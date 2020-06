L'oroscopo di domenica 28 giugno riserverà entusiasmanti novità per i diversi segni zodiacali. Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile notare, tra i transiti principali: il Sole in congiunzione a Mercurio, la Luna in trigono a Venere, la Luna in opposizione a Marte, la Luna in trigono a Saturno e Giove in congiunzione a Saturno. Inoltre, sarà importante la congiunzione di Giove con Plutone e quella di Saturno con Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa avrà in serbo l'Oroscopo di domani 28 giugno per i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 28 giugno: egocentrismo per Ariete e litigi per Toro

Ariete: avrete voglia di trascorrere del tempo in compagnia, ma non vorrete incontrare l'intero gruppo di amici. Preferirete rimanere con una sola persona che sappia capirvi e comprendervi. Inoltre, necessiterete di attenzioni particolari e non sopporterete l'idea di finire in secondo piano. La famiglia potrebbe domandarvi di essere più presente, ma proverete fastidio davanti a simili richieste. Per voi sarà importante riuscire a mantenere la vostra indipendenza e libertà.

Toro: la situazione con il partner subirà una brusca battuta d'arresto. Vi troverete a dover gestire un momento complicato perché i vostri desideri non combaceranno con i suoi.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non eliminare tutti i vostri sogni, ma di tenere anche presente le esigenze della persona amata. Sarà importante riuscire a trovare un punto di incontro che possa soddisfare entrambi. Potrebbe essere utile dedicarvi a passioni che vi accomunano.

Gemelli: tenderete a voler condividere tutto con i vostri amici.

Vorrete passare insieme questa domenica e vivere esperienze divertenti. Il problema è che farete fatica ad accettare un no. Se qualcuno vi dirà di avere altri impegni, la prenderete sul personale e vi chiuderete in voi stessi. Non sarà facile per gli altri comunicare con voi. L'oroscopo suggerisce di provare a eliminare la vostra corazza e di tenere più in considerazione gli impegni altrui.

Sarà utile allargare la cerchia di amici.

Cancro: avrete bisogno di trascorrere una giornata in mezzo alla natura. Il vostro obiettivo sarà quello di rilassarvi e di godervi questa domenica prima di tornare a lavoro. Cercherete di coinvolgere anche il partner nei vostri piani. Forse, la persona amata vorrà fare qualcosa di diverso e legato alla vita mondana. Rispetterete i suoi desideri, ma andrete dritti per la vostra strada. Fare una passeggiata al marco o lungo la spiaggia sarà un'ottima valvola di sfogo per voi.

Previsioni zodiacali di domenica 28 giugno: Leone frustrato e mancanza di relax per Bilancia

Leone: desidererete realizzare immediatamente i vostri sogni. Non vorrete attendere, né rimanere ad osservare l'evolversi degli eventi.

Questa fretta si trasformerà presto in nervosismo e vi metterà in una condizione di svantaggio nelle relazioni interpersonali. Gli altri, infatti, anche se cercherete di nasconderlo, noteranno i vostri atteggiamenti bruschi e la volontà di parlare solo di voi stessi. Forse, vi porranno delle domande che vi metteranno in difficoltà.

Vergine: non sarete del tutto sinceri con il vostro partner. Ci saranno delle questioni delle quali non vi sentirete di voler parlare. Non lo farete per mancanza di fiducia, ma per paura di essere giudicati. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di aprirvi il più possibile perché una relazione solida può basarsi solo sulla lealtà reciproca. Inoltre, dovrete affrontare dei piccoli litigi in famiglia.

Farete fatica a trovare un compromesso e a riportare la pace tra le mura domestiche.

Bilancia: non riuscirete a godervi questa domenica perché sarete concentrati sul lavoro. Penserete, continuamente, alle mansioni da svolgere l'indomani e temerete di non riuscire a fare tutto. La parola "delegare" non sarà presente sul vostro vocabolario e vi isolerete da parenti e amici per cercare di pianificare tutte le vostre mansioni. Il partner, forse, si sentirà messo da parte e mostrerà degli atteggiamenti di malcontento verso di voi. La cosa migliore sarà provare ad andargli incontro.

Scorpione: darete molta importanza alla passione e alla complicità di coppia. Pretenderete determinati atteggiamenti dal vostro partner e rimarrete delusi quando noterete che non tutto andrà come previsto.

Vi sfogherete con gli amici e cercherete supporto in loro. Tenderete a riflettere sulla vostra relazione e a chiedervi se avete fatto le scelte giuste. Le previsioni zodiacali consigliano di affrontare la persona amata per un dialogo diretto e alla luce del sole.

Previsioni astrologiche di domani 28 giugno: Capricorno alla ricerca dell'amore e giornata in famiglia per Acquario

Sagittario: vorrete stare assieme agli altri e godervi la compagnia dei vostri amici, però, l'incontro con persone diverse vi farà storcere il naso. Infatti, tenderete a trovare un difetto in tutti e a non voler approfondire la conversazione con loro. Il partner vi chiederà di essere più partecipativi e di avere una visione più ampia dei rapporti sociali.

Sarà difficile per voi cercare di adeguarvi, ma per il bene della coppia proverete a rispettare i suoi desideri. Attenzione a piccoli mal di testa improvvisi.

Capricorno: avrete una visione molto particolare dell'amore. La passione e il desiderio saranno imprescindibili, ma cercherete anche un'affinità mentale particolare. Desidererete trovare qualcuno che condivida con voi determinati interessi, ma che sia anche disposto a insegnarvi cose nuove. Vorrete essere stimolati e spronati e non sopporterete l'idea di vivere una relazione amorosa noiosa e monotona. Ottimismo e allegria saranno i vostri maggiori punti di forza e attireranno gli altri come magneti.

Acquario: per voi sarà importantissimo passare la giornata con la vostra famiglia.

Avrete voglia di approfondire il rapporto con i vostri figli e di dare vita ad attività divertenti da fare tutti insieme. Vedere i sorrisi sui volti delle persone che amate, vi riempirà il cuore di gioia e non potrete fare a meno di godere di ogni singolo momento. Forse, il partner, a causa di suoi problemi personali, non sarà molto comprensivo nei vostri confronti e tenderà a mettervi i bastoni tra le ruote.

Pesci: cercherete di mettere da parte la vostra anima da sognatori per fare maggiore spazio alla razionalità. Vi renderete conto di voler creare qualcosa di concreto e che possa farvi da base per la costruzione di un futuro. Non vi concentrerete molto sull'aspetto economico, ma preferirete dedicarvi a qualche attività che possa appassionarvi, divertirvi e che vi dia possibilità di crescita.

Non tutti saranno concordi con le vostre decisioni, però, voi sarete gli unici padroni della vostra vita.