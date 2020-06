Durante quest'ultimo fine settimana di giugno Marte entra in Ariete, portando buone novità all'interno della sfera lavorativa. Gli influssi del pianeta proteggono anche i Pesci, che per quanto riguarda la sfera professionale possono riscuotere belle soddisfazioni. Capricorno, meglio l'amore. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del weekend, sabato 27 e domenica 28 giugno 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend, 27 e 28 giugno 2020, da Ariete a Pesci

Ariete: le prossime 48 ore si rivelano positive per il segno. Sono giornate di grande energia e divertimento, ideali per organizzare qualcosa con gli amici o una gita di famiglia.

Domenica 28 Marte arriva nel segno, portando grandi novità alla sfera lavorativa.

Toro: weekend romantico e passionale per il segno, che una volta chiariti i contrasti delle giornate precedenti, può dedicarsi con serenità al partner e alla famiglia. Anche gli incontri sono favoriti per i single. Domenica di riposo.

Gemelli: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire due giornate interessanti per il segno. È un buon momento per il fisico, ideale per iniziare dei trattamenti o una dieta. L’amore ricopre un ruolo centrale e anche gli incontri sono favoriti. Marte in Ariete vi protegge, soprattutto nel lavoro.

Cancro: la giornata di sabato 28 giugno si rivela vantaggiosa per il segno, che in particolare per quanto riguarda l’ambito professionale, può riscuotere ottimi risultati.

Domenica Marte in opposizione potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote.

Leone: il weekend inizia con delle questioni di cui occuparsi, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Domenica 28 giugno Marte in ottima posizione porta energia e vitalità. Bene i rapporti con gli altri.

Vergine: Il consiglio delle stelle per questo fine settimana è quello di concedere un po’ di riposo al corpo e alla mente.

Meglio dunque evitare gli sport e le situazioni stressanti, così come la nascita di nuove polemiche in amore in famiglia.

Bilancia: l'oroscopo di sabato 27 e domenica 28 giugno lascia presagire 48 ore positive per il segno che potrà prendere in mano le redini della propria vita e cambiare alcune situazioni ambigue o che creano disagio.

Marte in ariete aiuta a tal fine.

Scorpione: l'oroscopo del weekend lascia presagire due giornate interessanti soprattutto dal punto di vista sentimentale. Gli astri favoriscono l’incontro è potere con le lezioni che nascono in questo periodo. Chi vive in coppia riscopre la passione e grazie anche a Martina ariete.

Sagittario: l’oroscopo del fine settimana consiglia prudenza ai nativi del segno che soprattutto per quanto riguarda il cibo dovrebbero un po’ limitarsi e curare alcune abitudini. Marte sensuale favorisce i rapporti di coppia aiuta il singolo alla ricerca dell’anima gemella.

Capricorno: il fine settimana inizia con un buon recupero in ambito sentimentale dove si potranno chiarire le incomprensioni e riscoprire la passione.

Marte conto durante la giornata di domenica 28 giugno potrebbe creare qualche partita dal punto di vista fisico, meglio concedersi un po’ di riposo.

Acquario: gli influssi vantaggiosi di Marte aiutano il segno a recuperare, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Qualcuno potrebbe notare un miglioramento dal punto di vista fisico, tuttavia le stelle consigliano di non abusare dell’energia ritrovate. In famiglia così come in amore c’è serenità e armonia, al contrario meglio essere prudenti dal punto di vista economico.

Pesci: l’oroscopo di sabato 27 e domenica 28 giugno mostra una giornata sottotono dal punto di vista fisico. Qualcuno potrebbe causare dei malesseri, meglio sottoporsi ad un controllo medico.

Bene l’amore, Marte in Ariete vi protegge dal punto di vista pratico e professionale.