Nell'oroscopo della settimana che va dall'8 al 14 giugno, una magnifica Luna piena si posizionerà sul segno zodiacale del Capricorno, facendo andar molto bene soprattutto l'ambito sentimentale, mentre vi sarà qualche contrattempo al lavoro per i nativi Ariete potrebbe creare un po’ di malumore. Lo Scorpione potrebbe riuscire a fare notevoli passi in avanti per quanto riguarda l'ambito lavorativo, mentre il Toro si prenderà più cura del partner e dei propri cari.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dall'8 al 14 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dall'8 al 14 giugno segno per segno

Ariete: settimana altalenante per i nativi del segno. Sul fronte lavorativo potrebbe verificarsi qualche spiacevole contrattempo nel portare a termine le vostre mansioni, che potrebbe creare un po’ di malumore. In ogni caso, cercate di non abbattervi e continuate a seguire i vostri obiettivi. Nulla da dire invece per quanto riguarda la sfera sentimentale, con un affiatamento di coppia nel complesso buono, soprattutto per coloro nati nella seconda decade, grazie a Venere favorevole. Cercate dunque di approfittarne per esaltare al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single il weekend sarà molto rilassante, per divertirvi o per trovare nuove persone con cui condividere del tempo.

Voto - 7+

Toro: il cielo vi sorride in questo periodo secondo l'oroscopo, con Mercurio e Marte in sestile dal segno del Cancro e dei Pesci. Sul fronte lavorativo inoltre potrete contare sul sostegno di Giove in trigono dal segno del Capricorno, che porterà interessanti occasioni. Da tenere d'occhio soprattutto le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in trigono.

Sul fronte sentimentale se siete single avrete tante energie a disposizione e potreste sentirvi pronti a fare qualcosa di veramente importante. Se invece avete una relazione fissa, potreste limitarvi a vivere normalmente la vostra relazione, ma esaltando al meglio ogni singolo momento che vivrete in compagnia della vostra anima gemella.

Voto - 8+

Gemelli: potrebbe esserci qualche cambiamento in vista. In amore infatti assisterete a delle piccole modifiche che, se prese bene e con un po’ di calma, riuscirete presto a digerire. In ogni caso, sarete abbastanza frizzanti, e vogliosi di vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari forse sarebbe il caso di rendere il favore a un amico che fin troppo spesso vi ha dato una mano senza chiedere nulla in cambio. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarete molto socievoli, e vi affiderete spesso all'istinto per cercare di raggiungere i vostri obiettivi con le vostre mansioni. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo della settimana più che soddisfacente per voi nativi del segno, grazie soprattutto a Mercurio in congiunzione, e successivamente alla Luna in trigono al segno dei Pesci nel weekend.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarà il periodo adatto per risolvere alcune faccende che prima non potevate fare, per mancanza di tempo o di risorse. Non esitate dunque a provarci e ad ottenere i risultati tanto attesi. Sul fronte amoroso la vostra relazione di coppia procederà bene, con il partner che cercherà di accontentare praticamente ogni vostra richiesta. Cercate solo di non abusare della sua bontà. Se siete single potrebbe anche essere un buon momento per risolvere alcune questioni in famiglia. Voto - 8,5

Leone: dovreste fare un po’ d'attenzione soprattutto nella parte centrale della settimana. La Luna infatti si troverà in opposizione al segno e qualora assumiate un atteggiamento poco piacevole, potreste distruggere tutto ciò che di buono avete fatto nell'ultimo periodo per risalire la china.

Sul fronte sentimentale dunque cercate sempre di dare un motivo al partner di essere fieri di voi stessi. Se siete single e volete trovare l'amore sappiate che dovrete impegnarvi, dunque uscite di più e incontrate nuove persone. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo mostrate coerenza e determinazione e vedrete che presto i risultati arriveranno. Voto - 7

Vergine: l'opposizione di Marte e Venere in quadratura completano un oroscopo non molto entusiasmante per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale dovrete portare tanta pazienza affinché le cose con il partner migliorino, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sarà molto facile infatti creare situazioni tese da cui sarà poi difficile uscirne fuori.

