare un taglio netto al passato e apritevi a nuovi avvenimenti improvvisi che animano anche il campo professionale.

Gemelli: attenzione a valutare in maniera meno impetuosa la situazione lavorativa e se occorre scusarvi con un collega per uno sbaglio vostro, fatelo. I problemi anche in amore non si risolvono con l'aggressività, ma una maggiore introspezione di voi stessi risulta benefica per arginare anche eventuali colpi di testa pericolosi in amore.

Cancro: Mercurio nel segno vi rende più comprensivi nei confronti degli altri. Attenzione solo a non perdere la pazienza in amore poiché Marte sprigiona sensazioni esplosive. Voi single siete bramosi di vivere l'amore con immediatezza, ma splendide novità sono in arrivo a breve. Buona la creatività in campo professionale.

Leone: i momenti di puro romanticismo non mancano con gli astri posizionati in Gemelli che sprigionano sensazioni sognanti, sia che siate in coppia che single. Attenzione però a non sognare a occhi aperti. Siete molto ricettivi grazie alla presenza di Marte e Nettuno nel segno che acuiscono la sensualità. Alti e bassi sul lavoro.

Vergine: Luna diventa molto rigorosa nei vostri riguardi, poiché posizionata in Capricorno e risulta difficile stabilire un contatto con le emozioni. Che ne dite di ascoltare quel bambino interiore che freme di affermare la sua spontaneità? Così potete arginare una spiccata consapevolezza e aprirvi all'amore con maggiore slancio. Occhio a non innervosirvi sul lavoro.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna purtroppo agisce in dissonanza e introduce alcuni attriti in amore. Siete alquanto nervosi, ma cercate di non litigare e di affidarvi a quella diplomazia che non vi abbandona mai. Così riuscite a non smarrire la bussola, sia in amore che sul lavoro.

Scorpione: l'influenza di Venere in Gemelli diventa benefica per rendere le sensazioni più profonde. Attenzione a Marte sempre posizionato in Pesci, che può rendervi irritabili anche sul lavoro. C'è una carica energetica dirompente che deve essere indirizzata nel verso giusto per dare risultati positivi.

Sagittario: Marte e Venere purtroppo remano contro, così aggressività e amore entrano in conflitto sprigionando un modo di fare a tratti dirompente.

In amore, attrazione e repulsione si alternano in maniera repentina e occorre che riequilibriate una fluidità emotiva al momento altalenante. Buone novità sono previste in ambito professionale.

Capricorno: Luna nel segno acuisce il senso di responsabilità e siete molto rigorosi sia in amore che sul lavoro. I bisogni emotivi premono per salire a galla, quindi cercate di con congelare il tutto dominando le sensazioni amorose con la razionalità. Urano cerca di rivoluzionare la sfera sentimentale in maniera più imprevedibile ed eccitante. Buono il lavoro.

Acquario: alcuni eventi stanno per giungere e possono ricollegarsi al passato, così potreste rivedere una persona a voi cara che si è allontanata da un po'.

Non siate polemici in amore e approfondite il tutto con maggiore brio poiché Venere e Sole sono dalla vostra parte. In ambito lavorativo agite con cautela e ottenete successo.

Pesci: una Luna sensibile ma anche molto concreta, entra in sinergia con l'aggressività di Marte nel segno e fa reagire in modo molto impulsivo. Come un pugile messo alle corde, desiderate vincere questa inquietudine e ci riuscite solo lasciando fluire le sensazioni per poi avviare un'evoluzione costruttiva. Si prevedono novità in amore e anche in campo lavorativo.