L'Oroscopo di domani 27 giugno, è pronto a togliere il velo dalle previsioni zodiacali di sabato. In analisi in questo contesto il primo giorno di weekend, valutato dal punto di vista dell'amore, del lavoro e della salute, Ovviamente il tutto messo in relazione con i primi sei segni dello zodiaco. Dunque occhi puntati sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A fronte di quanto appena espresso la domanda alla quale rispondere è la seguente: quali saranno i segni baciati dalla fortuna questo sabato? Ebbene, sicuramente ad avere ottime chance di superare indenni il periodo saranno di certo i Gemelli favoriti nel weekend da Venere e quelli della Vergine, sostenuti dalla Luna nel segno (l'Astro della Terra passerà in Bilancia alle 22:30 di sabato).

Ambedue i predetti simboli astrali quindi sono stati meritatamente valutati in giornata a cinque stelle. Si prevede altresì un buon weekend per coloro dell'Ariete e del Leone. Invece, tutt'altro che promettente il periodo, secondo quanto messo in evidenza dall'oroscopo di domani 27 giugno, per coloro appartenenti a Cancro e Ariete.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni astrologiche quotidiane segno per segno.

Classifica stelline 27 giugno

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su sentimenti, attività lavorative e stato salutare, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina zodiacale. Dunque in osservazione il filotto compreso dall'Ariete alla Vergine.

Vediamo quindi di analizzare insieme la situazione generale in modo da sapere in anticipo cosa riserverà d'interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli astrali più o meno esenti da negatività. Curiosi di dare un nome e un volto a coloro valutati più o meno fortunati in questo finale di settimana?

In questo caso a dare risposte efficaci sarà come al solito la nostra classifica stelline quotidiana, nel frangente impostata sulla giornata di sabato 27 giugno 2020. Indubbiamente a nostro favore giocano un ruolo fondamentale le effemeridi sul periodo: la scaletta con le stelle indicanti la qualità della giornata in esame risulta essere la sintesi della situazione astrale di competenza dei vari simboli zodiacali.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Toro;

★★: Cancro.

Previsioni del giorno 27 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. Si preannuncia una giornata probabilmente in linea con la solita routine. Comunque dovrebbe andare abbastanza bene in quanto a positività la parte riguardante i rapporti affettivi, regalando a questa parte della settimana discrete opportunità su cui puntare. Amore in linea con buone prospettive, secondo l'oroscopo di domani per il segno dell'Ariete: una novità o la concretizzazione di un progetto vi faranno sentire sicuramente meglio. Vivere senza amore per voi è impossibile, lo capirete ancora di più nel corso della serata, quando lui/lei vi riempirà di coccole.

Single, instaurerete con una relazione con una persona di vostro interesse: potrebbe rivelarsi sincera e portare tanta gioia in futuro. Venere poi, sicuramente stuzzicherà la vostra voglia di intimità permettendovi di giungere all'appagamento totale dei sensi, ovviamente con questo nuovo amore. Nel lavoro è il momento giusto per sistemare quello che non funziona. Avrete energie da impiegare nelle battaglie quotidiane e potrete recuperare tutto il tempo che avete perso. Salute: sgranchitevi le gambe! Se poi non vi sentite affatto dei maratoneti, almeno fatevi una passeggiata al parco, vi sentirete subito meglio.

Frase del giorno : "Saggio è colui che si contenta dello spettacolo del mondo." (Erich Fromm).

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★.

Il prossimo sabato sarà decisamente un poco strano, cadenzato a tratti da alti e bassi. Comunque nel complesso il periodo è da considerare come "sottotono", quindi massima accortezza nel fare o nel disfare cose e situazioni. In amore, la Luna opposta a Marte e Nettuno, per voi speculare negativa al 85%, promette borbottii o rimbrotti. L'umore andrà su è giù e l'intesa con la persona amata non procederà nella direzione sperata. Tranquilli, l'atmosfera potrebbe ritornare finalmente serena nel pomeriggio ed in prima serata. In coppia un'intuizione folgorante vi consentirà di risolvere una faccenda famigliare, riportando la tranquilla armonia tra i componenti. Single, in amore vi sentirete confusi da emozioni inafferrabili e il disorientamento potrà portare qualcuno fuori strada.

Stanchi dopo le battaglie dei giorni scorsi, questo weekend tutto sembrerà tornare come prima. Con l'ansia di trovare le soluzioni giuste ai problemi del momento, riuscirete a tirare finalmente quell'agognato sospiro di sollievo. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero invita a rispettare le scadenze. Qualche nativo potrebbe essere obbligato a fare i soliti salti mortali... Gli ostacoli da superare non mancheranno ed anche i quattrini potrebbero andarci di mezzo. La salute, visti i recenti stress invoglia al relax, ovviamente senza pretendere troppo dalle circostanze. Continuando con il ritmo di questi ultimi giorni vi sfinirete.

Frase del giorno : "In ogni istante della nostra vita siamo ciò che saremo non meno di ciò che siamo stati." (Oscar Wilde).

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★.

