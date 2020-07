Il fine settimana del 4 e del 5 luglio 2020 sarà all'insegna del divertimento per l’Acquario, mentre per l’Ariete ci sarà voglia di evasione. Di seguito le previsioni del primo weekend di luglio per tutti i 12 segni zodiacali.

Ariete libertino, Cancro in ottima forma

Ariete: nel weekend non vorrete sentire il peso delle responsabilità e desidererete sentirvi liberi e senza impegni. Se siete in coppia potrete avere delle incomprensioni con il vostro partner per il vostro spirito troppo libertino.

Toro: i single passeranno un fine settimana ricco di novità. Potreste fare un incontro che vi farà provare emozioni che non sentivate da tanto tempo.

Gemelli: sarete in perfetta armonia con il vostro partner. Se siete in cerca dell’anima gemella, sabato e domenica potrebbero essere le giornate giuste per avere piacevoli novità e conoscere una persona interessante.

Cancro: riflettete bene prima di prendere decisioni in modo impulsivo. Sarete in ottima forma e ne approfitterete per dedicarvi a un po’ di sport. In famiglia vi sentirete capiti.

Leone: vi sentirete delusi da una persona che pensavate fosse amica. Non rimuginate troppo sugli accadimenti. Riordinate le idee e dedicatevi ad attività che possano rilassarvi.

Vergine: grande intesa con il vostro partner. Pianificherete un weekend all'aria aperta, circondati dalle persone care.

Scorpione inquieto, Sagittario dubbioso

Bilancia: mediterete a lungo su come poter risolvere una questione che vi genera preoccupazioni da diversi giorni, ma riuscirete a trovare una via di uscita. I single potrebbero riscoprire emozioni per una vecchia fiamma.

Scorpione: sarete inquieti e nervosi a causa della settimana stressante che avete avuto.

Rimuginerete su un episodio del passato e vorrete prendere in mano la situazione per rimediare.

Sagittario: in amore avrete dei dubbi nel rapporto di coppia e proverete a parlarne con il partner. Non vi sentirete capiti del tutto nel rapporto di coppia.

Capricorno: sarete in armonia con voi stessi e con le persone a voi care.

Trascorrerete un weekend felice, circondato dalle persone care.

Acquario: sarete in ottima forma e, accanto alle persone giuste, riuscirete a far uscire il vostro lato festaiolo. I single potrebbero fare un incontro interessante. Se siete in coppia saranno giornate all'insegna della passione e dell'intesa con il partner.

Pesci: nel weekend sarete energici e avrete buoni propositi per affrontare nel migliore dei modi il primo fine settimana di luglio. Vi circonderete di persone positive e che vi trasmetteranno voglia di organizzare le giornate con tante iniziative. Qualche novità lavorativa all'orizzonte.