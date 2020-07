Anche questa settimana di luglio sta per giungere al termine, lasciando spazio al quarto e ultimo weekend del mese. Un fine settimana che sopraggiunge con un oroscopo pieno di novità. Alcuni tra i dodici segni zodiacali potranno godere di giornate decisamente positive, come nel caso del Toro e dello Scorpione, in grado finalmente di raggiungere la serenità interiore tanto ricercata. I nati sotto al segno dei Pesci, contrariamente alle aspettative, dovranno fare i conti con lo stress accumulato durante le giornate precedenti, mentre i Gemelli potranno attendere l'arrivo di notizie positive: le attese verranno sicuramente ripagate e molte situazioni ingarbugliate riusciranno finalmente a districare ogni singolo nodo.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - Venere influenzerà positivamente le prossime giornate, aiutando i nati sotto al segno dell'Ariete ad affrontare le difficoltà che si presenteranno lungo il cammino. I sentimenti sembreranno amplificati e si potrà finalmente dimostrare il proprio affetto alle persone care.

Toro - come già anticipato, secondo l'oroscopo di questo quarto weekend del mese di luglio, il Toro verrà invaso da una positività non indifferente che gli permetterà di affrontare ogni tipologia di situazione a testa alta e senza troppe pretese. I problemi sembreranno non esistere minimamente e quasi nessuno potrà rovinare questo periodo.

Gemelli - buone notizie in arrivo per il segno dei Gemelli. Chi attendeva ormai da tempo l'arrivo di una risposta, sia in ambito lavorativo che affettivo e relazionale, adesso potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e smettere di aspettare. Qualche piccola incomprensione potrebbe nascere con il partner, ma nulla di irrisolvibile.

Cancro - attenzione alle nuove occasioni che potrebbero presentarsi lungo il cammino. Alcune di queste porteranno, quasi con sicurezza, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, mentre altre condurranno il Cancro in un baratro dal quale risulterà difficoltoso uscirne. Meglio ponderare con attenzione sulle decisioni da prendere.

Leone - nuove energie accompagneranno questo segno zodiacale durante tutta la settimana, giungendo fino al weekend. Anche la giornata di Domenica, dopo un meritato riposo, potrà essere goduta al meglio e senza apparenti intoppi. Chi deve superare qualche ostacolo non indifferente potrà contare su di una mano amica.

Vergine - il fine settimana porterà di certo alcune risposte sulla vita di coppia, ma non allontanerà quelle che potrebbero essere discussioni nate per futili motivi. Con il partner sembrerà non esserci più quella "telepatia" iniziale, ma non per questo l'intera relazione sarà da considerarsi ormai persa. Un pizzico di pepe non guasta quasi mai.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - giornate decisamente romantiche per i nati sotto al segno della Bilancia.

L'oroscopo prevede un fine settimana non solo pregno di energia, ma ammaliante ed in grado di portare serenità e dolcezza all'interno della vita di coppia. Meglio godersi queste giornate senza pensarci due volte.

Scorpione - anche per il segno dello Scorpione, così come accade per il Toro, il weekend in arrivo sarà tra i più sereni di tutto il mese. La sfera sentimentale non subisce scossoni di nessun genere e la relazione con il partner sembra andare proprio per il verso giusto. Attenzione però a non esagerare.

Sagittario - qualche piccolo battibecco sul lavoro potrebbe causare un accumulo di stress non indifferente. Se non fosse per le energie ricaricate ed accumulate durante l'intera settimana, riuscire a resistere ai colpi in rapido avvicinamento risulterebbe una missione a dir poco impossibile.

Le difficoltà vanno affrontate di petto ed a testa alta, ragionando su ogni possibile risposta.

Capricorno - ogni azione intrapresa ed ogni scelta potrebbero portare in una direzione non propriamente gradita. Ogni mossa sembrerà quella sbagliata e farà scaturire una sensazione di malessere da non prendere assolutamente alla leggera. Tutto questo a causa di alcuni astri, come la Luna, che hanno deciso di opporsi a questo segno zodiacale.

Acquario - anche l'Acquario si ritroverà ad affrontare un weekend difficile, proprio a causa dell'opposizione di molti astri. Stringere i denti e fare finta di non sentire alcune provocazioni potrebbe essere l'unica soluzione possibile per non danneggiare in maniera irreparabile un rapporto, lavorativo o sentimentale che sia.

Pesci - chi ha deciso di inseguire una strada nuova ha sicuramente preso la decisione migliore. Una scelta difficile e ben ponderata che porterà ad avvicinarsi con maggiore facilità a quelli che sono i propri obiettivi. Attenzione però a non peccare di egoismo, o tutto potrebbe ritorcersi contro. In questi giorni ci potrebbe essere un po' troppo stress.