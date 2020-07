Nell'oroscopo della giornata di sabato 4 luglio, i nativi della Vergine cercheranno di fare un po’ di ordine all'interno della loro vita sentimentale, mentre l'Ariete potrebbe fare passi avanti e avvicinarsi di più alla persona che ama. Venere in posizione favorevole per la Bilancia aiuterà i nativi del segno a stabilire una maggiore armonia in famiglia e nella propria relazione sentimentale, mentre per l'Acquario le relazioni con gli altri saranno piacevoli e produttive.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 4 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 4 luglio segno per segno

Ariete: inizio fine settimana interessante per i nativi del segno, con Marte in congiunzione al vostro cielo, Venere in sestile dal segno dei Gemelli e ancora qualche ora di Luna in trigono dal segno del Sagittario. Con questo cielo secondo l'oroscopo in amore non avrete problemi e riuscirete a stabilire una buona intesa con l'anima gemella. Potreste anche decidere di programmare una piccola vacanza e divertirvi un po’, unico neo sarà il Sole in quadratura dal segno del Cancro, ma in ogni caso nulla di drammatico. Se siete single forse potrebbero essere gli altri a essere interessati a voi. Nel lavoro sarete concentrati su dei progetti e vi darete da fare per non rimanere indietro.

Voto - 8,5

Toro: oroscopo di sabato discreto per i nativi del segno, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Qualche discussione con il partner può anche capitare, ciò nonostante se voi peggiorate la situazione, magari dicendo qualcosa che non dovete dire, non aspettatevi che il partner non si arrabbi.

Se siete single provate un approccio diverso per conquistare la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Giove favorevole v'illumina la strada e vi porterà al successo, qualora siate disposti a impegnarvi. Voto - 6,5

Gemelli: ottimo periodo per i nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato, grazie a una splendida Venere in congiunzione al vostro cielo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale diffondete amore con passione e convinzione, quindi sarà facile riuscire a conquistare la vostra anima gemella con il vostro modo di fare. Se siete single la compagnia di una persona in particolare potrebbe significare tutto per voi. Sul posto di lavoro il periodo si presenterà molto buono, e la cosa vi metterà fin da subito di buon umore. Voto - 8+

Cancro: giornata di sabato discreto per i nativi del segno. Se da una parte avrete il Sole e Mercurio in congiunzione al vostro cielo, dall'altra ci sarà la Luna in opposizione ancora per qualche ora. Questo significa che nelle prime ore della giornata fareste meglio a non stuzzicare troppo il partner. Fortunatamente la situazione dovrebbe migliorare nella seconda parte della giornata.

Se siete single mostratevi più decisi nella vostra ricerca all'amore. Per quanto riguarda il lavoro in questo periodo fareste meglio a dedicarvi alle faccende personali, lasciando momentaneamente da parte quelle di gruppo. Voto - 7-

Leone: in questa giornata avrete modo di provare tante emozioni secondo l'oroscopo, soprattutto voi single, e soprattutto se nel cuore avete già una persona da amare. Per quanto riguarda le relazioni fisse, Venere in sestile vi garantisce bei momenti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo Marte in trigono dal segno dell'Ariete vi aiuterà ad assumere il giusto approccio con le vostre mansioni, e con un po’ di cura nei dettagli, saprete portarle al successo che meritano.

Voto - 7,5

Vergine: cercherete di fare un po’ di chiarezza nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Nell'ultimo periodo le cose non sono andate spesso come avete previsto, di conseguenza cercare di riparare i vostri errori potrebbe essere un buon inizio. I cuori solitari potrebbero sentirsi un po’ annoiati in questa giornata. Sul fronte lavorativo vi verranno proposti alcuni consigli o strategie per cercare di svolgere meglio il vostro lavoro. Non siate altezzosi e accettateli. Voto - 6,5

Bilancia: con il pianeta favorevole, sarete in grado di stabilire una buona armonia in famiglia oppure all'interno della vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo di sabato.

Organizzare qualcosa di piacevole, oppure dimostrarvi affettuosi nei confronti delle persone che amate, sarà l'approccio giusto per ottenere i risultati sperati. I single invece potrebbero sentire la necessità di confidarsi e manifestare i propri dubbi verso una persona di cui si fidano. Nel lavoro Giove in quadratura potrebbe impedirvi di lavorare per bene, quindi forse un atteggiamento più cauto potrebbe fare al caso vostro. Voto - 7,5

Scorpione: inizio di weekend molto buono per voi nativi del segno, considerato che potrete contare sul Sole e su Mercurio in trigono dal segno del Cancro, oltre alla Luna in sestile dal segno del Capricorno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la seconda parte della giornata si rivelerà la più stimolante per la vostra relazione di coppia, con un affiatamento tra voi e il partner che potrà solo salire.

Se siete single potreste avere le idee chiare su come agire per la persona che amate. Sul fronte lavorativo si avvicina un periodo ricco d'impegni, e dovrete darvi da fare per rimanere al passo con i colleghi. Voto - 8-

Sagittario: giornata così così per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Potrete contare ancora per qualche ora sulla Luna in congiunzione, ma il pianeta Venere in opposizione continua a sfavorirvi. Sul fronte sentimentale l'interazione con il partner potrebbe rivelarsi leggera e piacevole, ma dovrete cercare di mantenerla su questi livelli affinché non cadiate in eventuali litigi. Per quanto riguarda i single il vostro umore potrebbe essere un po’ altalenante. Nel lavoro con Marte favorevole la giornata si rivelerà abbastanza buona, con risultati nella media che renderanno contenti sia voi, che i vostri colleghi.

Voto - 7

Capricorno: oroscopo di sabato positivo per voi nativi del segno, con la Luna che vi terrà compagnia per tutto il weekend, assieme a Giove e Saturno già presenti nel vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vivrete ore di serenità e di spensieratezza che vi faranno dimenticare per un po’ ogni problema tra voi e il partner. I cuori solitari avranno modo di sperimentare cosa significa stare insieme alla persona che amano. Sul fronte lavorativo riuscire a concludere buoni affari in questa giornata sarà motivo di soddisfazione per voi. Voto - 8+

Acquario: con il pianeta Venere in trigono dal segno dei Gemelli, la sfera sentimentale sarà ottima per voi nativi del segno. Le relazioni con il partner, ma anche con nuove conoscenze qualora siate single, si riveleranno piacevoli e produttive, instaurando un ottimo legame che a voi farà veramente piacere.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo in questo periodo sarete in ottima forma, ma non sarà facile riuscire a svolgere bene le vostre mansioni, soprattutto quando non ci saranno le condizioni adatte. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di sabato positivo per i nativi del segno, con la Luna che vi darà una mano dal segno del Capricorno, oltre al Sole e a Mercurio in trigono dal segno del Cancro. Sul fronte amoroso potrete contare su un buon affiatamento di coppia, utile se volete proporre qualcosa di interessante da fare alla vostra anima gemella. Se siete single potreste preferire la compagnia degli amici in questa giornata. Nel lavoro non perdete di vista i vostri obiettivi, e vedrete che li raggiungerete.

Voto - 8