Dunque evitate di innervosirvi per qualunque cosa. Se siete single un atteggiamento più equilibrato vi aiuterà a gestire meglio i vostri sentimenti. Sul fronte lavorativo approfittate delle prime giornate della settimana se volete ricavare qualcosina in più. Voto - 6+

Bilancia: secondo l'oroscopo della settimana, la posizione sfavorevole di Giove e di Mercurio, entrambi in quadratura, potrebbero compromettere le prestazioni lavorative. Dovrete cercare per il momento di accontentarvi di quello che avete adesso ed evitare di puntare più in alto per non rimanere successivamente delusi. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Con Venere e il Sole favorevoli dal segno dei Gemelli, vivrete al meglio la vostra relazione nelle prossime giornate, in particolare il fine settimana si appresta ad essere la parte migliore.

Se siete single ci sarà tanta voglia di innamorarsi, ma assicuratevi che sia amore vero per vivere una storia d'amore profonda. Voto - 7,5

Scorpione: le previsioni astrali sono tutte a vantaggio dei nativi del segno. Sul fronte sentimentale sarà un periodo importante per capire da che parte sta andando la vostra relazione di coppia, e se necessario prendere le giuste decisioni per migliorare ulteriormente l'intesa che scorre nella vostra storia d'amore. Per quanto riguarda i cuori solitari se per il momento non avete nessuno da amare, presto avrete le opportunità di fare nuovi incontri e conoscere persone che presto entreranno a far parte del vostro cuore. Sul fronte lavorativo si avvicina un bel periodo per voi nativi del segno, ricco di impegni e di guadagni, ma soprattutto con gradite sorprese e soddisfazioni che vi faranno fare notevoli passi in avanti.

Voto - 8

Sagittario: continua per voi un periodo piuttosto complicato per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della settimana. Ciò nonostante sono in arrivo alcuni cambiamenti che presto potrebbero migliorare la situazione. Tutto quello che dovrete fare sarà continuare a resistere e non mollare. In amore qualora ancora non ci sia alchimia tra voi e il partner, provate a fare qualcosa che possa renderla felice. In alternativa, qualora la situazione sia peggiore, aspettate con calma periodi migliori. Se siete single l'oroscopo vi consiglia di preferire la compagnia degli amici a quella di persone che non gradiscono la vostra presenza. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Saturno favorevole vi darà una mano a portare a termine le vostre mansioni, anche se dovrete faticare un po’.

Voto - 6+

Capricorno: una magnifica Luna piena si troverà in congiunzione al segno, secondo l'oroscopo della prossima settimana, tra le giornate di lunedì e le prime ore di martedì. Con questo cielo la vostra relazione di coppia procederà brillantemente, con un'intesa di coppia stupefacente che vi regalerà momenti indimenticabili, soprattutto se siete nati nella terza decade. I cuori solitari avranno modo di riflettere sulla loro situazione attuale e capire se è arrivato il momento di impegnarsi in una nuova relazione. Per quanto riguarda il settore professionale attenzione a Mercurio in opposizione. Infatti, nonostante avete Giove dalla vostra parte, potrebbe capitare di incorrere in alcuni imprevisti, che possono in qualche modo rallentare lo svolgimento delle vostre mansioni.

Voto - 7+

Acquario: anche questa settimana potrete contare sul sostegno di Venere e del Sole in trigono dal segno dei Gemelli, che esalterà la vostra relazione di coppia, portandola ai massimi livelli. Approfittate inoltre della Luna in congiunzione nella parte della settimana, per fare qualcosa che il partner possa gradire. Non necessariamente dovrete fare qualcosa di complicato. A volte la semplicità sarà più che sufficiente. Se siete single e siete un po’ timidi, chiedete il sostegno degli amici se volete conoscere la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare delle belle notizie anche in prospettiva. Voto - 9

Pesci: oroscopo della settimana che porterà belle notizie, con la Luna che entrerà nel segno tra venerdì e sabato.

Sul fronte amoroso saprete gestire molto bene la vostra storia d'amore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Non risparmiatevi dunque di mettere in mostra i sentimenti, ma soprattutto se c'è qualcosa che vorrete chiarire, non esitate a farlo. Se siete single potrebbero esserci delle questioni da risolvere al più presto. Sul fronte lavorativo potrete contare su Mercurio in trigono dal segno dei Pesci, e su Giove in sestile dal segno del Capricorno per raggiungere gli obiettivi, soprattutto se si tratteranno di mansioni individuali. Voto - 7,5