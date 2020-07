L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 16 luglio regala consigli preziosi per far volare le emozioni e migliorare le relazioni a due di ciascun segno zodiacale. Il benessere emotivo di ogni simbolo alle prese con le faccende del cuore è strettamente collegato a cambiamenti innovativi che gli astri avviano per introdurre novità fortunate. In particolare Saturno e Plutone rivoluzionano il tutto dal Capricorno, quasi costringendo ad accettare rivoluzioni radicali e imprevedibili. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: forse qualche parola di troppo pronunciata dal partner vi ha ferito e le incomprensioni pesano come un macigno.

Mercurio chiude un po' la comunicazione e vi rifugiate nella vostra interiorità, allora riflettete e non lasciatevi influenzare dai consigli degli amici e dei parenti. Le decisioni spettano unicamente a voi.

Toro: Luna nel segno sprigiona maggior desiderio di vivere gli affetti in maniera stabile. Diventate molto avvolgenti e possessivi nei confronti del partner, poiché spinti da questo bisogno di concretizzare l'amore in modo durevole. Urano introduce novità eccitanti in coppia.

Gemelli: occhio ai malintesi in coppia che pesano come un macigno. Cercate quindi di dare maggiore fiducia al partner e apritevi all'amore con più slancio. Una situazione in bilico può sprigionare la paura di essere traditi, ma non è così.

Magari cercate di ripristinare il rapporto focalizzando ciò che non va.

Cancro: Mercurio rafforza il dialogo grazie all'influenza del satellite notturno dal domicilio astrale del Toro. Così potete esprimere ciò che provate con maggiore enfasi, vincendo l'opposizione degli astri in Capricorno che cercano di chiudere un po' la comunicazione, causando malinconia.

Leone: Giove porta fortuna dal Capricorno e sprona a far evolvere l'amore in modo costruttivo e più intenso. Via libera alle emozioni che vanno vissute con intensità, fronteggiando una dissonanza di Luna e Urano dal Toro che producono insoddisfazione e nervosismo.

Vergine: Luna dal Toro infonde maggiore coraggio nel portare avanti i progetti amorosi con determinazione.

Sta per arrivare una notizia benefica, preziosa per dare una svolta decisiva a una situazione in bilico. Approfittate dell'influsso concreto di Luna che smorza un po' la quadratura di Venere capace di introdurre sempre alcuni attriti in famiglia.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete un po' delusi dall'amore di coppia e molto distratti, forse perché presi da alcune difficoltà lavorative. Ma Nettuno dai Pesci cerca di mitigare il tutto, rendendovi più comprensivi nei confronti del partner. Dovete solo vincere una chiusura al dialogo impartita da Mercurio in dissonanza poiché questa comunicazione può diventare chiarificatrice.

Scorpione: attenzione a non scattare per un nonnulla poiché Luna agisce in opposizione e insieme a Urano scombussola un po' gli animi.

Siete come una bomba esplosiva che all'apparenza sembra calma, ma basta poco per creare un'esplosione violenta e intensa.

Sagittario: siete troppo legati a un passato che vi ha fatto soffrire e se non lasciate andare questi ricordi, diventa difficile progredire in maniera fortunata. Che ne dite di issare l'ancora e navigare con slancio verso orizzonti amorosi più appaganti per la vostra relazione a due?

Capricorno: anche se Saturno nel segno esige rigore e Plutone sprigiona un atteggiamento mutevole, poiché influenzato dal nervosismo di Marte in Ariete, potete comunque introdurre nella coppia un pizzico di audacia che non guasta mai. Ricordate che solo osando ricevete risultati eccellenti e sorprendenti.

Acquario: una Luna ribelle dal Toro poiché in quadratura fa assumere un atteggiamento indipendente, capace di far prendere anche delle decisioni affrettate. Urano introduce la voglia di rivoluzionare la solita routine in modo imprevedibile e mal tollerate anche le limitazioni sul lavoro. Che ne dite di riflettere di più su tutte le questioni tese?

Pesci: l'affettività diventa più calda e intensa grazie agli influssi lunari che smorzano un po' la quadratura di Venere dai Gemelli. Così potete vivere gli affetti con maggiore slancio e voglia di continuità. Gli astri sono dalla vostra parte e anche dal Capricorno, esortano ad avviare cambiamenti costruttivi per la relazione a due.