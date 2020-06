L'Oroscopo del 1° luglio è pronto a mettere in rilievo le nuove previsioni zodiacali di mercoledì. La partenza del nuovo mese vede in astrologia l'ottima posizione della Luna in Sagittario, nel contesto in trigono a Marte in Ariete e anche verso Nettuno in Pesci. L'astro d'argento in questo inizio di luglio sarà in sestile anche con Saturno in Acquario e Plutone in Capricorno. In forma in questo periodo sono i segni dell'Ariete e del Sagittario, favoriti soprattutto in ambito sentimentale e nel lavoro.

Di seguito le previsioni del primo giorno di luglio per i segni dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di mercoledì per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete - L’amore e gli affetti potranno essere tutto per voi! In effetti, l’armonia è assicurata tra voi e il partner grazie ad un sostanziale equilibrio psicologico offerto dalla Luna in trigono a Marte. La fiducia e la comprensione reciproche saranno alla base del vostro rapporto di coppia. Vi sembra poco? Se siete single, Venere lancerà messaggi appropriati e qualche risposta arriverà. Nel lavoro, non sarà tutto rose e fiori, questo periodo; vi troverete probabilmente con più di una grana da affrontare. Pertanto se avete deciso di andare in ferie, vi risparmierete di sicuro qualche rogna.

Toro - L’amore sarà per tutta la settimana al centro della vostra attenzione, in cima ai vostri pensieri: sarà la cosa più importante della vostra vita.

Vi sentirete traboccanti d’amore verso il partner, pervasi da un senso di intensa gratitudine per ciò che avete ottenuto nella vostra esistenza comune, per i traguardi tagliati insieme. Periodo produttivo nel lavoro. Mercurio è sponsor di un ottimo fiuto negli affari che, unito all'entusiasmo, vi consentirà di segnare non pochi punti a vostro favore.

Insomma, sul fronte professionale sarete veramente imbattibili.

Gemelli - Ci sono alcune questioni che vi vedranno particolarmente agguerriti; del resto ultimamente sentite un certo nervosismo che non vi permette di mettere da parte tutte le tensioni delle ultime settimane, ma anzi vi spronano ad agire.

Cercate, allora, di essere più cauti nell'utilizzo delle parole. Sarà necessario fare chiarezza in ambito lavorativo. Prima che la fatica si faccia sentire, provate a risolvere ogni disputa, a placare la tensione. Siete molto forti e avete recuperato le energie rispetto a prima. Sul futuro, però, c’è ancora un po’ di confusione. Siete alle prese con un progetto.

Cancro - In questi giorni vi sentite un po’ sopra le righe o semplicemente nervosi. Da domenica prossima però starete meglio e avrete voglia anche di rimettervi in gioco. Se dovete fare inviti o proposte è il momento giusto per farlo. Qualche capriccio nel rapporto di coppia renderà più sfiziosi i dialoghi e gli scambi d’intesa. E’ un periodo tutt'altro che noioso per voi del Cancro.

Per i single sarà una giornata da vivere con grande intensità, questo mercoledì promette bene anche per voi in attesa di qualcosa di buono!

Previsioni del giorno per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone - C'è qualcosa in questa giornata che potrebbe influenzare i vostri sogni, tipo dubbi etici o incertezze da risolvere. Tranquillizzatevi, la luna vi sostiene, è una giornata favorevole per fare passi importanti. Nella vita di coppia, vedete problemi anche dove non ce ne sono. Per i single sarà una giornata fiacca e non vi saranno novità particolari per l’amore. Giornata abbastanza stancante, ma voi non dovete mollare alla prima contrarietà. Ce la farete. Se qualcuno è vicino alle vostre richieste o vi chiede maggiore vicinanza, non isolatevi.

