Il lavoro sarà al centro di ogni cosa nel corso della giornata di martedì 30 giugno 2020, soprattutto per i segni di fuoco come il Leone e l'Ariete. Ottimi anche quei segni che ultimamente non hanno avuto molta fortuna sul campo professionale, come nel caso dei Cancro.

Il malumore però potrebbe essere l'indiscusso protagonista per il segno dei Gemelli e per il segno dello Scorpione, mentre per il Capricorno ci sarà aria di conquiste interessanti.

Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata.

Vergine in calo

Ariete: la vostra competitività sul terreno professionale non conoscerà ostacoli di sorta, tanto meno per quanto riguarda le vostre stesse energie che saranno molte.

Forse però bisognerà guardarsi da qualche invidia, perché potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.

Toro: organizzerete una fuga, magari romantica con il partner, per poter essere liberi qualche ora in più dalle preoccupazioni giornaliere. Portare qualche amico o conoscente con voi sarà più piacevole e divertente, anche se anche in solitaria avrete voglia di vivere una avventura.

Gemelli: ci saranno dei momenti di astio all'interno della coppia, forse per questioni legate alla gestione della famiglia oppure dei risparmi pecuniari. Evitare di discutere potrà essere una soluzione per non rovinarvi la giornata, quindi fate buon viso a cattivo gioco.

Cancro: sarete fortemente brillanti, capaci di essere sempre efficaci professionalmente e di fare progetti straordinari.

Anche gli studenti avranno ottime chance di vedere voti al di sopra delle loro aspettative. Siate “brillanti” senza però eccedere.

Leone: la vostra carriera professionale conoscerà un vero e proprio decollo, specialmente se siete alle prime armi e avrete molte cose di cui occuparvi. Le possibilità di fare un investimento diventeranno sempre più alte, quindi anche il guadagno sarà assicurato.

Vergine: avrete un forte malumore ad aleggiarvi sulla testa, e molte persone attorno a voi avranno qualcosa da ridire sul vostro atteggiamento alquanto scontroso. Dovrete cercare di stabilizzarvi e riposarvi di più, evitando anche di fare qualcosa di divertente che però potrebbe prosciugarvi le energie.

Pesci chiacchieroni

Bilancia: sul lavoro sarete letteralmente inarrestabili, specialmente in mattinata e in quei lavori a stretto contatto con i clienti. Questa sicurezza vi porterà a fare qualche spesa in più anche se non sarà necessaria, e spendere troppo al momento potrebbe essere controproducente.

Scorpione: sarete decisamente nervosi, tanto che potreste scontrarvi con qualcuno sul posto di lavoro senza che ci sia una reale motivazione. Soltanto il partner saprà come farvi calmare e magari anche distrarvi, quindi rimanere a casa con il proprio amore sarà una opzione molto piacevole.

Sagittario: avrete sempre meno voglia di lavorare durante il corso della giornata, e nel pomeriggio potreste decidere di fermarvi un po' in virtù di un sano riposo o di un po' di svago con il vostro partner.

Evitate di discutere su questioni che potrebbero rattristare entrambi.

Capricorno: avrete molto più coraggio in amore, cosa che vi farà valere come dei veri e propri conquistatori e per i nuovi incontri sarete alquanto magnetici. Poche occasioni di fare progetti sul lavoro non vorrà dire affatto fermarvi, quindi procedete anche con la dovuta calma.

Acquario: sognerete di fare qualcosa con il partner che sia abbastanza concreto e definitivo, come acquistare una casa o rendere quella che già avete ulteriormente 'accogliente' eventualmente per qualche nuovo arrivo. L'entusiasmo sicuramente la farà da padrone.

Pesci: sarete molto 'chiacchieroni' e se non fate attenzione potreste attirare l'attenzione del capo o di qualche collega.

Dovrete cercare di mantenere un basso profilo in modo da non ricevere una 'strigliata', ma allo stesso tempo fatevi valere con qualche idea utile e costruttiva.