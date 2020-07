Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali e l'oroscopo del 13 luglio è pronto per essere consultato da chiunque. Questa settimana parte in maniera rilassante per i nati sotto il segno dell'Ariete. Per il Cancro, invece, inizia con qualche difficoltà nella sfera sentimentale. Di seguito, l'astrologia di questa giornata di lunedì e le previsioni degli astri relative ai 12 simboli dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana parte in maniera rilassante, potete finalmente dedicarvi di più ai vostri affari di cuore. Le coppie che hanno dei dubbi sentimentali o di qualsiasi tipo, devono sfruttare queste 24 ore per fare chiarezza, solo così si può ritrovare la complicità di una volta.

Toro – Anche se è lunedì, l’entusiasmo non vi manca. In coppia non manca l’allegria e la positività. Se siete single non lasciatevi sfuggire l’occasione di fare un incontro memorabile. Il vostro modo energico di esporre i vostri progetti raccoglie l’approvazione anche dai colleghi poco disponibili nei vostri confronti.

Gemelli – Siete sulla buona strada per costruire qualcosa di solido e duraturo, quindi approfittate della bontà delle stelle. Prossimamente potrebbero arrivare delle novità che, però, saranno poco gradite. Nella gestione delle vostre finanze dovete essere abbastanza cauti. La prudenza non è mai troppa quando si tratta di prendere una decisione che riguarda il vostro futuro. Prima di investire in un sogno o in un progetto che vi è stato proposto, pensateci molte volte.

Cancro – Questa settimana inizia con qualche difficoltà nel campo sentimentale. Cercate di essere molto prudenti, sia quando rivelate le vostre sensazioni e sia quando gli altri rivelano le loro. Valutate bene ogni minimo particolare, se non volete prendere una cantonata. La gelosia è il vostro tallone di Achille, quindi essere prudenti salva il vostro cuore.

Previsioni di lunedì 13 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Giornata interessante per la vostra vita amorosa. Grazie al vostro istinto passionale e forte, potete vivere momenti molto intensi. Certo, i sentimenti sono molto complessi per alcuni di voi, e vorrebbero che tutto fosse più facile. Delle volte, però, è meglio prendere tutto alla leggera, si soffre di meno.

Cercate di tenere a bada il vostro nervosismo, e se non siete in grado di mantenere un contengo adeguato, mantenete le distanze.

Vergine – Se la situazione lavorativa è bloccata, l'oroscopo consiglia vivamente di non insistere nello stesso progetto che non vuole partire. Meglio cambiare musica e stabilire nuovi contatti. Evitate di comportarvi in maniera infantile, poiché la persona che vi sta a fianco ha bisogno di certezze e di una spalla forte su cui poggiarsi.

Bilancia – Nonostante il periodo si presenti molto favorevole, dovete fare i conti con i vostri capricci, che spesso sono la causa del vostro cambiamento di umore. Abbiate più pazienza e fiducia nel destino, ma soprattutto cercate di trovare un equilibrio tra voi e le persone che vi stanno attorno.

Scorpione – Se vivete due storie contemporaneamente, dovete fare la vostra scelta altrimenti non la passerete liscia. Visto che non siete al top dell’umore, potreste facilmente lasciarvi sfuggire una parola di troppo o far capire qualcosa, quindi se volete evitare la vergogna e l’imbarazzo, fate la vostra scelta definitiva. Avere il piede in due staffe non vi fa onore.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo inizio settimana avete una grande voglia di coccole e di cenette romantiche, che di solito non sono all'ordine del giorno ma che vorreste a tutti i costi in questa giornata assolata. State attenti al buonsenso, in questo periodo agire in modo sconsiderato potrebbe costarvi caro.

Capricorno – Anche se avete qualche pianeta capriccioso nel vostro cielo astrale, riuscirete a tenergli testa. Se siete decisi a vivere al meglio il vostro lato sentimentale, nessuno oserà ostacolarvi. Dovete, ovviamente, essere più determinati che mai, se volete raggiungere un obiettivo. In campo lavorativo siete un punto di riferimento per i vostri collaboratori, dipendenti o colleghi.

Acquario – In questa giornata di lunedì le coppie più affiatate vivono momenti passionali e densi di complicità. Avete anche quella sensazione di non essere mai andati così d’accordo come in questo periodo. Effettivamente scontri e litigi si riducono notevolmente, giorno dopo giorno. La tranquillità vi permette di affrontare tutto con più flessibilità mentale.

Pesci – Se siete a caccia di divertimento e di avventure, non resterete delusi. Certo, non potete attendervi grandi amori ma sicuramente avete di che parlare per un bel po' con gli amici e, male che vada, avete conosciuto una persona che lascerà una traccia indelebile nella vostra vita. La salute procede bene, l’energia non vi manca, per cui non avete scuse nel momento in cui cadete vittima della pigrizia.