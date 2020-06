L'Oroscopo settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2020 è già predisposto per dare soddisfazioni (o delusioni?) agli appassionati di Astrologia. Di seguito approfondiamo il responso delle stelle in merito ai prossimi sette giorni, cadenti nel periodo a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio del mese di luglio per la seconda sestina, composta da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Togliamo pure il velo dal migliore in assoluto, coincidente nel periodo con il segno dello Scorpione (voto 10), tra l'altro il fortunato segno d'Acqua torna prepotentemente alla ribalta delle cronache astrali in quanto "re" incontrastato anche dell'intero zodiaco, primo nella classifica generale.

I sette giorni a venire vedranno l'affermarsi di Sagittario (voto 9) e del Capricorno (voto 8), entrambi sostenuti dai prossimi transiti lunari.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni zodiacali della settimana da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Settimana decisamente impegnativa, specialmente nelle questioni interessanti l'amore, le amicizie e gli affetti in generale. Eventuali problematiche non risolte in precedenza potrebbero subire un inasprimento, generando quasi sicuramente ulteriori contrasti a livello di rapporti interpersonali. Calma, nulla è perduto! Ecco le stelline giornaliere, annotatevi quando agire e quando stare "alla finestra":

★★★★★ lunedì 29 giugno;

★★★★ martedì 30, giovedì 2 e venerdì 3 luglio;

★★★ martedì 1 e sabato 4 luglio;

★★ domenica 5 luglio.

♏ Scorpione: voto 10.

Speciale gran parte del periodo, per non dire tutto, merito soprattutto di una impareggiabile Luna nel segno. In effetti, le sole giornate poco congeniali a progetti o situazioni, comunque non negative secondo le previsioni della settimana, saranno quelle segnate a quattro stelle. A voi il resoconto riepilogativo con le giornate ottime e quelle meno performanti:

Top del giorno martedì 30 giugno - Luna in Scorpione;

martedì 30 giugno - Luna in Scorpione; ★★★★★ mercoledì 1, giovedì 2 e sabato 4 luglio;

★★★★ lunedì 29 giugno, venerdì 3 e domenica 5 luglio.

♐ Sagittario: voto 9.

Ottimo tutto il periodo, con una maggiore evidenza per quanto riguarda la parte centrale e finale. Due i punti fondamentali da mettere in primo piano: l'arrivo della Luna nel segno giovedì 2 luglio e la giornata "no" prevista per lunedì 29 giugno. Pronti a confermare le stelline relative ai prossimi sette giorni?

A seguire la scaletta complessiva:

Top del giorno giovedì 2 luglio - Luna in Sagittario;

giovedì 2 luglio - Luna in Sagittario; ★★★★★ mercoledì 1, venerdì 3 e domenica 5 luglio;

★★★★ martedì 30 giugno e sabato 4 luglio;

★★★ lunedì 29 giugno.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. La settimana in procinto di arrivare sarà all'altezza delle migliori aspettative per voi del Capricorno. Diciamo pure che la parte finale sarà la più prospera in relazione a fortuna e positività, ovviamente tutta da sfruttare. L'oroscopo della settimana in questo caso esorta a tenere alto il livello d'attenzione nella parte iniziale: escluso il lunedì, favorito da cinque ottime stelline, martedì e mercoledì sono stati preventivati rispettivamente "sottotono" e da "ko".

Vediamo il resoconto astrologico complessivo espresso dalla scaletta posta a seguire:

Top del giorno sabato 4 luglio - Luna in Capricorno;

sabato 4 luglio - Luna in Capricorno; ★★★★★ lunedì 29 giugno, venerdì 3 e domenica 5 luglio;

★★★★ giovedì 2 luglio;

★★★ martedì 30 giugno;

★★ mercoledì 1 luglio.

♒ Acquario: voto 6. Secondo l'oroscopo dal 29 al 5 di luglio la vostra settimana si presenterà discreta, a tratti perfino efficiente. Le giornate belle, però, saranno solamente due, martedì e mercoledì valutate a cinque stelle. Poi tutto dovrà essere centellinato al millesimo, in modo da attutire i periodi previsti con possibili difficoltà. Parliamo ovviamente delle giornate di venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio, rispettivamente considerate "sottotono" e da "ko".

Nel prosieguo le stelline affibbiate ai prossimi sette giorni in calendario:

★★★★★ martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio;

★★★★ lunedì 29 giugno, giovedì 2 e domenica 5 luglio;

★★★ venerdì 3 luglio;

★★ sabato 4 luglio.

♓ Pesci: voto 6. Periodo quasi tutto improntato sulla linea abbastanza magra della sufficienza. Le previsioni della settimana vedono lineare e tranquillo sia l'inizio che la parte finale, mentre i giorni di centro periodo saranno interessati da probabili difficoltà: giovedì "sottotono" e venerdì da "ko". Vediamo allora, passo passo, le giornate su cui poter investire per eventuali programmi. Il riepilogo relativo alle stelline del giorno di competenza dei Pesci:

★★★★★ lunedì 29, martedì 30 giugno e domenica 5 luglio;

★★★★ mercoledì 1 e sabato 4 luglio;

★★★ giovedì 2 luglio;

★★ venerdì 3 luglio.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Eccoci arrivati all'atteso appuntamento con la classifica stelline della settimana da lunedì 29/6 a domenica 5 luglio, valida per l'intero comparto zodiacale.

In apertura abbiamo già dato merito ai primi e agli ultimi in classifica, adesso non resta altro da fare se non passare direttamente alle analisi riepilogative segno per segno.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Scorpione , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Ariete e Sagittario, voto 9;

3° Capricorno, voto 8;

4° Toro, Gemelli e Vergine, voto 7;

5° Cancro, Leone, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Bilancia, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 29 giugno al 5 luglio 2020 è arrivato a fine. Il prossimo incontro con la classifica, i voti e le previsioni della settimana riguarderà il periodo tra il 6 e il 12 di luglio prossimo.