Vergine - Questo mercoledì continua il periodo positivo, anche grazie all'intervento di Venere. Avrete addosso una grande carica che vi permetterà di mettere a segno ottimi colpi. L'amore avrà un sapore dolce, il futuro apparirà come una strada in discesa. I momenti difficili vissuti nei mesi scorsi diventeranno un ricordo e, sotto molti punti di vista, il cielo si schiuderà a nuovi orizzonti. L’importante è non farsi prendere dalla pigrizia. Nel lavoro l'atmosfera intorno a voi diventa elettrica, lasciatevi guidare dagli eventi e mettete in campo il vostro solito impegno.

Bilancia - Le stelle potrebbero rendervi più emotivi e sensibili del normale questo mercoledì, amici della Bilancia, ma rilassatevi e cercate di pensare al futuro.

È un momento favorevole per attività creative e nuove idee: dalla Luna arrivano buone intuizioni. Con il partner cercherete rassicurazioni o un maggiore impegno, mentre per i single sarà possibile aprirsi a nuovi incontri. In ogni caso, state lontani da persone inaffidabili. Finalmente dal punto di vista lavorativo qualcosa sta cambiando. Avete l’opportunità di poter affermare voi stessi, facendo leva solamente sulle vostre capacità.

Scorpione - E' tempo di delegare qualcosa a qualcuno che non sia un vostro amico o parente, ma almeno dovrà trattarsi di un collega o di un sottoposto. Le vostre opportunità saranno maggiori se darete qualcosa da fare anche agli altri invece di tenere egoisticamente tutto per voi.

A parte gli scherzi, dovreste rallentare i vostri ritmi. In merito ai sentimenti, in questa giornata, chiunque entri nella vostra vita sarà ben ricompensato dal vostro carattere, molto predisposto, in quanto molto felice e quindi con un umore assolutamente stabile. Se poteste mantenere ancora a lungo il vostro buonsenso, allora troverete di certo tanti benefici di cui poter godere e di cui giovarvi.

Astrologia del 1° luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - In amore è di scena la buona fortuna! Procuratevi tempo da spendere dietro alle persone alle quali volete veramente bene. Qualcuna tra queste potrebbe non contattarvi per pudore, magari credendo di non essere ben accetti, visto il vostro carattere alquanto schivo.

Cercate di essere molto più espansivi pertanto, poiché l'affetto si da senza bisogno di essere chiesto. In ambito lavorativo prendetevi tutto il tempo per riflettere in questa giornata.

Capricorno - Questa giornata, nonostante il periodo, sarà molto produttivo per voi, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Se la preoccupazione per gli insuccessi del passato dovesse logorarvi dentro, state calmi. Sappiate che i progetti messi in cantiere nei mesi scorsi tardano a portare i frutti sperati per cause naturali: presto avrete belle soddisfazioni. Anche l’amore brilla in questi giorni, i corteggiamenti vanno a buon fine e le coppie di lunga data riescono a superare i problemi interni, probabilmente a base economica.

E’ un momento buono: cercate di avere pazienza, presto troverete una bella sorpresa.

Acquario - La vostra famiglia in questa giornata sarà il centro focale di tutto e la sua serenità sarà per voi la cosa più importante da salvaguardare. Sia che si tratti di figli o di genitori, farete il possibile per non far mancare nulla a nessuno e non vi si potrà rimproverare nulla, nemmeno affetto, che solitamente non dimostrate anche se lo provate. In campo lavorativo avrete voglia di fare un mucchio di cose, anche se per qualche strano motivo non riuscirete a fare quasi nulla. Questo perché è tornata a trovarvi la gioia di vivere e tutti intorno a voi ne saranno particolarmente lieti e felici.

Pesci - Forse in questa giornata vi divertirete molto più del solito.

Questo vi sorprenderà perché non credevate di esserne capaci, visto che cercate sempre di mantenere questa aria di serietà. In pratica però andrà via presto, non appena vi renderete conto di quello che potreste vivere, come nuove esperienze. In ambito lavorativo alcuni colleghi potrebbero accusarvi di essere troppo poco interessati. Ma questo non dovrà colpirvi più di tanto perché il metro di giudizio di qualcuno non è quello di tutti.