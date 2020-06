L'Oroscopo del 1° luglio ci rivela qualche dettaglio sull'andamento del primo giorno del mese. I nati sotto il segno dei Gemelli vorranno rilassarsi, staccando un po' la spina, mentre l'Ariete avrà voglia di evasione e libertà.

Oroscopo di mercoledì 1° luglio per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete: desidererete evadere dalla routine e manifesterete al vostro partner il desiderio di libertà. Potrebbero esserci incomprensioni in famiglia per questioni irrisolte.

Toro: mercoledì 1° luglio avrete qualche problemino burocratico, ma riuscirete a risolverlo. Negli affetti potreste avere qualche delusione da parte di una persona a voi cara.

I single non faranno nessun incontro che li entusiasmerà particolarmente.

Gemelli: il primo mercoledì di luglio avrete voglia di essere liberi per qualche ora dagli impegni frenetici e dalle responsabilità. In serata avrete voglia di staccare la spina dal resto del mondo.

Cancro: trascorrerete una giornata serena a livello lavorativo e in ufficio vi sentirete in armonia con i vostri colleghi. Attenzione ai colpi di caldo che potrebbero giocare brutti scherzi.

Le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: i nati sotto il segno del Leone potrebbero avere una giornata ricca di successi professionali, ma attenzione a non rivelare i vostri piani alle persone sbagliate.

Vergine: in amore potreste avere qualche difficoltà con il partner e non vi sentirete capiti del tutto.

Anche nel lavoro potrebbe arrivare qualche ostacolo. Nessuna novità all'orizzonte per i single.

Bilancia: il vostro umore sarà al settimo cielo. Nel lavoro potreste avere nuove opportunità.

Scorpione: sarà un mercoledì all'insegna del nervosismo. Attenzione alle frasi che potrebbero ferire il partner.

Predizioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: potreste avere un po' di problemi sul lavoro derivanti da incomprensioni con i colleghi. Nella vita privata vi sentirete in armonia con il partner e non avrete dubbi sui sentimenti. I single potrebbero scoprire di provare emozioni per un amore del passato.

Capricorno: provate a dedicarvi a una passione del passato che avevate accantonato per i troppi impegni. In famiglia troverete l'affetto di cui avete bisogno e in amore riscoprirete la passione con la vostra dolce metà.

Acquario: un gesto di una persona cara potrebbe ferirvi. In amore non vi sentirete in sintonia con il vostro partner a causa di una differenza di vedute.

Pesci: i nati sotto il segno dei Pesci trascorreranno un mercoledì in armonia con il mondo. Continuerete a perseverare in un progetto lavorativo che state pianificando da tempo. I single potrebbero fare un incontro inaspettato che potrebbe rimescolare le carte in amore.