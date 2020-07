L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 8 luglio approfondisce i transiti planetari puntando un riflettore sulle relazioni a due di ciascun segno zodiacale.

Continua il transito di Venere e Sole in Gemelli che riscalda i cuori e regala sensazioni appaganti a tutti i simboli di Aria, mentre la Luna risplende in Acquario e sprigiona sensazioni innovative, che vanno controcorrente, analizzate nel dettaglio nelle previsioni astrologiche.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: alcune situazioni non vanno come vorreste e provocano insoddisfazione, sconforto. Marte incrocia le sue energie in dissonanza con Saturno e questa tensione latente può salire a galla sotto forma di scatti d'ira improvvisi.

Attenzione a non lasciare niente i sospeso poiché alcune decisioni non prese al momento possono causare spiacevoli ripercussioni in futuro.

Toro: una telefonata in arrivo porta buone notizie per la coppia e potete ampliare gli orizzonti mentali, intravedendo un nuovo spiraglio di successo verso cui incanalare al meglio le energie. Vengono alla luce anche delle situazioni nascoste, così potete fare chiarezza in voi e questa introspezione risulta benefica per fronteggiare eventuali nervosismi impartiti da Luna in dissonanza.

Gemelli: attenzione a non lasciarvi suggestionare da alcuni ricordi del passato che possono sprigionare nostalgia. I nodi lunari nei segno acuiscono l'amore a patto che utilizziate le esperienze passate, traendo il meglio da esse per evolvere.

Marte rafforza molto il sexappeal.

Cancro: seguite le vostre intuizioni in amore e ottenete successo. Basta tergiversare oltre, è giunto il momento di prendere in mano la situazione e di passare all'azione, cogliendo l'attimo e attuando mosse determinate per avere successo in coppia.

Leone: siete alquanto combattuti tra il vivere l'amore in modo creativo e istintivo rispondere a un senso di responsabilità che smorza un po' gli entusiasmi, rendendovi un po' giù di tono e bloccando quell'istintività che vi è consona.

Venere e Nodi lunari ricollegano anche a ricordi passati che vanno rivissuti, per progredire traendo il meglio di voi.

Vergine: la Luna cerca di rendere l'amore più leggero e frizzante. Ampliate le vostre vedute mentali e lasciatevi andare a vivere le emozioni in maniera più profonda. Gli astri dal Capricorno stanno avviando un cambiamento graduale e lento, ma inesorabile che darà i suoi risultati in futuro.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'opposizione di Marte in sinergia con Plutone in quadratura, sprigiona la voglia di lottare per affermare a tutti i costi le vostre ambizioni e pretendere di più dal partner, anche entrando in conflitto se necessario pur di affermare la validità delle vostre intenzioni. Attenzione però a non esagerare. La Luna dall'Acquario mitiga il tutto con la socievolezza e un modo di fare molto eccentrico.

Scorpione: siete chiamati a fare una scelta o a prendere una decisione in coppia, ma bando alla tristezza impartita da Luna e Plutone che sconfortano gli animi e fanno vedere tutto nero. L'influenza della Luna passerà e potete riorganizzare al meglio la relazione a due.

Non siate gelosi.

Sagittario: attenzione a non lasciarvi prendere da un atteggiamento poco realistico che non fa vedere la situazione amorosa com'è realmente. Attenzione quindi a un effetto specchio che riflette le vostre aspettative in quelle del partner, ma non analizza la realtà.

Capricorno: alcune conflittualità in coppia sono impartite da Marte in quadratura a Saturno che sprigiona degli ostacoli difficili da aggirare. Mettete alla prova la vostra ambizione e se capita qualche insuccesso, vedetela come una nuova sfida per progredire.

Acquario: la Luna transita nel segno e rende gli affetti più dolci, anche se sentite forte il bisogno di affermare un modo di amare più libero che difende la voglia di indipendenza.

Il bisogno di dialogare è spiccato e non basta attuarlo solo con il partner poiché sentite il bisogno di accerchiarvi degli amici che contano.

Pesci: siete indecisi sul da farsi in coppia e Nettuno confonde un po' le idee. ma la vicinanza lunare garantisce una marcia in più e rende l'amore più innovativo, libero. I pianeti presenti in Capricorno stanno introducendo nuove svolte in amore, positive ma a patto che capiate quale direzione intraprendere per raggiungere la felicità.