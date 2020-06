Sabato 27 giugno 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna sostare in Vergine, mentre il Sole e Mercurio transiteranno nel domicilio del Cancro. Giove assieme a Plutone rimarranno stabili nell'orbita del Capricorno, così come Saturno proseguirà il moto in Acquario. In ultimo, Marte e Nettuno continueranno la sosta in Pesci come Urano che permarrà nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Bilancia e Scorpione.

Sul podio

1° posto Vergine: incontri. Le nuove conoscenze che i nativi faranno nel primo giorno del weekend avranno ottime chance di rivelarsi intriganti sotto il profilo amoroso, tanto che alcune tra queste potrebbero trasformarsi in dolci ed appassionanti flirt d'inizio estate.

2° posto Toro: dinamici. Sabato dove i nati Toro saranno, con ogni probabilità, pervasi da un'insolita dinamicità che li catapulterà, grazie a Marte al giro di boa nel segno dei Pesci ed a Venere d'Aria, tra spensierate serate amicale e romantiche cene amorose.

3° posto Pesci: loquaci. Con Mercurio e Marte nel loro Elemento i nativi potranno volgere ogni dialogo a loro favore, e ciò andrà sfruttato a dovere specialmente nelle faccende di cuore, in modo da appianare le ruggini dei giorni addietro.

I mezzani

4° posto Gemelli: arrivisti. Lo sfavillante trigono che Venere formerà con Saturno nella loro decima casa potrebbe stimolare la voglia dei nativi di scalare le posizioni gerarchiche aziendali.

Urano e Giove, però, non saranno presumibilmente d'accordo facendo diminuire, seppur di poco, il loro entusiasmo a riguardo.

5° posto Acquario: schietti. 24 ore in cui i nativi potrebbero mettere in campo una schiettezza senza eguali, specialmente sul versante professionale, dove spiattelleranno le loro perplessità senza alcuna remore.

6° posto Capricorno: talent scout. Giornata stancante ma favorevole quella che si prospetta per i nati Capricorno, sopratutto per chi tra loro è a capo di un team professionale, in quanto avrà ottime chance di trovare una nuova figura lavorativa dalle doti eccelse.

7° posto Leone: taciturni. Bisognerà che i nati del segno attendano ancora un giorno prima che il vero e proprio rinnovamento abbia inizio.

Intanto in queste ore potranno starsene silenziosi a osservare persone e situazioni, attendendo Marte di Fuoco che farà il suo trionfale ingresso la domenica.

8° posto Sagittario: perplessi. Sebbene sul fronte lavorativo i rapporti coi colleghi paiano divenire più sereni, sarà nel focolare domestico che i nativi potrebbero stranirsi dal comportamento ambiguo del partner. Esternare il proprio malcontento, però, risulterà controproducente.

9° posto Ariete: spossati. Il bottino energetico in casa Ariete risulterà scarno, tanto che molti tra loro opteranno per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, dedicando del tempo esclusivamente a loro stessi.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: amore flop.

Riuscire ad andare d'accordo con il partner potrebbe rivelarsi un'ardua impresa per i nati del segno che, per evitare di inasprire ulteriormente il rapporto, dovrebbero ingoiare qualche rospo rinviando eventuali chiarimenti in merito.

11° posto Bilancia: pensierosi. La giornata dei nativi parrà uggiosa sul fronte umorale, malgrado il parterre planetario risulterà pressoché neutrale, e la motivazione sarà da ricercarsi nelle scelte fatte in precedenza che li renderà oltremodo pensierosi.

12° posto Cancro: stress. Il Sole formerà un doppio sestile con Luna e Urano e ciò dovrebbe mettere sotto i riflettori i nativi sul fronte lavorativo, dove alcuni colleghi pigri delegheranno loro le incombenze più complicate.

Sarà bene dimostrare fermezza e rifiutare categoricamente tali mansioni supplementari, in caso contrario lo stress potrebbe far capolino.