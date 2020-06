L'oroscopo di sabato 27 giugno avrà in serbo molte sorprese per tutti i segni zodiacali. Nella giornata di domani, tra i transiti principali, troveremo: Sole in congiunzione a Mercurio, Luna in opposizione a Nettuno, Giove in congiunzione a Saturno, Giove in congiunzione a Plutone e, infine, Saturno in congiunzione a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 27 giugno dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di sabato 27 giugno: Ariete esigente e decisioni importanti per Cancro

Ariete: sarete molto esigenti nei confronti del vostro partner. Tenderete a donargli tutto il vostro cuore, ma in cambio desidererete ricevere rispetto e attenzioni.

Per voi, la sincerità e la reciproca comprensione saranno fondamentali per la riuscita di un rapporto romantico a lungo termine. Forse, ci saranno delle cose che vi faranno storcere il naso, soprattutto riguardo a visioni diverse sui rapporti sociali con gli altri. L'oroscopo, però, consiglia di non prendere decisioni troppo affrettate.

Toro: vi porrete degli obiettivi molto importanti da realizzare. La vostra giornata ruoterà attorno ad essi e ci sarà poco spazio per altre attività. Il partner e gli amici potrebbero richiedere maggiori attenzioni da parte vostra, ma non vi sentirete disposti a limitare il tempo dedicato alle questioni lavorative. Vivrete ogni singola esperienza come una sfida e proverete a trarre il meglio da ogni più piccola cosa.

L'oroscopo suggerisce di provare a rilassarvi durante le ore serali. Questo vi permetterà di vivere la giornata seguente con grinta e combattività.

Gemelli: avrete qualche dubbio riguardo il vostro rapporto di coppia e cercherete di mettere alla prova il partner. Lo metterete di fronte a provocazioni che saranno poco gradite.

Questo potrebbe portarvi a dover affrontare discussioni difficili da gestire. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di essere sinceri e di spiegare le vostre preoccupazioni. Sfruttando il dialogo riuscirete ad ottenere dei risultati migliori. Inoltre, sarà fondamentale provare a tenere a bada la gelosia irrazionale e il nervosismo.

Cancro: sarà il momento giusto per capire quale direzione vorrete davvero intraprendere nella vostra vita. Necessiterà di un'attenta riflessione e di nessuna influenza da parte di persone non sincere. Tenderete a esternare le vostre sensazioni per avere un confronto con gli altri e per capire se qualcuno attorno a voi ha vissuto un'esperienza simile alla vostra. Sicuramente, da alcuni racconti, potrete trarre consigli preziosi, ma altri potrebbero scoraggiarvi. L'oroscopo suggerisce di ragionare sempre con la vostra testa.

Previsioni zodiacali del 27 giugno: sport per Vergine e indecisione per Bilancia

Leone: sarete alla ricerca di attenzioni e lusinghe. Il vostro ottimismo travolgente e la cura per i dettagli vi consentiranno di attrarre la persona amata.

Il sentimento che provate per lei, però, non vi spingerà a stringere a compromessi. Saprete perfettamente cosa cercare nell'altro e non accetterete alcuna alternativa. Qualcuno attorno a voi potrebbe accusarvi di essere troppo testardi, ma per voi questo sarà un punto di forza e riuscirete a sfruttarlo a vostro vantaggio. In famiglia, forse, ci saranno delle piccole incomprensioni.

Vergine: sentirete il bisogno di tornare in forma. Non sarà qualcosa che desidererete fare per gli altri, ma solo per voi stessi. Sfrutterete la vostra naturale dinamicità per essere costanti nello sport e nell'esercizio fisico e vi divertirete molto in cucina. Infatti, avrete la possibilità di seguire nuove ricette e di utilizzare ingredienti del tutto nuovi.

Le persone che vi saranno accanto saranno ben felici di accogliere questo nuovo stile di vita. Alcune vi chiederanno informazioni, mentre altre decideranno di seguirlo assieme a voi.

Bilancia: vi sentirete molto incerti sulle decisioni da prendere e sul rapporto con gli altri. Proverete a farvi notare per essere presi più in considerazione, ma temerete che la vostra timidezza vi sia d'ostacolo. Farete molta attenzione nel pronunciare parole gentili e che non possano essere fraintese in alcun modo. Questo atteggiamento vi farà apparire gentili e accomodanti, ma potrebbe bloccare l'esternazione delle vostre emozioni più profonde. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare un punto di equilibrio tra le due cose.

Scorpione: in amore sarete disposti a guardarvi attorno per cercare la persona giusta per voi. Approfondirete dei legami d'amicizia e sarete molto felici di avere riscontri positivi. Il sentirvi coccolati e adulati vi consentirà di aumentare la vostra autostima, ma non vi farete ingannare. Punterete a trovare un partner che ricambi davvero i vostri sentimenti. Sarà fondamentale il feeling di coppia e la sintonia emotiva. Inoltre, vorrete qualcuno con cui condividere entusiasmanti avventure.

Previsioni astrologiche di sabato 27 giugno: Capricorno passionale e perfezione per Acquario

Sagittario: sarà una giornata un po' malinconica. Non riuscirete a godervi i momenti assieme al partner e ai vostri amici.

Infatti, il vostro senso del dovere vi spingerà a trovare soluzioni per migliorare la situazione economica. Vi sentirete anche in colpa per non riuscire a contribuire come vorreste alla vita famigliare. Vi sembrerà di non avere davanti a voi soluzioni praticabili, ma se aguzzerete l'ingegno e manterrete alto l'umore, ce la farete senza problemi. Il partner vi starà accanto anche se non condividerà tutte le vostre preoccupazioni.

Capricorno: la vostra giornata ruoterà attorno alla passione e al divertimento. Vi impegnerete per dare sfogo a tutta la vostra sensualità e non rifiuterete inviti romantici. Alcuni dei vostri amici potrebbero manifestare un po' di gelosia nei vostri confronti. La vostra spigliatezza, infatti, vi consentirà di affrontare tutte le situazioni con determinazione e vivacità.

Cercherete di minimizzare, però, sarete perfettamente consapevoli del vostro carattere forte e battagliero. Non accetterete i piedi in testa da nessuno!

Acquario: vorrete un rapporto di coppia perfetto. Farete fatica ad accettare i difetti dell'altro e questo vi renderà puntigliosi e fastidiosi. In realtà, sarete mossi dal solo desiderio che la vostra relazione vada a buon fine, ma il partner non potrà gradire questo atteggiamento. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a lasciare maggiore libertà alla persona amata. Vivere tutto con calma e tranquillità vi consentirà di essere più spontanei e di condividere insieme momenti di tenerezza.

Pesci: avrete bisogno di un raggio di sole nella vostra vita.

Se non riuscirete a trovarlo negli altri, lo cercherete dentro di voi. Per riaccendere la fiamma che da sempre vi ha caratterizzato, proverete a dedicarvi alle vostre passioni. Preferirete giocare con la creatività e far emergere la fantasia in tutte le sue sfaccettature. Queste attività vi faranno sentire soddisfatti e vi permetteranno di avere un rapporto più intenso con l'ambiente circostante. Anche le relazioni amicali miglioreranno e saranno più varie.