Si prevede un ottimo weekend per voi nativi. Dunque una giornata perfetta da mettere in conto, sia per quanto riguarda i sentimenti che in gran parte delle attività che andrete a svolgere nel periodo. In amore, la prima parte della giornata sarà echeggiante, grazie a Venere nel segno, amica quanto basta. Approfittatene per mettere a segno alcuni dei vostri progetti, ma anche per ravvivare in qualche modo l'intesa con la persona amata: ultimamente come sapete ha perso un po' di smalto e calata nell'intensità. Single, godrete di transiti planetari favorevoli. Saprete sfoderare un'abilità di persuasione eccezionale, il che significherà che saprete, con sottile abilità, tirare tutti dalla vostra parte.

Indurre chiunque a pensarla come voi non sarà un problema. Nel lavoro infine, la comunicazione sarà davvero importante. Infatti, grazie al dialogo, migliorerete il rapporto con i colleghi e con i superiori. Per la salute, diciamo che sarete veramente felici e sereni, forse perché non avete alcun pensiero negativo per la testa. Approfittate di questo momento, per rilassarvi.

Frase del giorno : "Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico." (Oscar Wilde).

L'oroscopo di sabato 27 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. La giornata non si prevede buona, soprattutto per chi avesse intenzione di mettere in campo cose nuove.

Infatti il periodo è previsto sotto pressione da dissonanze astrali negative, fonte dei vostri problemi. A dare problemi Luna e Marte, nel frangente entrambi speculari negativi al 95%, tra di loro in pessima opposizione. In amore, l'oroscopo sulla giornata di sabato invita a stare in campana: se state organizzando qualcosa da fare in futuro, tipo la vacanza da trascorrere con la persona amata, assicuratevi di aver compreso fino in fondo le sue esigenze. Con la Luna nemica del segno, la situazione sentimentale non sarà delle migliori, quindi da evitare decisioni arbitrarie. Sarebbe giusto prendere in mano la situazione invitando a partecipare anche il partner, se eventualmente ci fossero scelte da fare.

Single, evitate di agire d'istinto in campo affettivo. Le stelle in questo periodo vi rendono impulsivi e questo atteggiamento non è sempre vantaggioso per voi. Il lavoro intanto rischia di accumularsi giorno dopo giorno. Tale situazione vi indurrà a chiedere aiuto ai vostri colleghi, magari per finire ciò che da soli non sarete in grado di concludere. Salute: mettete un freno, prendetevi un po' di relax per non rischiare di essere preda di disturbi da stress.

Frase del giorno : "Morire è tremendo, ma l’idea di morire senza aver vissuto è insopportabile." (Erich Fromm).

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Un generoso weekend tutto da vivere per voi del Leone. La giornata di fine settimana in alcuni casi non partirà proprio secondo le attese.

Però, pensandoci bene, forse è meglio così visto che sotto di voi tanti altri segni stanno messi sicuramente peggio. In amore, l'oroscopo di sabato a chi è in coppia prevede un'impellente bisogno di comunicare, ad ampio raggio, con la persona amata. Scambiare idee o opinioni, magari per consolidare ancora di più il vostro già solido rapporto. Single, buone opportunità si prevedono per molti di voi in campo sentimentale, ma soltanto se puntate su storie vere, importanti e durature, altrimenti andrete incontro alle solite "avventurette" mordi e fuggi. Nel campo lavorativo, pur essendo animati da intraprendenza, lucidità mentale e grinta davvero notevoli, non aspettatavi grandi risultati in questo giorno.

La situazione si manterrà piuttosto stabile, tuttavia le iniziative che prenderete in questo periodo daranno si dei buoni frutti, ma solo in un prossimo futuro. Riguardo la salute, se vi sentite leggermente ansiosi, meglio per voi fare una passeggiata all'aria aperta. Servirà per alleviare la tensione e ricaricare buone energie.

Frase del giorno : "La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a 80 anni e gradualmente ci avvicinassimo ai 18." (Mark Twain).

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. Partirà proprio benissimo questo vostro sabato di fine settimana, prolungandosi positivamente anche nel resto del periodo. Diciamo pure che le stelle esalteranno tantissimo il livello di comunicazione e la buona intesa con le persone del vostro giro, agevolando soprattutto eventuali situazioni critiche. In campo sentimentale, l'oroscopo del giorno per questo sabato 27 giugno indica che potrete finalmente aggiungere sfumature interessanti alla vostra intesa di coppia. Il cielo addolcirà eventuali vostre asperità caratteriali, rendendovi sensibili alle manifestazioni affettive della dolce metà. Avrete voglia di coccole, il buon senso e la pazienza vi aiuteranno a comunicare finalmente con il partner. Single, giornata ricca di incontri e di novità (si spera). Avrete finalmente anche l'occasione di realizzare tutto ciò che per vari motivi avete di recente lasciato in sospeso. Nel lavoro, vi stupirete di come evolveranno in certi casi le situazioni: potreste riscuotere ovunque positivi consensi. Alcuni affari altresì volgeranno secondo le migliori aspettative, facendo salire alle stelle la vostra immagine sociale ed il vostro prestigio. Salute: il buonumore vi farà sembrare ancora più belli di quello che già siete. Una svecchiata al guardaroba non farebbe sicuramente male, anzi.

Frase del giorno : "Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna." (Coco Chanel).

