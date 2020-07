L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 2 luglio interseca delle configurazioni astrali molto aperte al cambiamento. Soprattutto la Bilancia tende a demolire alcune situazioni che non vanno, per avviare evoluzioni drastiche e radicali. Per quanto riguarda gli altri segni, Luna in Scorpione sprigiona tanto magnetismo in coppia, mentre Venere in Gemelli rende un po' tesi i sentimenti per la Vergine, Sagittario e Pesci.

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: Luna esorta a fare di più in coppia per concretizzare i sogni amorosi e Marte nel segno garantisce bei momenti di passionalità e tanto dinamismo.

Plutone in dissonanza può confondere un po' le idee e farvi commettere delle imprudenze in amore. Attenzione alle scelte che fate, potrebbero ritorcersi contro con un effetto boomerang.

Toro: alcuni contrattempi sono impartiti da Urano in quadratura a Saturno, che produce qualche ostacolo, capace d'infastidire gli animi, ma non del tutto insormontabile. Dalla vostra avete Nettuno che acuisce la sensibilità in coppia e garantisce un'intuizione preziosa per indirizzare le energie nel verso giusto.

Gemelli: Venere risplende per voi nel segno e acuisce l'amore, introducendo sensazioni appaganti tutte da vivere in due. Marte è favorevole dall'Ariete e rende il carattere espansivo, ma soprattutto passionale.

Vivete la vostra storia d'amore con slancio, meritandovi la felicità tanto desiderata.

Cancro: un po' nervosi a causa di Marte in quadratura astrale, forse assumete anche un atteggiamento temerario e un po' aggressivo nei confronti del partner. Attenzione a non essere eccessivamente litigiosi. Sole nel segno riscalda i cuori e illumina un punto d'incontro prezioso per risolvere il tutto vivendo nuove sensazioni più sensibili.

Leone: Saturno in opposizione mette alla prova la vostra diplomazia, acuendo un senso del dovere che punta un riflettore sulle responsabilità da assumere in coppia. Alcune restrizioni diventano insopportabili e la voglia di cambiare vi accarezza. Attenzione a non compiere scelte avventate, valutate il tutto in maniera accurata.

Vergine: Venere e Nettuno in quadratura tendono a disequilibrare un po' gli affetti. Forse mancate di organizzazione e volontà per affrontare eventuali difficoltà. Luna in compenso è dalla vostra parte e regala tanto magnetismo, passionalità e sensualità. In sinergia con Sole in Cancro, l'intelligenza fa trovare la strada giusta per superare gli ostacoli sparsi lungo il cammino amoroso.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la passionalità è molto marcata con Sole in Cancro e Plutone in Capricorno. Attenzione a non utilizzare male questa carica energetica, che può apportare cambiamenti inesorabili. Alcune situazioni non vanno demolite in maniera drastica e radicale. Venere cerca di farvi ragionare dal domicilio astrologico dei Gemelli.

Scorpione: la vitalità non manca di certo con Giove prezioso dal Capricorno, che rafforza l'entusiasmo di vivere l'amore in due. Luna nel segno fa fluire le sensazioni in maniera passionale e profonda, mentre Plutone rende le emozioni molto magnetiche e sensuali.

Sagittario: una forte intuizione fa fare le scelte giuste in amore e contrasta le noie impartite da Venere in opposizione. Sigillati tra Plutone, Giove e Luna avviate un'introspezione preziosa per capire sia i sentimenti che provate, che quelli nascosti dal partner in fondo al suo cuore.

Capricorno: siete alquanto testardi in coppia e alcuni atteggiamenti ossessivi non giovano alla relazione a due. Marte in dissonanza a Plutone crea qualche attrito, ma innervosendovi non risolvete niente.

Piuttosto cercate di trovare un nuovo equilibrio, contrastando l'opposizione di Mercurio che chiude in un silenzio troppo ostinato.

Acquario: attenzione ad alcuni imprevisti che nascono con gli amici e che possono infastidire l'amore di coppia. Magari sono solo pettegolezzi che cercano di mettere zizzania nella vostra relazione a due. Venere difende l'amore e anche Mercurio risulta nella posizione giusta per farvi chiarire il tutto attingendo a un dialogo riparatore.

Pesci: la fantasia vola con Nettuno che stringe un trigono favorevole con Luna. Attenzione a non confondere il sogno con la realtà, poiché presi da queste fantasticherie surreali. Sigillati tra Marte e Saturno, ricevete una bella scossa dinamica che suscita ambizione, tutta da investire per concretizzare i sogni a due.