L'Oroscopo del weekend dal 19 al 21 giugno punterà un riflettore sul transito di Luna in Gemelli e sull'entrata di Sole in Cancro. L'astro notturno acuirà un'intelligenza briosa che diventerà fortunata per vivere gli affetti con maggiore empatia, mentre il Sole nella casa astrologica della famiglia rafforzerà i legami amorosi e infonderà tanto affetto nei cuori. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo del weekend

Ariete: Luna venerdì diventerà complice e sarete molto simpatici. Voi single potrete utilizzare un flirt benefico per conquistare la "preda amorosa" che avete adocchiato da un po' e voi in coppia potrete sdrammatizzare eventuali attriti con l'ironia.

Toro: attenzione a non lasciarvi prendere dalla malinconia, seguendo i ricordi di un passato ormai svanito. Arriverà il momento di progredire e Urano risulta in splendida forma nel segno per avviarvi a vivere le sorprese con maggiore slancio ed entusiasmo. Mercurio insieme a Sole, domenica farà luce sulle storie d'amore in atto e introdurrà novità preziose per i single.

Gemelli: Luna nel segno renderà le sensazioni amorose molto briose e frizzanti. Via libera all'amore per i single e anche per voi in coppia: dovrete cercare di non vivere gli affetti in maniera troppo cerebrale, creando un distacco dalle emozioni forse sprigionato dalla paura di soffrire.

Cancro: le sensazioni a inizio weekend verranno influenzate da una razionalità acuita da Mercurio nel segno.

Ma non dovrete temere nulla, soprattutto domenica, poiché l'entrata di Sole nel segno metterà più in contatto con le emozioni. Via libera dunque all'amore, per voi sarà più facile esprimere ciò che provate.

Leone: l'influenza di Luna venerdì e sabato si farà sentire dai Gemelli e sarà a voi favorevole.

Sarete voi single più aperti mentalmente alle novità amorose e voi in coppia darete più spazio alle piccole affettuosità che ai fatti concreti. Domenica Sole si avvicinerà molto a voi e sarete più affettuosi e vitali.

Vergine: Luna in quadratura per tutto il fine settimana remerà contro e vi renderà molto indecisi sul da farsi.

Sarete scettici nei confronti delle nuove opportunità, mentre voi in coppia dovrete superare eventuali noie e contrattempi. Domenica in compenso Sole dal Cancro sarà propizio nel garantire un modo di aprirvi ai sentimenti più entusiasmante e profondo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sole e Luna dai Gemelli a inizio weekend equilibreranno molto gli affetti, rendendoli più armoniosi. Luci e ombre si propagheranno nel cuore, sprigionando un modo di amare caloroso e al tempo stesso misterioso. Sarete di sicuro molto affascinanti, attenzione solo a non chiudervi a un dialogo benefico per facilitare le conquiste amorose di voi single.

Scorpione: in amore, Mercurio dal Cancro garantirà belle novità e soprattutto vi convincerà del fatto che meritate molto di più dall'amore.

Quindi via libera alle novità che giungeranno soprattutto domenica, quando la presenza di Sole in posizione favorevole farà approfondire belle emozioni a due.

Sagittario: attenzione al "nomadismo sentimentale" impartito da Luna e Venere in opposizione che produrranno eccessiva freddezza nel modo di amare. Voi single potreste essere molto indecisi sul da farsi e voi in coppia confusi. La nuova posizione di Sole in Cancro domenica risulterà benefica per riscaldare i cuori.

Capricorno: Luna dai Gemelli quasi sfiderà a lasciarvi andare ai sentimenti, vivendo le emozioni con maggiore slancio. Dei cambiamenti sono in atto già da un po', ma occorrerà che apriate il cuore per riceverli e illuminare la vostra vita.

Domenica attenzione a Sole opposto al segno che potrebbe tentarvi, esortandovi a seguire una scia pigra, controproducente per l'amore.

Acquario: le prime giornate del weekend saranno frizzanti e dinamiche con Luna che stringerà una bella alleanza con Saturno, avviando cambiamenti benefici sia per voi single che per voi in coppia. La parola d'ordine sarà "osare" e Venere risulterà a voi benefica per farvi adattare a nuove imprevedibili avventure.

Pesci: alti e bassi in amore confonderanno un po' le idee e sprigioneranno insicurezza, ma anche dubbi sull'incertezza dell'esito. Per fortuna vi sarà Sole che farà il tifo per voi domenica e potenzierà lo charme, caricandovi di un magnetismo irresistibile.