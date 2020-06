L'oroscopo del giorno 7 giugno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di questa domenica.

Astrologicamente parlando, troviamo questa domenica la Luna posizionata nel comparto del Capricorno, in diretta opposizione a Mercurio in Cancro e in trigono a Urano in Toro. Inoltre la Luna risulta anche in sestile a Nettuno in Pesci. Per quanto riguarda il Sole, presente nel settore dei Gemelli insieme a Venere, sarà in quadratura a Marte e Nettuno. Nel campo del Capricorno, oltre alla già citata Luna, saranno presenti anche Giove e Plutone, pianeti lenti, mentre in Acquario resta ancorato il pianeta Nettuno.

In questa giornata il Toro sarà un po' affannato, mentre per il Leone non sarà difficile ritrovare gli equilibri e la stabilità nel periodo indicato.

Approfondiamo dettagliatamente cosa riserverà l'Oroscopo di domenica 7 giugno ai dodici segni dello zodiaco.

Previsioni astrali di domenica 7 giugno

Ariete - Nettuno, in quadratura al Sole in Gemelli, speculare negativo all'80%. Progetti che non decollano e vicende familiari che vi agitano? In tal caso le predizioni zodiacali vi invitano a non scambiare un sasso per una montagna: questa domenica tutto, o quasi tutto, alla fine è destinato ad appianarsi. Affrontati con la dovuta calma, i problemi si risolvono senza lasciare traccia, a parte quel sottile malumore che lascia sempre un po' d'amaro in bocca.

Toro - La giornata di domenica vi trova un po’ affannati. Urge escogitare uno stratagemma che vi permetta di distrarvi e fare quattro passi fuori dai problemi. La quadratura della Luna verso il pianeta amico Mercurio, interferisce sul vostro umore e causa contrasti con il partner e in famiglia. Momento critico per gli affari, e non solo quelli del cuore: se vi lasciate trascinare disordinatamente dalla foga, non riuscirete a risalire la corrente.

Gemelli - Le predizioni zodiacali del 7 giugno prevedono che realizzare i desideri diventa facile, con l’appoggio della Luna e di Mercurio, pronti questa domenica sostenervi e regalarvi una giornata perfetta. Il notturno satellite la fa da padrone, lasciando presagire belle emozioni e occasioni irripetibili.

In campo famigliare si instaura un proficuo rapporto di collaborazione e di fiducia: scoprirete di avere molto in comune con un parente stretto.

Cancro - Questa domenica la Luna viaggia nel segno del Capricorno e per voi Cancro risulta negativa in quanto quadrata al vostro Mercurio. Siate più disponibili al confronto e meno polemici verso le idee degli altri. Giornata di critiche e consigli, cercate di ascoltare anche parole che non vi piacciono, vi serviranno domani con la mente più lucida per fare la pace. Il suggerimento è di non mettere a dura prova la vostra resistenza fisica e mentale: dovete sudare ancora per un po’, cercate di riposare.

Oroscopo del giorno 7 giugno

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 7 giugno anticipano che non sarà difficile ritrovare equilibrio e stabilità nel periodo.

Questo perché avete accettato e compreso che per andare avanti dovete rimettervi in discussione. Una critica costruttiva vi sarà di ulteriore aiuto. Date spazio al dialogo nella coppia: l’avete trascurato occupandovi troppo di voi stessi, ma non dimenticate tutte le altre persone che vi amano e che non hanno capito che state attraversando un momento critico.

Vergine - Molto spesso quello che andiamo cercando in "lidi lontani" è a due passi da noi; si dice che la felicità è sempre sull’altra sponda, ma non è quasi mai così. In questo giorno, l'ultimo di questa settimana, potrete facilmente accorgervi che la soluzione a molti dei vostri problemi è sempre stata vicinissima, soltanto che il vostro sguardo cercava da un’altra parte.

Le predizioni zodiacali di domenica invitano a riflettere su alcune questioni aperte.

Bilancia - Progetti vincenti. La giornata di domenica per voi Bilancia si presenta molto bene. In campo sentimentale le stelle sono tutte al vostro fianco, pronte a sostenervi in ogni vostra iniziativa, o conquista amorosa. Avrete voglia di accudire, coccolare, quasi viziare il vostro partner. Nella quotidianità invece ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi, semplicemente da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati.

Scorpione - Sole in Gemelli, in quadratura a Nettuno in Pesci, a voi speculare negativo al 70%. Le stelle di domenica 7 giugno pongono l’accento sui viaggi e sui divertimenti futuri, ma invitano anche alla prudenza, soprattutto a chi non sa resistere alla tentazione di un’avventura che potrebbe creare qualche complicazione.

Una semplice scappatella, infatti, potrebbe trasformarsi in un legame affettivo più impegnativo. Tirate fuori il senso dell’umorismo: imparate a ridere...

Previsioni zodiacali per la giornata del 7 giugno

Sagittario - Le predizioni zodiacali indicano che alcune circostanze questa domenica volgono a vostro favore. In ambito famigliare siete sicuri di voi stessi e pronti a raggiungere traguardi ambiziosi. In ambito sentimentale, coltivate una bella amicizia che comincia ad occupare un posto importante nella vostra vita, e offre momenti di profonda sintonia, sia emotiva che intellettuale. L'amore è in sensibile crescita quindi. Probabilmente, in qualche campo non raggiungerete i risultati sperati, ma questo non turberà più di tanto.

Capricorno - Le predizioni zodiacali per la giornata di domenica 7 giugno annunciano piacevolissime sorprese in arrivo. In campo sentimentale tutte le vostre intenzioni, tutti i vostri pensieri ruoteranno attorno all’amore e aspetterete con il batticuore il momento dell'intimità, anche se l’età non è più verde. Nel corso del periodo vi sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati in famiglia.

Acquario - Maretta nei rapporti con gli altri. Le vostre esigenze e quelle altrui questa domenica non s’incontrano. Cercate un compromesso e moderate i toni. Tenete a freno il vostro temperamento battagliero, privilegiando la diplomazia piuttosto che la prevaricazione.

Intanto nelle cose ordinarie evitate di essere impulsivi e frettolosi ma cercate di tener conto di alcune delicate dinamiche interpersonali. Possibili tensioni e battibecchi in amore, soprattutto nella coppia. Vi sentite poco disposti a mediare e ad ascoltare attentamente chi vi sta vicino.

Pesci - Le previsioni zodiacali del giorno, di domenica 7 giugno, sottolineano che realizzare i desideri diventa facile, con l’appoggio di Mercurio presente in Cancro insieme a Giove e Plutone in Capricorno: entrambi si uniscono per sostenervi e regalarvi una giornata perfetta. In amore non è il momento adatto per lasciarsi andare alla voglia di cambiamento, né per prendere decisioni importanti relative alla vita di coppia.

Anziché spazientirvi, provate a capirne il perché.