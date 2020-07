L'oroscopo del 15 luglio è pronto a rivelare quali sono i segni dello zodiaco più protetti dalle stelle in questo periodo. Le previsioni astrologiche di questo mercoledì segnalano un Ariete alle prese con qualche incognita e una Vergine apatica. Per maggiori dettagli, analizzate attentamente le seguenti predizioni zodiacali dedicate a tutti i simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Qualche incognita vi fa compagnia in questa giornata di mercoledì, il vostro cielo astrale minaccia qualche tempesta, attenzione. Siete delle persone un po’ difficili da gestire e potreste anche rovinare un rapporto a causa della vostra instabilità.

Per i partner più giovani non è facile starvi accanto e hanno difficoltà a gestire il vostro umore ballerino. Anche dal punto professionale i rapporti con i colleghi intollerabili potrebbero esaurirsi.

Toro – Attenzione alla gelosia che potrebbe saltare fuori in questo mercoledì. La vostra poca lucidità potrebbe causare un incidente di percorso, che poi difficilmente dimenticherete. Prendete coraggio e smettete di frequentare persone che in passato vi hanno fatto soffrire molto. Il feeling con il vostro partner d’amore si sta esaurendo, forse non avete più voglia di fare progetti con quest’ultimo. Intanto, pensate a come migliorare i vostri affari a mandare avanti i vostri progetti più ambiziosi.

Gemelli – Questa giornata la passione è sporadica. Alcuni di voi non sentono la necessità di smancerie e romanticismo, perché preferiscono dimostrare affetto con i fatti e non con le parole. Tuttavia, cercate di non spaventare troppo le persone che hanno un po’ di difficoltà a comprendere i vostri punti di vista, le vostre opinioni.

Avete bisogno di un rinnovamento, almeno dal punto di vista professionale. Vivere sempre le stesse abitudini non fa bene al vostro umore.

Cancro – Nessun cambiamento in campo sentimentale, quindi se vi piace una persona continuerà a piacervi, e se non avete trovato il coraggio di chiederle di uscire non lo farete mai.

Se questa persona partirà per le vacanze, vi troverete con un pugno di mosche in mano poiché non avete fatto in tempo neppure a salutarla. Il campo lavorativo offre qualche novità interessante, forse il vostro superiore ha qualcosa da dirvi sul vostro operato.

Previsioni di mercoledì 15 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Questa giornata causa qualche discussione animata, qualcuno vi fa notare che avete uno strano modo di vestire o un comportamento molto strambo. La verità è che vi piace sentirvi più sbarazzini mentre il partner o un familiare vorrebbe tenervi legati a un ruolo che non vi si addice. L'oroscopo consiglia di non riprendere discorsi vecchi, poiché potreste passare dalla parte del torto.

Evitate ripicche e giochini senza senso. In campo lavorativo avete buone capacità di rinnovarvi e le vostre scelte sono tutte azzeccate.

Vergine – L’inizio della giornata potrebbe essere pieno di sole tra voi e il partner, ma poi giungerà un cielo nuvoloso che scombussolerà la vostra relazione. Non si tratta di gelosia ma di apatia che spesso logora un rapporto affettivo. Se avvertite freddo e gelo nel vostro amore, non è un buon segno, forse è meglio trovare un rimedio efficace. L'apatia capita anche in campo lavorativo, ciò che conta è sapersi riprendere nel momento giusto.

Bilancia – Se siete in crisi con l’attuale partner, state già pensando di tuffarvi in una nuova avventura amorosa. Probabilmente avete già organizzato le vacanze con i vostri amici o con la vostra famiglia d’origine, magari sperate di dimenticare il vecchio amore e di lasciarvi travolgere da una passione estiva.

Secondo l’Oroscopo questa è una pessima strategia. In campo lavorativo siete gratificati dai vostri superiori, ma non aspettatevi ricompense economiche.

Scorpione – In questo periodo avete superato quasi tutti i problemi legati agli affari di cuore e di famiglia. Il merito non è tutto vostro ma anche del partner che crede molto nel vostro rapporto d’amore. Ci sono delle questioni che riguardano i figli da risolvere, ma sapete benissimo che il dialogo e lo scambio pacifico di opinioni sono le soluzioni migliori per rafforzare la relazione genitori-figli. Qualche problema di ordine finanziario vi distoglie dai vostri obiettivi di carriera.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa giornata di mercoledì sembra andare a gonfie vele.

Il buon influsso delle stelle vi porta a essere più coinvolgente nell'intimità e di essere liberi di esprimere i vostri punti di vista. Inoltre, cercate di mantenere un buon equilibrio per tutta l’estate. Non siate superficiali in alcune scelte contrattuali, controllate prima di tutto le credenziali delle persone che collaborano con voi. Non mettete il vostro denaro in mano a persone sbagliate.

Capricorno – In questa giornata dovete mantenere i vostri propositi fermi e saldi, di certo non potete mancare la promessa fatta tempo fa al vostro partner, quando in un momento di slancio avete parlato di un progetto importante. Se siete single e avete capito che volete qualcuno al vostro fianco, dovete darvi da fare.

Se in campo professionale c’è qualcosa che non va, rimediate! Non siate avventati nelle scelte che dovete compiere e diffidate degli adulatori.

Acquario – L’amore è intrigante per voi nati sotto il segno dell’Acquario, ma non proprio per tutti. Solo chi ha il cuore libero può divertirsi in tutte le occasioni e non sentirsi oppresso da nessuna zavorra. Le coppie in crisi devono osare di più, se vogliono salvare il rapporto. In caso contrario, l’oroscopo suggerisce di cambiare completamente strada o di fermarvi in tempo, prima di rovinare qualcosa che è costata tanto sacrificio. Cercate di non ingigantire le liti con i colleghi, potreste perdere la loro stima. Potreste staccare la spina per qualche giorno e andare in vacanza.

Pesci – Giornata all'insegna della pigrizia. Questo è molto penalizzante dal punto di vista affettivo. La persona che vi sta accanto potrebbe interpretare il vostro atteggiamento pigro in modo errato, anche se non avete fatto nulla di male. Il vostro modo trascurato di parlare potrebbe creare dissidi. In campo professionale, avete quasi voglia di mandare all'aria i vostri piani e tutti i vostri sforzi. In effetti, ultimamente vi siete applicati poco e per questo i risultati ottenuti non sono tanto soddisfacenti.